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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Здоровье >> Здоровые зубы
«Партнер» №11 (254) 2018г.

Современная зубная имплантология

Всё следует делать настолько простым,

насколько это возможно, но не проще.

Альберт Эйнштейн

 

Это замечательно, если в любом возрасте Вы можете жевать собственными зубами. К большому сожалению, немногие из нас могут этим похвастаться. Большинство теряет свои зубы постепенно или сразу на протяжении всей жизни. Кариес и пародонтоз являются тому причиной.

 

Отсутствующие зубы можно восстановить мостами, протезами или имплантатами.

 

Имплантаты – это искусственные зубные корни (из титана или циркона). По форме они напоминают шурупы, которые «вкручиваются» в кость и заменяют потерянные зубы. Имплантаты держат коронки, мосты или фиксируют съемные протезы.

 


В этой статье я хочу рассказать о минимально инвазивной методике имплантирования (сокращенно МИМИ).

 

МИМИ – это минимальное хирургическое вмешательство с максимально щадящим эффектом. В общей хирургии эти методы являются сейчас стандартом при операциях на сердце, шунтировании артерий, удалении аппендицита, операциях на коленях и т.д.

 

И в зубной имплантологии МИМИ становится все более популярной по ряду причин:

 

  1. Транслингивальный подход к кости без разрезов десны (через прокол) и без наложения швов в дальнейшем.
  2. Минимальные послеоперационные осложнения, такие как боль и отеки. Они практически отсутствуют.
  3. Укороченное время заживления (от 8 до 10 недель)
  4. Низкий риск отторжения имплантатов благодаря минимальному травмированию десны и кости.
  5. Практически не используется наращивание кости.

 

Результат – радикальное снижение стоимости имплантирования и последующего протезирования!

В дополнение ко всем выше перечисленным преимуществам, МИМИ дает возможность имплантировать даже при сильной атрофии кости. Конкретно для МИМИ достаточно 3 мм толщины кости и 5 мм высоты для верхней челюсти и 8 мм для нижней.

 

В связи с этим для пациентов открываются совершенно новые перспективы. Можно получить мосты или протезы на имплантатах за доступную цену, без дорогостоящей и болезненной операции по наращиванию кости. МИМИ развеяла миф о супердорогостоящем имплантировании!

 

Практически каждый среднестатистический житель Германии может позволить себе высококлассное протезирование на имплантатах, установленных по МИМИ-технологии.

 

Берегите и вовремя лечите Ваши зубы.

 

Zahnarztpraxis Boris Lokshin

Наш праксис работает для вас с 1996 года.

С Вами был стоматолог Борис Локшин. До встречи в следующем номере!

Борис Локшин (Нойс)

 

Zahnarztpraxis Boris Lokshin

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  1. Об имплантации зубов по методу «Всё на четырех-шести». Журнал «Партнёр», № 12 / 2015. Автор Р. Гуткин
  2. Протезы: низкие цены при высоком качестве. Журнал «Партнёр», № 5 / 2013. Автор Р. Гуткин
  3. Протезирование зубов. Новые положения. Журнал «Партнёр», № 6 / 2005. Автор М. Миронов
 

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