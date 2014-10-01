Здоровье >> Здоровые зубы

«Партнер» №11 (254) 2018г.

Современная зубная имплантология

Всё следует делать настолько простым,

насколько это возможно, но не проще.

Альберт Эйнштейн

Это замечательно, если в любом возрасте Вы можете жевать собственными зубами. К большому сожалению, немногие из нас могут этим похвастаться. Большинство теряет свои зубы постепенно или сразу на протяжении всей жизни. Кариес и пародонтоз являются тому причиной.

Отсутствующие зубы можно восстановить мостами, протезами или имплантатами.

Имплантаты – это искусственные зубные корни (из титана или циркона). По форме они напоминают шурупы, которые «вкручиваются» в кость и заменяют потерянные зубы. Имплантаты держат коронки, мосты или фиксируют съемные протезы.





В этой статье я хочу рассказать о минимально инвазивной методике имплантирования (сокращенно МИМИ).

МИМИ – это минимальное хирургическое вмешательство с максимально щадящим эффектом. В общей хирургии эти методы являются сейчас стандартом при операциях на сердце, шунтировании артерий, удалении аппендицита, операциях на коленях и т.д.

И в зубной имплантологии МИМИ становится все более популярной по ряду причин:

Транслингивальный подход к кости без разрезов десны (через прокол) и без наложения швов в дальнейшем. Минимальные послеоперационные осложнения, такие как боль и отеки. Они практически отсутствуют. Укороченное время заживления (от 8 до 10 недель) Низкий риск отторжения имплантатов благодаря минимальному травмированию десны и кости. Практически не используется наращивание кости.

Результат – радикальное снижение стоимости имплантирования и последующего протезирования!

В дополнение ко всем выше перечисленным преимуществам, МИМИ дает возможность имплантировать даже при сильной атрофии кости. Конкретно для МИМИ достаточно 3 мм толщины кости и 5 мм высоты для верхней челюсти и 8 мм для нижней.

В связи с этим для пациентов открываются совершенно новые перспективы. Можно получить мосты или протезы на имплантатах за доступную цену, без дорогостоящей и болезненной операции по наращиванию кости. МИМИ развеяла миф о супердорогостоящем имплантировании!

Практически каждый среднестатистический житель Германии может позволить себе высококлассное протезирование на имплантатах, установленных по МИМИ-технологии.

Берегите и вовремя лечите Ваши зубы.

Zahnarztpraxis Boris Lokshin

Наш праксис работает для вас с 1996 года.

С Вами был стоматолог Борис Локшин. До встречи в следующем номере!

Борис Локшин (Нойс)

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