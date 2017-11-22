Техника и наука >> Нобель

«Партнер» №11 (254) 2018г.

Премии по осени считают

Присуждение Нобелевской и других важных премий в 2018 году

Физика – оптический пинцет и оптический скальпель

Половину премии получает Артур Эшкин (Arthur Ashkin), американец с одесскими корнями, самый старый в истории нобелевский лауреат, ему 96 лет. Премия шла к нему не менее сорока лет, но он ее таки дождался. Эшкин превратил лазер в инструмент, оптический пинцет. Он установил, что луч лазера может быть ловушкой для фиксации и даже перемещения в трех осях микроскопических объектов, отсюда – пинцет. Эта техника находит широкое применения в исследованиях в области микробиологии (можно захватывать отдельные живые бактерии) и нанотехнологиях.

Эшкин Стриклэнд Моро

Двое других исследователей, поделивших вторую половину премии, канадка Донна Стриклэнд (Donna Strickland, 1959) и француз Жерар Моро (Gérard Mourou, 1944), – тоже физики, специалисты по лазерам. Их достижение – в создании лазеров со сверхкороткими (фемтосекундными) импульсами, которые развивают очень высокую мощность. А это открывает новые возможности в разных областях науки, техники и медицины. Такими лазерными импульсами можно инициировать термоядерный синтез, можно получать самые экзотические формы вещества, но можно и проводить, как оптическим скальпелем, тончайшие глазные операции, например по коррекции зрения (метод Femto-LASIC).

Донна Стриклэнд оказалась всего лишь третьей женщиной, удостоенной Нобеля по физике, первой была в 1903 году Мария Кюри, второй – Мария Гепперт-Майер в 1963 году.

Химия – управление эволюцией

Если по физике премии присуждались женщинам до сих пор всего два раза, то по химии – целых четыре, причем, своего рода курьез, в их числе снова была Мария Кюри, а также ее дочь Ирен Жолио-Кюри. Пятой стала Фрэнсис Арнолд (Frances H. Arnold, 1956). Она получила половину премии за работы в области направленной эволюции, двумя годами раньше она за то же была удостоена премии «Технология тысячелетия».

Объектом направленной эволюции в ее работах являются ферменты белков, ускоряющих биохимические реакции, своего рода биологические катализаторы. Ее методика позволяет существенно ускорить экологически чистое производство как фармацевтических препаратов и пищевых продуктов, так и биотоплива.

Смит Винтер

Два других лауреата, которым досталась вторая половина премии, это Джордж Смит (George P. Smith, 1951) из США и англичанин сэр Грегори Винтер (Gregory P. Winter, 1941). Они разработали фаговый дисплей пептидов и антител, новый метод изучения взаимодействий белок-белок, белок-пептид и ДНК-белок. Эта методика ознаменовала собой прорыв в поиске новых белков, в первую очередь – лекарственных, путем направленной эволюции антител. Первые практические результаты метода – препарат адалимумаб, которым лечат кишечные заболевания, псориаз, ревматический артрит. Круг лекарственных препаратов непрерывно расширяется, они применяются в лечении интоксикаций, аутоиммунных заболеваний и метастатического рака.

Медицина и физиология – ремонт «тормозов»

Вообще на сей раз все премии и по физике, и по химии являются по сути своей медицинскими премиями, все они направлены на создание новых препаратов и лечебных методик. А чисто по медицине (и физиологии) Нобелевская премия присуждена двум ученым: Джеймсу Элисону (James P. Allison, 1948, США) и Тасуку Хондзё (Tasuku Honjo, 1942, Япония). Их направление, хотя работают они в разных странах независимо друг от друга – иммунная терапия рака. Они, как сказано в пресс-релизе Нобелевского комитета: «...нашли совершенно новый принцип терапии рака. ...показали, как различные стратегии подавления «тормозов» иммунной системы могут быть использованы в лечении рака».

Эллисон Хондзё

Наш организм – это поле битвы, хорошие вещества борются с вредными, борьба эта проходит с переменным успехом, роль ученого – понять принципы этой борьбы и попытаться вмешаться в нее на стороне «хороших». Страж нашего здоровья – иммунная система, ее разрушение делает человека беззащитным (например, при СПИДе).

Рак развивается в организме тогда, когда его клетки могут преодолеть иммунную защиту. Роль «защитников» выполняют иммунные клетки-убийцы, Т-лимфоциты. На их борьбе с раковыми клетками строится иммунотерапия. Но, как оказалось, рак успешно справляется с Т-лимфоцитами, для чего он применяет особые молекулы (контрольные точки иммунного ответа, те самые «тормоза»), которые подавляют защиту иммунной системы, делают раковые клетки для нее невидимыми.

