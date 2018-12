Общество >> Полезная информация

Интересное со всей планеты. Ноябрь 2018

Житель Бремена нашел три золотых слитка

Не перевелись еще в мире честные люди! Житель Бремена нашел три слитка золота в старом кухонном шкафу, который он приобрел на мебельном рынке. Слитки (2,5 кг золота) были спрятаны давным-давно прежним владельцем шкафа и лежали в течение десятилетий в тайнике: задней стенке одного из ящиков. Их оценочная стоимость составляет примерно 83,5 тыс. евро. Сумма вознаграждения за находку составит около 2,5 тыс. евро.

Что говорит о подобных находках закон? Нашедший может оставить себе найденную вещь, если ее стоимость не превышает 10 евро. Это касается и тех случаев, когда находкой являются собственно деньги.

О более ценных находках необходимо незамедлительно заявить в Ведомство по делам граждан, сдать в бюро находок или в полицию. Служащий, принимающий найденные ценности, обязан выдать сдатчику квитанцию, в которой фиксируются время и место находки (со слов заявителя), описание вещи или точная сумма найденных денег, если речь идет о кошельке или бумажнике.

Так что бременского «золотоискателя» можно назвать и честным, и законопослушным человеком.

В Дюссельдорфе на автостоянке нашли животное из Красной книги

Ранним утром 21 сентября раздался телефонный звонок в одном из полицейских участков Дюссельдорфа: посреди автостоянки на Kölner Straße стоит транспортный бокс с крупной кошкой.

Интересно, что одновременно с полицией к месту происшествия прибыл 27-летний мужчина, заявивший, что он должен наблюдать за боксом, пока не придет его знакомый, который собирался оставить ему кошку для ухода (навсегда или на время, например, отпуска – будет выясняться).

Когда полицейские открыли бокс, они обомлели от неожиданности: в боксе находилась не обычная домашняя кошка, а трехлетний сервал, африканец, имеющий на свою беду ценный мех и съедобное (скажем так – на любителя) мясо. Это не единственная причина, по которой африканцы охотятся на сервалов. Эта кошка в населенных районах Африки не прочь поживиться домашней птицей.

Совокупность этих факторов – промысловой ценности и плохого воспитания – привела к тому, что животное угодило в Красную книгу как исчезающий вид. То есть в Африке он исчезает, а на автостоянке в Дюссельдорфе прохлаждается в транспортном боксе.

По окрасу сервал – вылитый гепард, а по размеру и морфологическим особенностям ближе всего к рыси и каракалу. Несостоявшийся воспитатель тоже изобразил недоумение – ему, дескать, говорили об обычной кошке. Надо полагать, что искренность его недоумения и личность того, кто оставил бокс на стоянке, полиция непременно проверит – слишком эта история пахнет нелегальным импортом и нелегальной торговлей животными, находящимися под охраной закона.

Сервал передан в приют для бездомных животных, где ему, будем надеяться, быстро найдут более подходящее место жительства.

Черепаха в инвалидном кресле

Работник зоопарка в городе Мэриленд (штат Балтимор) нашел в сквере черепаху. Животное не могло передвигаться – было очевидно, что черепаха ранена. Как она получила ранение и что это было за ранение, мужчина сразу определить не смог и принес черепаху ветеринарам зоопарка.

Те поставили диагноз: несколько трещин в панцире на животе. По инструкции такое животное нужно было усыпить, но врачам пришла в голову гораздо более гуманная идея. Один из медиков вспомнил о своей знакомой, у которой было занятное хобби – она виртуозно составляла необычные конструкции из детского конструктора Lego.

Врачи быстро набросали несколько эскизов – как должен выглядеть некий Rollstuhl для черепахи. Через пару недель инвалидная коляска, в которой животное может передвигаться с помощью передних лап, была готова.

Черепахи не только медленно передвигаются, у них всё происходит медленно, заживление ран в том числе. Поэтому нашей героине предстоит жить в инвалидной коляске примерно до весны.

Волки получили официальную прописку в СРВ

С 1 октября в Северном Рейне-Вестфалии (СРВ) начинает действовать закон об охране волчьей популяции. Как? Откуда? Какой закон? Ведь волки исчезли из региона 180 лет назад! Исчезли-то исчезли, но вернулись! В 2009 году появилось первое наблюдение: в лесах СРВ замечены волки – еще не стаи, а отдельные особи.

Прошло 9 лет. Наблюдения за жизнью леса и генетические исследования волков показали: серые хищники в наших лесах уже не случайные гости, а вполне местные жители – heimische, – как это звучит по-немецки. Вопрос о взятии волка под государственную защиту решился необычно быстро: только полгода назад был поставлен вопрос о волках как отечественных, «коренных» обитателях, а все формальности уже соблюдены.

Волчий ареал охватывает 958 кв. км. округов Клеве, Везель, Боркен и Реклингхаузен, а также города Боттроп и Оберхаузен. Министр охраны природы СРВ Урсула Хайнер-Эссер сообщает: разрабатывается план мероприятий по охране домашнего скота, и 80% расходов на его реализацию берут на себя коммуны.

Конечно, всё может случиться. Вы помните: «Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться …». «В случае несчастий с ягнятами (а также козлятами и самыми что ни на есть козлами) 100% потерь крестьянам будут компенсированы», – разъяснила фрау министр.

