- В следующем номере
- Новости
- Политика
- Иммиграция
- Экономика и финансы
- Семья
- Образование
- Общество
- Техника и наука
- Здоровье
- История
- Культура
- Путешествия
- Досуг
Интересное со всей планеты. Ноябрь 2018
Житель Бремена нашел три золотых слитка
Не перевелись еще в мире честные люди! Житель Бремена нашел три слитка золота в старом кухонном шкафу, который он приобрел на мебельном рынке. Слитки (2,5 кг золота) были спрятаны давным-давно прежним владельцем шкафа и лежали в течение десятилетий в тайнике: задней стенке одного из ящиков. Их оценочная стоимость составляет примерно 83,5 тыс. евро. Сумма вознаграждения за находку составит около 2,5 тыс. евро.
Что говорит о подобных находках закон? Нашедший может оставить себе найденную вещь, если ее стоимость не превышает 10 евро. Это касается и тех случаев, когда находкой являются собственно деньги.
О более ценных находках необходимо незамедлительно заявить в Ведомство по делам граждан, сдать в бюро находок или в полицию. Служащий, принимающий найденные ценности, обязан выдать сдатчику квитанцию, в которой фиксируются время и место находки (со слов заявителя), описание вещи или точная сумма найденных денег, если речь идет о кошельке или бумажнике.
Так что бременского «золотоискателя» можно назвать и честным, и законопослушным человеком.
В Дюссельдорфе на автостоянке нашли животное из Красной книги
Ранним утром 21 сентября раздался телефонный звонок в одном из полицейских участков Дюссельдорфа: посреди автостоянки на Kölner Straße стоит транспортный бокс с крупной кошкой.
Интересно, что одновременно с полицией к месту происшествия прибыл 27-летний мужчина, заявивший, что он должен наблюдать за боксом, пока не придет его знакомый, который собирался оставить ему кошку для ухода (навсегда или на время, например, отпуска – будет выясняться).
Когда полицейские открыли бокс, они обомлели от неожиданности: в боксе находилась не обычная домашняя кошка, а трехлетний сервал, африканец, имеющий на свою беду ценный мех и съедобное (скажем так – на любителя) мясо. Это не единственная причина, по которой африканцы охотятся на сервалов. Эта кошка в населенных районах Африки не прочь поживиться домашней птицей.
Совокупность этих факторов – промысловой ценности и плохого воспитания – привела к тому, что животное угодило в Красную книгу как исчезающий вид. То есть в Африке он исчезает, а на автостоянке в Дюссельдорфе прохлаждается в транспортном боксе.
По окрасу сервал – вылитый гепард, а по размеру и морфологическим особенностям ближе всего к рыси и каракалу. Несостоявшийся воспитатель тоже изобразил недоумение – ему, дескать, говорили об обычной кошке. Надо полагать, что искренность его недоумения и личность того, кто оставил бокс на стоянке, полиция непременно проверит – слишком эта история пахнет нелегальным импортом и нелегальной торговлей животными, находящимися под охраной закона.
Сервал передан в приют для бездомных животных, где ему, будем надеяться, быстро найдут более подходящее место жительства.
Черепаха в инвалидном кресле
Работник зоопарка в городе Мэриленд (штат Балтимор) нашел в сквере черепаху. Животное не могло передвигаться – было очевидно, что черепаха ранена. Как она получила ранение и что это было за ранение, мужчина сразу определить не смог и принес черепаху ветеринарам зоопарка.
Те поставили диагноз: несколько трещин в панцире на животе. По инструкции такое животное нужно было усыпить, но врачам пришла в голову гораздо более гуманная идея. Один из медиков вспомнил о своей знакомой, у которой было занятное хобби – она виртуозно составляла необычные конструкции из детского конструктора Lego.
Врачи быстро набросали несколько эскизов – как должен выглядеть некий Rollstuhl для черепахи. Через пару недель инвалидная коляска, в которой животное может передвигаться с помощью передних лап, была готова.
Черепахи не только медленно передвигаются, у них всё происходит медленно, заживление ран в том числе. Поэтому нашей героине предстоит жить в инвалидной коляске примерно до весны.
Волки получили официальную прописку в СРВ
С 1 октября в Северном Рейне-Вестфалии (СРВ) начинает действовать закон об охране волчьей популяции. Как? Откуда? Какой закон? Ведь волки исчезли из региона 180 лет назад! Исчезли-то исчезли, но вернулись! В 2009 году появилось первое наблюдение: в лесах СРВ замечены волки – еще не стаи, а отдельные особи.