Т-лимфоциты атакуют раковую клетку





Эллисон и Хондзё разобрались в этом механизме, Хондзё обнаружил на поверхности Т-лимфоцитов особую белковую молекулу PD-1, которая блокирует иммунную защиту, делает раковые клетки невидимыми для нее, а Эллисон собственно и обнаружил иммунные контрольные точки. Следующий шаг – разработка антител, подавляющих PD-1 и тем самым позволяющих иммунной системе выполнять свою защитную роль.

В 2012 году были представлены первые результаты клинических испытаний новых препаратов: заметное улучшение наблюдалось у трети больных меланомой и раком почки. Это, естественно, не панацея, остальным двум третям в этом цикле испытаний явно не повезло. Но это лишь начало, сейчас интенсивно разрабатываются и проходят клинические испытания новые препараты для иммунной терапии рака. В научном мире открытие Эллисона и Хондзё оценено чрезвычайно высоко, считается, что это принципиально новая перспективная методика борьбы с раком.

Литература – премии кончились

Последний раз, начиная с 1901 года, Нобелевскую премию по литературе не присуждали только во время Второй мировой войны. Сейчас вроде войны нет, но в Шведской академии нет и мира. Есть скандал, дискредитирующий ее как моральную инстанцию, так что, пребывая в состоянии тяжелого кризиса, они отказались от присуждения премии.

Из 18 членов академии четверо подали в отставку, а поскольку они «бессмертные», то заменить их нельзя. Причина скандала – сексуальные домогательства известного фотографа и режиссера, а также еще и мужа одной из «академиков», тоже ушедшей в отставку. 72-летний фотограф обвинен в сексуальных домогательствах ко многим женщинам из академических кругов и получил в итоге два года за изнасилование. К этому добавился еще и финансовый скандал с ним же и его женой. И всю эту грязь мусолят уже несколько месяцев, белые одежды академиков запятнаны, до премий ли им сейчас.

Реально сейчас в Шведской академии осталось всего десять членов, а для кворума требуется не менее двенадцати, они практически парализованы и несут колоссальные имиджевые убытки. Оставшийся за председателя Андерс Олсон обрисовал ситуации такими словами: «Нам необходимо время, чтобы восстановить доверие общественности».

Конде

Но свято место пусто не бывает: Швеция всё же присудила премию по литературе, различие в том, что это не Нобелевская премия, а премия «Новой академии», являющейся альтернативой Нобелевки, за этой премией стоят более 100 шведских деятелей культуры. Премия эта хоть и скромнее Нобелевской, но всё-таки это 112 тысяч долларов. Ее удостоилась темнокожая французская писательница с острова Гваделупа Мариз Конде (Maryse Condé, 1937) за описание в своих романах «ужасов колониализма и хаоса постколониализма».

Экономика – рост в плохую погоду

Нюанс – это не Нобелевская премия, а премия имени Нобеля, сам Нобель ее не предусматривал, она присуждается в 50-й раз, но это высшая мировая награда и ее авторитет на уровне других Нобелей.

Ромер Нордхаус

Двое лауреатов, оба американцы: Пол Ромер (Paul M. Romer, 1955) и Вильям Нордхаус (William D. Nordhaus, 1941). Их работы относятся к важнейшим вопросам экономики. «...за разработку методов, затрагивающих самые фундаментальные и актуальные проблемы нашего времени: долгосрочный устойчивый рост мировой экономики и благосостояние человечества» – из пресс-релиза Нобелевского комитета.

А конкретно, Нордхаус первым создал модель влияния климата на экономику в глобальном масштабе. Сейчас глобальное изменение климата, потепление, является неоспоримым фактом, хотя понимание причины этого явления делит ученых и политиков на два непримиримых лагеря. Однако независимо от природы изменений людям необходимо к ним приспосабливаться, стараться минимизировать их вред и извлекать на сколько можно пользу. Нордхаус построил модель «Климат-экономика», даже конкретно смоделировал влияние на экономику выбросов парникового газа. И его модели работают, это значит, что, условно говоря, если климатологи твердо обещают увеличение среднегодовой температуры на один градус за сколько-то лет, то по Нордхаусу можно довольно точно рассчитать экономические последствия.

А Пол Ромер, бывший главным экономистом Всемирного банка, награжден за «интеграцию технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ». То есть дал механизм расчета выгоды внедрения новых решений, причем не в масштабе конкретной фирмы, а экономики вообще. Согласно Ромеру, наилучшие экономические результаты от внедрения новых научно-технических решений достигаются в условиях свободного рынка, но с элементами государственного регулирования. То есть не дикий рынок, а рыночная экономика под государственным надзором. Это – уже политика, причем весьма тонкая, ибо любое государство в лице своих чиновников (даже честных и не коррупционеров) стремится просто в силу своей природы всё урегулировать и контролировать. Подход Ромера оправдывает себя на практике, способствует экономическому росту на инновационной базе.

