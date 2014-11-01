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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Общество >> Полезная информация
«Партнер» №11 (254) 2018г.

Пансионат «Солнечный луч». Уход за больными и пожилыми

Когда старость в радость

 

 

Пансионат для пожилых или больных людей – это оптимальное решение семейной проблемы для тех, у кого нет возможности круглосуточно заботиться о нуждающемся в уходе родном человеке. Это спасательный круг, который судьба бросает одинокому человеку или семье больного родственника.

Роль судьбы отлично исполняет система пансионатов с оптимистичным названием «Солнечный луч», расположенных в Дюссельдорфе и его окрестностях. Проживающие у нас окружены круглосуточной заботой и уходом на высшем уровне, здесь всегда царит приятная и дружеская атмосфера. С 1 июля 2018 года распахнул свои двери еще один пансионат. В красивом саду всегда можно погулять и подышать свежим воздухом. Почти все комнаты оборудованы индивидуальными санузлами.

 

Кроме постоянного, возможно также временное проживание (Verhinderungspflege), которое предполагает на это время отпуск или отдых для родственников наших пациентов. Эта программа предоставляется и оплачивается вашей больничной страховой компанией и не требует никаких дополнительных расходов. Продолжительность – не более 42 дней в течение года.

Пансионаты «Солнечный луч» комфортабельны, в комнатах имеется хорошая мебель и телевизоры с русскоязычным телевидением, а также бесплатная телефонная связь. При желании вы можете обставить вашу комнату привычной для вас мебелью и любимыми аксессуарами.

Ванные комнаты оборудованы безбарьерными душевыми кабинами и специальными ваннами для пожилых и инвалидов. Питание в пансионатах 4-разовое, с индивидуальным подходом к каждому постояльцу. Наши повара готовят и пекут домашнюю, здоровую и разнообразную еду. Сотрудники в нашем коллективе разговаривают на русском и немецком языках. Они относятся к своей работе ответственно и с любовью, поэтому наши пациенты всегда окружены вниманием и заботой.

 

В наших пансионатах жильцы обеспечены круглосуточным и ежедневным патронажем, тревожными кнопками, консультациями врачей, помощью в приеме медикаментов, в приеме пищи и при смене одежды, постоянным контролем состояния и самочувствия, профилактикой застойных явлений и пролежней (массаж и пр.), сменой и стиркой постельного белья, ежедневной влажной уборкой комнат, всеми необходимыми гигиеническими мероприятиями, помощью при оформлении любых документов, бесплатными услугами парикмахера и подолога, и многим-многим другим. И, конечно же, мы предлагаем разнообразный досуг, гимнастику, тренировку памяти, совместные игры, развлекательные программы.

Благодаря пансионатам системы «Солнечный луч» люди с легкостью принимают старость. «Жизнь не только продолжается, но и становится ярче и теплее, когда попадаешь в «Солнечный луч»», – утверждают многие из наших пациентов.

 

 

BetreutesWohnen

CaseSonnenschein

 

Наши двери всегда открыты для вас!

 

0211 732 79 803, 0157 833 50 222
www.sonnenschein-residenz.de
info@sonnenschein-residenz.de

 

Приглашаем на работу валифицированный

медицинский персонал!

 

 

 

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  1. Пансионаты «Солнечный луч». Уход за пожилыми и больными. Журнал «Партнёр», № 8 / 2018. Автор М. Блюм
  2. Новые пансионаты для больных и пожилых Солнечный Луч. Журнал «Партнёр», № 11 / 2017.
  3. Реформа страхования по уходу. Очередной этап. Журнал «Партнёр», № 4 / 2016. Автор М. Миронов
 

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