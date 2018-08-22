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Ремонт жилья при расторжении договора о найме в Германии
Федеральная судебная палата обязала владельца недвижимости провести косметический ремонт после выезда квартиранта.
Общее правило гласит: при расторжении договора о найме жилье должно быть передано владельцу в том состоянии, в котором оно было предоставлено съемщику при заселении. На практике данное положение означает, что арендатор не обязан проводить при выезде косметический ремонт, если при заселении квартира была передана ему в неотремонтированном виде. Федеральный суд подтвердил правомерность такого подхода еще в 2015 году. Однако до сих многие владельцы недвижимости вносят в договор найма пункт о ремонте и таким образом пытаются вынудить подписавших договор жильцов ремонтировать квартиры за свой счет.
В рассмотренном судом деле в качестве ответчика выступал бывший съемщик. После пяти лет проживания в квартире, которая была передана ему в неотремонтированном состоянии, он сделал косметический ремонт, поскольку такое требование стояло в договоре найма. Однако отделочные работы были выполнены некачественно, и хозяину дома пришлось нанять профессиональных маляров, которые привели квартиру в порядок за 800 евро. Именно эти дополнительные расходы и стали предметом материальной претензии истца к ответчику.
В ходе рассмотрения дела бывший жилец, апеллируя к вышеупомянутому решению Федерального суда, объявил, что вообще не был обязан делать ремонт, т.к. въехал в неотремонтированную квартиру, а соответствующее требование в договоре найма не имело юридической силы. В свою очередь хозяин жилья обратил внимание судей на особое обстоятельство, которое сопровождало оформление аренды. Оказывается, между ответчиком и жильцом, снимавшим квартиру до него, было заключено специальное «соглашение о ремонте» – «Renovierungsvereinbarung». Суть договоренности состояла в том, что за оставленную прежним жильцом мебель ответчик объявил себя готовым въехать в квартиру без ремонта, а впоследствии при выезде ее отремонтировать.
При рассмотрении дела в городском, а затем земельном судах договоренность между съемщиками сыграла решающую роль. Земельные судьи разъяснили: ответчик, взявший на себя обязанность ремонта за своего предшественника, должен рассматриваться как лицо, въехавшее в уже отремонтированную квартиру. Это означает, что он обязан при выезде произвести ремонт, который, как и положено, должен быть выполнен на профессиональном уровне. Поскольку этого не произошло и пришлось исправлять некачественно выполненные работы, ответчик обязан компенсировать истцу возникшие у него затраты.
Земельный суд допустил ревизию принятого им решения в вышестоящей инстанции, чем незамедлительно воспользовался ответчик и, как показали дальнейшие события, не пожалел об этом: Федеральная судебная палата отменила решения городского и земельного судов (BGH, Urteilvom 22.8.2018, A.z.: VIIIZR 277/16).
Высокие судьи, руководствуясь исключительно положениями закона, еще раз подтвердили известный постулат о недопустимости перекладывания обязанности ремонта на арендатора, въехавшего в неотремонтированную квартиру, поскольку это существенно ущемляет его права. Применительно к рассматриваемому делу такой подход вынуждает ответчика дважды выполнять ремонтные работы: сначала для устранения следов износа, оставленных предшественником (если, конечно, ответчик не готов жить в квартире без ремонта) и затем, чтобы привести в порядок жилье после собственного проживания. В итоге же владелец получит жилые помещения в лучшем состоянии, чем передал при заселении.
Суд признал недопустимым формальное включение в договор найма пункта об обязанности съемщика проводить ремонт при выезде из арендованного жилья. Подобное требование противоречит принципам «добросовестности и взаимодоверия сторон» (Geboten von Treu und Glauben), соблюдение которых предписано законом при заключении любых соглашений.
Что касается обязательства ответчика провести ремонт за предыдущего жильца, то это обстоятельство, по мнению высоких судей, никак не отражается на положении сторон. Двухсторонняя договоренность касается только съемщиков, не имеет отношения к владельцу жилья и не освобождает его от обязанности строго следовать положениям закона.
Новое решение федерального суда еще больше укрепляет позиции арендаторов. Если будущий жилец въехал в неотремонтированную квартиру, то какие бы условия ни были прописаны в договоре найма, какие бы дополнительные договоренности ни были им заключены (в том числе с предшествующим съемщиком), он не обязан при выезде делать в квартире ремонт.
М. Миронов (Дортмунд)
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