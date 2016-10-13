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Компьютеры для школьников
По мнению социальных судов, персональный компьютер является сегодня неотъемлемой частью социокультурного минимума, который должен быть обеспечен ученику общеобразовательной школы в рамках социального пособия. Своими решениями суды обязали Job-центры перенять стоимость компьютеров, приобретаемых безработными для детей школьного возраста.
В то же время при назначении пособия до сих пор считается, что достойное существование претендующей на помощь семье может быть обеспечено без наличия в ней телевизора и персонального компьютера (РС). Если мебель, бытовые приборы, другие предметы домашнего обихода рассматриваются как обязательные атрибуты современного быта и безоговорочно оплачиваются ведомствами при обустройстве жилья, то телевизор и компьютер получатели пособий должны приобретать за счет собственных накоплений.
Такое положение в отношении РС в период глобального использования интернета практически во всех сферах жизни вызывает непонимание как у самих получателей пособия, так и у защищающих их интересы общественных организаций. Эта проблема в особой степени отражается на детях школьного возраста. Если у родителей нет возможности финансировать приобретение компьютера, школьник оказывается в заведомо худшем положении по сравнению с одноклассниками, имеющими компьютеры, поскольку лишается возможности активно участвовать в учебном процессе.
Предусмотренная законом помощь школьникам в получении образования – Bedarfe für Bildung und Teilhabe – включает покрытие самых разных затрат в период школьного обучения. Сюда входит оплата школьных завтраков, транспортных расходов учащихся, классных поездок, экскурсий, учебников, ранцев, различного рода канцелярских принадлежностей. Нет только статьи, позволяющей оплачивать пригодный для связи с интернетом РС, который сегодня жизненно необходим каждому школьнику для успешного освоения учебной программы. Без информационной поддержки интернетом невозможно оформление индивидуальных домашних работ, выполняемых зачастую «онлайн», составление рефератов, презентаций, участие в конференциях, семинарах и других мероприятиях, предусмотренных современными программами обучения. Компьютер превратился, по сути, в неотъемлемую часть социокультурного минимума, без которого невозможно обеспечить учащемуся достойное существование.
Тем не менее, неоднократные ходатайства получателей пособия ALG II о предоставлении средств на приобретение компьютеров для школьников наталкивались на отказы Job-центров, мотивируемые отсутствием законодательной базы для выделения денег на подобные цели. Не желавшие мириться с отказами безработные обращались за помощью в суды.
В ходе разбирательств поступивших жалоб судьи, столкнувшись с пробелами в законе о помощи учащимся, не стали ожидать корректировки нормативных актов, а нашли юридически обоснованный выход из положения. Рассматривая различные в деталях, но аналогичные по существу жалобы на отказы Job-центров оплатить приобретение компьютеров, служители Фемиды пришли к единому мнению: использование РС в учебном процессе можно трактовать как дополнительную, неотложную и постоянную потребность – Mehrbedarf, удовлетворение которой предусмотрено действующей редакцией закона SGB II. Судьи показали, что использование РС неотложно, т.к. без него в принципе невозможно осилить учебный процесс, а потребность в РС постоянна (хотя и приобретается он единожды), поскольку прибор предназначен для использования в течение всего периода обучения в школе.
Приводим актуальные решения социальных судов, обязывающие Job-центры возместить расходы на приобретение компьютеров для детей школьного возраста в следующем размере:
- 350 евро – за компьютер для ученицы 9-го класса гимназии (SG Cottbus, Urteil vom 13.10.2016, A.z.: S 42 AS 1914/13),
- 370 евро – за планшет iPad 9,7 WiFi 32GB ученице 6-го класса реального училища (SG Hannover, Urteil vom 06.02.2018, A.z.: S 68 AS 344/18 ER),
- 600 евро – за ноутбук и печатающее устройство к нему для двух братьев – учеников 8-го класса общеобразовательной школы (SG Gotha, Urteil vom 17.08.2018, A.z.: S 26 AS 3971/17).
Характерно, что во всех процессах судьи в ходе разрешения правового спора сочли необходимым выразить свою гражданскую позицию по рассматриваемой проблеме. В обосновании судебных постановлений четко прослеживается мысль о том, что цель материальной поддержки в приобретении РС – это обеспечение равных шансов на получение образования детям из живущих на пособие семей. Только так, считают судьи, может быть гарантировано, что эти дети смогут впоследствии овладеть престижной профессией и не будут навечно оставаться привязанными к пособию.
Нельзя не отметить также, что в тексте судебных вердиктов явно просматривается рекомендация семьям, столкнувшимся с отказом в оплате школьных компьютеров, отстаивать свои права в суде.
М. Миронов (Дортмунд)
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