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Современная зубная имплантология
Всё следует делать настолько простым,
насколько это возможно, но не проще.
Альберт Эйнштейн
Это замечательно, если в любом возрасте Вы можете жевать собственными зубами. К большому сожалению, немногие из нас могут этим похвастаться. Большинство теряет свои зубы постепенно или сразу на протяжении всей жизни. Кариес и пародонтоз являются тому причиной.
Отсутствующие зубы можно восстановить мостами, протезами или имплантатами.
Имплантаты – это искусственные зубные корни (из титана или циркона). По форме они напоминают шурупы, которые «вкручиваются» в кость и заменяют потерянные зубы. Имплантаты держат коронки, мосты или фиксируют съемные протезы.
В этой статье я хочу рассказать о минимально инвазивной методике имплантирования (сокращенно МИМИ).
МИМИ – это минимальное хирургическое вмешательство с максимально щадящим эффектом. В общей хирургии эти методы являются сейчас стандартом при операциях на сердце, шунтировании артерий, удалении аппендицита, операциях на коленях и т.д.
И в зубной имплантологии МИМИ становится все более популярной по ряду причин:
- Транслингивальный подход к кости без разрезов десны (через прокол) и без наложения швов в дальнейшем.
- Минимальные послеоперационные осложнения, такие как боль и отеки. Они практически отсутствуют.
- Укороченное время заживления (от 8 до 10 недель)
- Низкий риск отторжения имплантатов благодаря минимальному травмированию десны и кости.
- Практически не используется наращивание кости.
Результат – радикальное снижение стоимости имплантирования и последующего протезирования!
В дополнение ко всем выше перечисленным преимуществам, МИМИ дает возможность имплантировать даже при сильной атрофии кости. Конкретно для МИМИ достаточно 3 мм толщины кости и 5 мм высоты для верхней челюсти и 8 мм для нижней.
В связи с этим для пациентов открываются совершенно новые перспективы. Можно получить мосты или протезы на имплантатах за доступную цену, без дорогостоящей и болезненной операции по наращиванию кости. МИМИ развеяла миф о супердорогостоящем имплантировании!
Практически каждый среднестатистический житель Германии может позволить себе высококлассное протезирование на имплантатах, установленных по МИМИ-технологии.
Берегите и вовремя лечите Ваши зубы.
Zahnarztpraxis Boris Lokshin
Наш праксис работает для вас с 1996 года.
С Вами был стоматолог Борис Локшин. До встречи в следующем номере!
Борис Локшин (Нойс)
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- Протезирование зубов. Новые положения. Журнал «Партнёр», № 6 / 2005. Автор М. Миронов
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