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Реформу Hartz IV обсуждают ведущие политические партии
В 2005 году правительство канцлера Герхарда Шрёдера (SPD) ввело социальные выплаты по системе HartzIV (ArbeitslosengeldII). Cегодня в Германии такие выплаты получают порядка 6 млн человек. Устарел ли HartzIV? Что можно предложить взамен? Предлагаем ознакомиться с мнениями по этому вопросу ведущих политических партий Германии.
SPD: HartzIV – это вчерашний день
SPD выступает за упразднение системы Hartz IV. Генеральный секретарь партии Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) заявил в интервью журналу «Focus»: «Hartz IV – это вчерашний день. Мы работаем над новой программой». Ларс Клингбайль подчеркнул, что идея Hartz IV состояла в том, что безработный быстро сможет найти новую работу. Опыт показал, что это удается далеко не всегда. A oпасения «съехать» на Hartz IV, т.е. нa социальное пособие, приводили человека к стрессам из-за страха остаться безработным.
Позиция SPD такова: те, кто потерял работу и нашел для себя, к примеру, курсы по переобучению, должен получать Arbeitslosengeld I.
Сейчас Arbeitslosengeld I платят дo 18 месяцев (2 года для людей старше 58 лет).
Bündnis 90/DieGrünen: обеспечение без принуждения
Шеф партии «зелёных» Роберт Хабек (Robert Habeck) предлагает т.н. «гарантийное обеспечение». Оно не предусматривает принуждение к работе и санкции за отказ от предложенной работы. Безработных не следует принуждать посещать в определенные сроки центры трудоустройства или искать работу. Консультации и переподготовка безработных должны быть добровольными. Однако необходимы проверка заявления на получение социальной помощи и доказательство того, что заявитель действительно в ней нуждается.
Роберт Хабек предлагает также изменение закона в сторону возможности большего заработка. Если предложение «зелёных» будет принято, дополнительно минимум четыре миллиона семей смогут претендовать на «гарантийное обеспечение». По приблизительным оценкам, это потребует дополнительно порядка 30 млрд евро.
FDP: oбъединить cоциальные выплаты
Представитель фракции FDP Йоханнес Фогель (Johannes Vogel) оценил предложения «зёленых как «ошибочную дорогу». «Cвободные демократы» говорят о т.н. «гражданских деньгах» (Bürgergeld), которые должны объединить различные социальные выплаты. Право на «гражданские деньги» нужно будет доказывать. Кроме того, FDP подчеркивает важность дополнительного заработка (Zuverdienstmöglichkeiten). Граница такого заработка в рамках мини-работы должна увеличиться от сегодняшних 450 до 530 евро.
CDU: дать людям работу
Генеральный секретарь CDU Аннегрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) в интервью радиостанции RTL сказала: «Я считаю, что важнее думать о том, как вывести людей из системы Hartz IV и дать им работу, чем обсуждать, как эта система должна называться и оформляться».
Председатель Союза предпринимателей Карл-Йозеф Лауманн (Karl-Josef Laumann, CDU) сделал аналогичное заявление в интервью газетам Funke-Mediengruppe: «Будь то гарантийная система или основной доход – всё это просто названия. Речь идет о том, чтобы дать людям работу. Только так можно победить бедность».
DieLinke: минимальное обеспечение без санкций
Партия левых хочет заменить Hartz IV на так называемое минимальное обеспечение. Как следует из программы партии, безработные (работоспособные и нетрудоспособные), не имеющие достаточного дохода или имущества, должны получать ежемесячно 1.050 евро.
Каждый год свободное от санкций минимальное обеспечение должно увеличиваться в соответствии с ростом цен. Сумма этого обеспечения не может быть сокращена органами власти, даже если получатель пособия отказывается от предложенной ему работы.
Пособие по безработице I (Arbeitslosengeld I) должно выплачиваться дольше, чем теперь. Право на это пособие приобретается уже через 6 месяцев регулярной работы по найму.
АfD: oбщественно полезная работа для долговременных безработных
AfD в своей программе требует, чтобы срок пособия по безработице Arbeitslosengeld I зависел от продолжительности предыдущей занятости. Долговременные безработные должны примерно 30 часов в неделю быть заняты общественно полезной деятельностью, получая за это 1000 евро.
Обсуждение «судьбы» HartzIV в разгаре. Будет выдвинуто еще много предложений, дискуссий, вариантов... А пока с 01.01.2019 пособие HartzIV… увеличивается по сравнению с 2018 годом!
Одинокие взрослые – 424 евро (+ 8 евро).
Для проживающих вместе взрослых – 382 евро на каждого (+ 8 евро каждому).
Подростки в возрасте от 14 до 17 лет – 322 евро (+ 6 евро).
Дети в возрасте от 6 до 13 лет – 302 евро (+ 6 евро).
В возрастной группе от 0 до 5 лет – 245 евро (+ 5 евро).
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- Пособие по безработице. Обзорная статья на интернет-портале журнала «Партнёр». Январь 2018 г. Автор М.Миронов
- Германия от выборов до выборов. Журнал «Партнёр», № 7 / 2017. Автор И.Листов
- Закон HartzIV должен быть откорректирован. Журнал «Партнёр», № 4 / 2005. Автор Э.Мармер
- Хартц 4 – запрограммированный хаос. Журнал «Партнёр», № 9 / 2004. Автор М.Пиевский
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