Пол Маккартни на канадской свадьбе

В канадском Виннипеге праздновалась свадьба. Свадьба как свадьба – венчание, поздравления, фотосессия. Вдруг фотограф ошалело поднял голову и стал протирать объектив. Потом протирать себе глаза. Потом хлопать ресницами и щипать себя за руку.

В это невозможно было поверить, но и не поверить было невозможно. Как говорится, это был не какой-то там факт, а чистая правда: как тут не опешить, если, снимая молодоженов, ты на заднем плане вдруг видишь – кого? Сэра Пола Маккартни на велосипеде!

Пол Маккартни! Небожитель! Кумир трех уже живущих поколений и кто знает скольких поколений тех, кто будет жить после нас! И вдруг – у тебя в объективе. Так просто и буднично …

Свадьба Джен Роско и Стива Грэгга, обычных людей, шла своим чередом. А Пол Маккартни, необычный человек, после вечернего концерта, прошедшего накануне в Виннипеге, решил покататься на велосипеде и осмотреть город. И два эти события сошлись в одном месте и в одно время – на берегу речки в Виннипеге.

Пол пожал руки молодоженам, поздравил их и сфотографировался пару раз на память. Для молодоженов, можно сказать, на вечную память для них самих, будущих детей и внуков. «All you need is love»!

Доллары в машине для резки бумаги

Бен и Джеки Бельнеп, молодая чета из штата Юта, в течение года собирали деньги для покупки абонемента на матчи местной футбольной команды. Деньги хранились в конверте. За год их собралось 1060 долларов.

Родители не учли того обстоятельства, что их сынишка Лео в свои два года соображает очень неплохо. То, как родители засовывали старые, давно оплаченные коммунальные счета в машинку для резки бумаги, стало для него руководством к действию. А коммунальные счета – они ведь зеленого цвета (обратим внимание на это немаловажное обстоятельство). И когда ребенок в отсутствие родителей нашел конверт с зелеными бумажками, он уже знал, что делать.

Придя домой, горе-болельщики переворачивали всё в квартире, разыскивая конверт с деньгами, пока Джеки не заявила упавшим голосом: «Я их нашла». Бумажки с ликами президентов были порезаны на совесть: ребенок очень старался, а машинка – та всегда знает свое дело. Качество американских товаров общеизвестно.

Что ж, сына своего юная чета воспитывает хорошо: он наблюдателен, смышлен, аккуратен и всегда готов прийти на помощь родителям.

«Когда-то это будет великолепным воспоминанием», – вздохнула Джеки, придя в себя.

У молодых людей не всё потеряно. Есть такая организация, BureauEngraving and Printing, которая, собственно, печатает доллары. Бен позвонил туда, и ему ответили: присылайте свою «нарезку» в опечатанном пакете, мы вернем вам деньги.

К слову – как это делается в Германии. Федеральный банк возмещает потери в подобных случаях, если 50% купюры реконструируемы. Даже в случаях, когда деньги сгорели в буквальном смысле этого слова, то это может устанавливаться по металлической защитной полосе.

Александр Лось (Хердеке)

В колонку

Американские сомнологи определили, что худшей позой для сна является сон на животе. Такая поза не позволяет спящему свободно поворачивать голову и дышать полной грудью. Мышцы шеи при таком ночном отдыхе затекают, а это ничего хорошего не сулит сосудам.

«Русский» дискаунтер Torgservis намерен составить конкуренцию Lidl, Aldi и другим «тяжеловесам» немецкой торговли продуктами питания. В планах Torgservis – открыть магазины примерно в 100 городах Германии. Торговая площадь его магазинов – 800-1200 кв.м (для сравнения – средняя площадь Lidl и Aldi – 1500 кв.м), парковки возле них – на 30-40 мест.

Илон Маск назвал имя первого космического туриста, который облетит Луну на ракете BFR (Big Falcon Rocket) компании Space X. Это – миллиардер из Японии Юсаку Маэдзава. Полет намечен на 2023 год. Юсаку Маэдзава рассказал, что хочет взять с собой в полет шесть-восемь художников со всего мира. Это, по его словам, необходимо для того, чтобы впечатления от путешествия они отразили на своих полотнах.

Решение суда по делу о покушении на команду «Боруссия» из Дортмунда, произошедшем в апреле 2017 года, ожидается в ноябре. Все уловки подсудимого и его адвокатов о том, что бомбы не могли нанести большого вреда людям, опровергнуты результатами экспертиз. Таким образом, смягчающих обстоятельств у подсудимого не нашлось.

Жители города Гилберт в Миннесоте жалуются на неадекватное поведение птиц нынешней осенью – они врезаются в окна домов и автомобилей. В регионе случились ранние заморозки, и ягоды забродили раньше обычного, то есть птицы, клюющие перезрелые ягоды, просто-напросто пьяны и ведут себя соответствующим образом.

В другом американском штате, Мичиган, некий джентльмен еще в 1988 году приобрел ферму, на которой нашел необычный камень и потом в течение 30 лет подпирал им дверь, пока наконец не удосужился показать его специалистам. Камень оказался метеоритом уникальной научной ценности и немалой стоимости – порядка 100 тыс. долларов. Самое интересное – фермер всё это время знал о происхождении камня, но, видимо, подпирать дверь больше было решительно нечем.