Прошло 9 лет. Наблюдения за жизнью леса и генетические исследования волков показали: серые хищники в наших лесах уже не случайные гости, а вполне местные жители – heimische, – как это звучит по-немецки. Вопрос о взятии волка под государственную защиту решился необычно быстро: только полгода назад был поставлен вопрос о волках как отечественных, «коренных» обитателях, а все формальности уже соблюдены.
Волчий ареал охватывает 958 кв. км. округов Клеве, Везель, Боркен и Реклингхаузен, а также города Боттроп и Оберхаузен. Министр охраны природы СРВ Урсула Хайнер-Эссер сообщает: разрабатывается план мероприятий по охране домашнего скота, и 80% расходов на его реализацию берут на себя коммуны.
Конечно, всё может случиться. Вы помните: «Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться …». «В случае несчастий с ягнятами (а также козлятами и самыми что ни на есть козлами) 100% потерь крестьянам будут компенсированы», – разъяснила фрау министр.
Пол Маккартни на канадской свадьбе
В канадском Виннипеге праздновалась свадьба. Свадьба как свадьба – венчание, поздравления, фотосессия. Вдруг фотограф ошалело поднял голову и стал протирать объектив. Потом протирать себе глаза. Потом хлопать ресницами и щипать себя за руку.
В это невозможно было поверить, но и не поверить было невозможно. Как говорится, это был не какой-то там факт, а чистая правда: как тут не опешить, если, снимая молодоженов, ты на заднем плане вдруг видишь – кого? Сэра Пола Маккартни на велосипеде!
Пол Маккартни! Небожитель! Кумир трех уже живущих поколений и кто знает скольких поколений тех, кто будет жить после нас! И вдруг – у тебя в объективе. Так просто и буднично …
Свадьба Джен Роско и Стива Грэгга, обычных людей, шла своим чередом. А Пол Маккартни, необычный человек, после вечернего концерта, прошедшего накануне в Виннипеге, решил покататься на велосипеде и осмотреть город. И два эти события сошлись в одном месте и в одно время – на берегу речки в Виннипеге.
Пол пожал руки молодоженам, поздравил их и сфотографировался пару раз на память. Для молодоженов, можно сказать, на вечную память для них самих, будущих детей и внуков. «All you need is love»!
Доллары в машине для резки бумаги
Бен и Джеки Бельнеп, молодая чета из штата Юта, в течение года собирали деньги для покупки абонемента на матчи местной футбольной команды. Деньги хранились в конверте. За год их собралось 1060 долларов.
Родители не учли того обстоятельства, что их сынишка Лео в свои два года соображает очень неплохо. То, как родители засовывали старые, давно оплаченные коммунальные счета в машинку для резки бумаги, стало для него руководством к действию. А коммунальные счета – они ведь зеленого цвета (обратим внимание на это немаловажное обстоятельство). И когда ребенок в отсутствие родителей нашел конверт с зелеными бумажками, он уже знал, что делать.
Придя домой, горе-болельщики переворачивали всё в квартире, разыскивая конверт с деньгами, пока Джеки не заявила упавшим голосом: «Я их нашла». Бумажки с ликами президентов были порезаны на совесть: ребенок очень старался, а машинка – та всегда знает свое дело. Качество американских товаров общеизвестно.
Что ж, сына своего юная чета воспитывает хорошо: он наблюдателен, смышлен, аккуратен и всегда готов прийти на помощь родителям.
«Когда-то это будет великолепным воспоминанием», – вздохнула Джеки, придя в себя.
У молодых людей не всё потеряно. Есть такая организация, BureauEngraving and Printing, которая, собственно, печатает доллары. Бен позвонил туда, и ему ответили: присылайте свою «нарезку» в опечатанном пакете, мы вернем вам деньги.
К слову – как это делается в Германии. Федеральный банк возмещает потери в подобных случаях, если 50% купюры реконструируемы. Даже в случаях, когда деньги сгорели в буквальном смысле этого слова, то это может устанавливаться по металлической защитной полосе.
Александр Лось (Хердеке)
В колонку
Американские сомнологи определили, что худшей позой для сна является сон на животе. Такая поза не позволяет спящему свободно поворачивать голову и дышать полной грудью. Мышцы шеи при таком ночном отдыхе затекают, а это ничего хорошего не сулит сосудам.
«Русский» дискаунтер Torgservis намерен составить конкуренцию Lidl, Aldi и другим «тяжеловесам» немецкой торговли продуктами питания. В планах Torgservis – открыть магазины примерно в 100 городах Германии. Торговая площадь его магазинов – 800-1200 кв.м (для сравнения – средняя площадь Lidl и Aldi – 1500 кв.м), парковки возле них – на 30-40 мест.