Мир – против сексуального насилия

Нобелевскую премию за мир присудили в этом году за то, за что не присудили Нобелевскую премию по литературе.

Всколыхнувшее мир движение женщин против сексуального насилия и сексизма, выразившееся в сетевой акции #meToo, в скандалах с участием известных деятелей культуры и политиков, вплоть до судебных приговоров, не обошло и Нобелевский комитет. В итоге не присуждена Нобелевская премия по литературе и присуждена премия за мир. Ее удостоились хирург и гинеколог из Демократической республики Конго Денис Муквеге (Denis Mukwege, 1955) и правозащитница из Ирака Надя Мурад (Nadia Murad, 1992).

В пресс-релизе Нобелевского комитета отмечено, что премия присуждена «...за их усилия в борьбе с сексуальным насилием как оружием войны и вооруженных конфликтов».

Муквеге – личность известная, по версии журнала «Time» он входит в число 100 наиболее влиятельных людей мира, неоднократно уже был в числе претендентов на Нобелевскую премию, хотя он лишь врач. Он из ряда людей вроде Матери Терезы и Януша Корчака, пассионарий, спасающий других. Он создал госпиталь и руководит им, он спас многие тысячи жертв сексуального насилия, больше, чем кто-либо, считается крупнейшим специалистом по лечению гинекологических травм. То есть и эта премия, как и по физике и химии, не говоря уже о собственно медицине, присуждена за лечение людей. Муквеге уже удостоен многих премий, включая премию Европарламента имени Сахарова. На него нападали, пытались убить, но он не сдался. Словом, премия нашла своего героя. Имидж Нобеля за мир в последние годы был сильно попорчен, особенно за награждение Барака Обамы, но этот случай – бесспорный.

Муквеге Мурад

А второй лауреат Нобеля за мир – 25-летняя девушка из Ирака, которая разделила судьбу тысяч африканских пациенток Муквеге: на их изидское село напали исламисты, большая часть ее семьи была уничтожена, сама Надя Мурад подверглась насилию, была продана в сексуальное рабство, перепродана и, после нескольких месяцев страданий, смогла убежать. Сейчас она живет в Германии и донесла правду о творящемся на ее родине до мирового сообщества, занимается правозащитой. Она стала послом доброй воли ООН по проблеме торговли людьми в условиях конфликта, она, как и Муквеге, удостоена премии Сахарова. Для множества женщин, в первую очередь из мусульманских областей, Надя Мурад – символ мужества и сопротивления насилию.

Не Нобелем единым

Например, математики обделены Нобелевскими премиями, но для них имеются не менее почетные награды, первая из них – премия Филдса, весьма скромная по деньгам (11,5 тысяч долларов), но не менее почетная. Особенность – ее присуждают раз в четыре года молодым математикам в возрасте до 40 лет. В этом году среди четырех награжденных – один из Германии. Это 30-летний профессор из Бонна, специалист в области геометрии Петер Шольце (Peter Scholze), второй немец-лауреат этой премии в истории. Как все талантливые математики, он проявил свой талант очень рано, уже в 24 года стал самым молодым профессором Германии. Шольце не просто внес вклад в математику, решив задачу, которую не могли решить другие, он сделал нечто значительно большее – ввел в математику новое понятие – перфектоидные пространства. Объяснять что это такое – бесполезно, его не могут постичь даже многие профессионалы, математика – удел избранных. Сам Шольце относится к математике, как к искусству. По словам другого математика, тоже из плеяды великих: «Эта работа имеет настолько далеко идущие последствия, что она стала предметом изучения групп ученых по всему миру».

Шольце

Филдсовская медаль

Филдсовская премия присуждается с 1936 года, к ней идет золотая медаль с профилем Архимеда, по «весу» не уступающая Нобелевской.

Есть и еще одна премия, как-то связанная с Нобелевской, ее называют Альтернативной Нобелевской премией, хотя ее правильное название – «За правильный образ жизни» (TheRightLivelihoodAward). Ее вручают ежегодно тоже в Стокгольме «за работу над практическими и образцово-показательными решениями наиболее острых проблем современности». Лауреатами этого года стали борцы с преступностью и коррупцией в латинской Америке: генеральный прокурор Гватемалы Тельма Альдане и глава Международной комиссии против безнаказанности Иван Веласкес из Колумбии. Но они денежной награды не получили, это была почетная премия. А премия с денежным наполнением (290 тысяч долларов) присуждена трем правозащитникам из Саудовской Аравии, сидящим сейчас в тюрьме, и фермеру Якубе Савадого из Буркина-Фасо за пример озеленения засушливых областей.

С. Мучник (Дортмунд)

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