Илон Маск назвал имя первого космического туриста, который облетит Луну на ракете BFR (Big Falcon Rocket) компании Space X. Это – миллиардер из Японии Юсаку Маэдзава. Полет намечен на 2023 год. Юсаку Маэдзава рассказал, что хочет взять с собой в полет шесть-восемь художников со всего мира. Это, по его словам, необходимо для того, чтобы впечатления от путешествия они отразили на своих полотнах.
Решение суда по делу о покушении на команду «Боруссия» из Дортмунда, произошедшем в апреле 2017 года, ожидается в ноябре. Все уловки подсудимого и его адвокатов о том, что бомбы не могли нанести большого вреда людям, опровергнуты результатами экспертиз. Таким образом, смягчающих обстоятельств у подсудимого не нашлось.
Жители города Гилберт в Миннесоте жалуются на неадекватное поведение птиц нынешней осенью – они врезаются в окна домов и автомобилей. В регионе случились ранние заморозки, и ягоды забродили раньше обычного, то есть птицы, клюющие перезрелые ягоды, просто-напросто пьяны и ведут себя соответствующим образом.
В другом американском штате, Мичиган, некий джентльмен еще в 1988 году приобрел ферму, на которой нашел необычный камень и потом в течение 30 лет подпирал им дверь, пока наконец не удосужился показать его специалистам. Камень оказался метеоритом уникальной научной ценности и немалой стоимости – порядка 100 тыс. долларов. Самое интересное – фермер всё это время знал о происхождении камня, но, видимо, подпирать дверь больше было решительно нечем.
Читайте также:
- Интересное со всей планеты. Сентябрь 2018. Журнал «Партнёр», № 10 / 2018. Автор А. Лось
- Интересное со всей планеты. Август 2018. Журнал «Партнёр», № 9 / 2018. Автор А. Лось
- Интересное со всей планеты. Июль 2018. Журнал «Партнёр», № 8 / 2018. Автор А. Лось
Мне понравилось?(Проголосовало: 0)
Поделиться:
Комментарии (0)
Удалить комментарий?
Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!
(комментировать публикации этого раздела можно без предварительной регистрации)
Правила пользования
Блоги и комментарии
(основные правила)
1. Модерирование блогов и комментариев
Наш портал не предполагает предмодерацию блогов и комментариев, однако существует постмодерация дискуссий. Модерация дискуссий может осуществляться:
– редакционным модератором;
– блогером в своем блоге.
2. Запрещены к размещению на портале блоги и комментарии:
a) содержащие призывы к разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни, а также призывы к свержению существующего строя, терроризму (в т.ч. хакерским атакам), экстремизму;
b) содержащие угрозы физической расправой, убийством, насилием;
c) содержащие переход на личности, оскорбления в адрес официальных и публичных лиц (в т.ч. умерших), грубые выражения, оскорбления и принижения других участников комментирования, их родных или близких;
d) содержащие рекламную информацию;
e) содержащие пропаганду наркомании или курения;
f) осуждающие или обсуждающие модераторов или администрацию сайта;
g) содержащие персональные данные, нарушающие тайну переписки и связи;
h) содержащие нецензурные выражения (в т.ч. измененное написание мата или иностранную обсценную лексику);
i) представляющие из себя флуд (дублирование комментариев), флейм (бессмысленные комментарии), офф-топ (комментарии, не относящиеся к теме материала).
Редакция оставляет за собой право скрывать комментарии по собственному усмотрению, удалять их без предупреждения, закрывать материал для комментирования по своему желанию или решению автора.
3. Редактирование своих блогов и комментариев
Редактирование своих блогов и комментариев на портале не предусмотрено, поэтому необходимо внимательно следить за орфографией, построением фразы и корректностью формулировок.
4. Наложение бана на зарегистрированного пользователя
Бан (лишение или ограничение каких-либо прав пользователя) накладывается на зарегистрированного пользователя за грубое и (или) неоднократное нарушение правил. Бан на портале «Партнер» – до 10 дней в первый раз и бессрочен при повторном грубом нарушении правил. Если вы полагаете, что вас забанили несправедливо, то можете написать об этом администратору портала web@partner-inform.de, указав ваш НИК.
5. Ответственность
Редакция сайта не отвечает за содержание блога и мнения блогеров не разделяет. Также не несет ответственности за используемые в блогах картинки и фотографии.