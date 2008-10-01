Политика >> Ближний Восток

«Партнер» №12 (255) 2018г.

Аравийский полуостров: между прошлым и будущим

Географически он называется Аравийский полуостров. Джазират-эль-Араб – «арабский остров», так его видят и называют сами арабы, во всяком случае, арабоязычные народы. А таковых сейчас насчитали более 400 миллионов. Почему «остров»? Действительно, ведь со всех почти сторон этот клочок суши окружен морями и лишь на севере, где полуостров смыкается с континентом, лежат горы и труднопроходимая Сирийская пустыня. Понятно, что не слишком многочисленные обитатели, в основном кочевые бедуины, считали себя «островитянами». Теперь же, как вы знаете, в мире арабов более 400 миллионов! На самом же деле внутри собственного сообщества, общинного, либо племенного, либо семейного, они сохраняют память о предках, о многих их поколениях.

Аравийский полуостров – колыбель народов

И память эта вовсе не арабская, она уходит в глубь тех тысячелетий, когда об арабах и не упоминали. Десятки разных народов, частью малоизученного происхождения, как, скажем, шумеры или хатты, частью индоевропейского, как ираноязычные народы, включая афганцев и курдов, и, наконец, семитические народы – ассирийцы и вавилоняне, евреи и арамеи, идумеи, набатеи, сабеи и те же арабы, наконец.

Значительная часть исследователей считает и имеет на то доказательства, что местом происхождения семитов как таковых является именно Аравийский полуостров. Четыре ли, три тысячелетия назад вполне возможно, климат там был иным, более благодатным, и вдруг рухнул. Или другие причины были, но так или иначе, семитские племена рванулись на север, в поисках «счастливых земель». Нашли их, процветали, но не так уж много плодородной земли там было, и началась драчка.

На юге полуострова, где сейчас Йемен и где до сих пор простирается широкая полоса плодородных земель, были между тем процветающие государства, то возникающие, то угасавшие, – Сабейская империя среди прочих.

Свидание царицы Савской с царем Соломоном, как бы давно забытом, говорит о «незначительной», на первый взгляд, частности, а именно – общности религии. Именно тогда разрозненные языческие верования, не очень внятно сформированные, легко уступали место единобожию, основе еврейской религии.

Я намеренно не употребляю применительно к этому времени понятие «иудаизм», оно появилось позже, когда был «убит» древний Израиль и средоточием еврейства стала Иудея, обитель двух колен народа. Десять остальных колен, вы это знаете, канули в неизвестность. До сих пор мне кажется: ничто и никто не пропадает, где-то они среди нас, может быть – внутри нас.

Насчет количества арабов в нынешнем мире. Неважно, кто-то тоже считает, сколько у нас русских. Но ведь мы – русские, а то... Арабов, именно так определяемых, было в самый момент этого определения на порядки меньше. У Иосифа Флавия говорится много об арабах Набатейского царства, которые были то противниками, то союзниками Иудеи. А Иудея была могучей в эллинистический период, и позже – до самого разрушения Храма. Суровое это было время...

Так было и за несколько столетий действительно великих арабских завоеваний, длившихся с VII по X век н.э., которые начались, естественно, со времен возникновения ислама.

Как проходила исламизация

Насильственная или ненасильственная, зачастую вполне добровольная исламизация неисчислимого количества людей на огромной территории нынешних Сирии, Ирака, Иордании, Ливана, а затем и Северной Африки, от Египта до Мавритании, привела к тотальной арабизации местного населения. У берберов Северной Африки, будь то в Ливии, в Тунисе или в Марокко – сегодня арабский язык.

Аравийский полуостров до сих пор остается основной цитаделью традиционного ислама. Иначе и быть не может – здесь находятся Мекка и Медина (ранее Ясриб – переименован позже), мистически-языческая кубическая Кааба. Всё это – колыбель ислама, она такова и до сих пор.

Ислам, зародившийся там, – эклектическое порождение древнего единобожия, он увлек за собой отважных воинов, живших и живущих до сих пор в представлениях и оковах бронзового века. Много стран, территорий, монархий покорило исламское нашествие, и тогда провозглашен был лозунг: «завоевано исламом – принадлежит ему вечно!»

Полуостров как был, так и остается «островом» – не географически, разумеется. Консервативный суннитский ислам зачастую именно там, на Аравийском полуострове, перерастает в ислам радикальный, агрессивный, экстремистский. Это – не чей-то заговор и уж никак не «вашингтонского обкома».

Так уж получается, что религия, та либо иная, призывает то к миру, то – к войне, оправдывая столь резкие перемены «волею небес». Теологи объяснить эти катаклизмы не могут и не очень хотят, понимая, что главное противоречие не в догматах, а в их применении главенствующей церковью – так ведь легко и в еретики попасть...

Сосредоточение монархий

Заметьте, именно на Аравийском полуострове сосредоточено самое большое число монархий в мире. Да, в мире! Не слишком важно, как именуется монарх, ведь ОАЭ – Объединенные Арабские Эмираты, – это вовсе не единение гражданских обществ, это – содружество эмиров, абсолютных властителей, даже династий, восходящих к потомкам Пророка. Семь государств, некоторые из них вполне карликовые, но влиятельные: Абу-Даби, Дубаи, Шарджа, Аджман, Фуджейра, Рас-аль-Хайма, Умм-аль-Кайвайн. Ух, назвал всех! Бывало, что все семь подряд не мог вспомнить, а вы попробуйте!

А вот истории, героической и богато документированной, у этих эмиратов не существует. Было дело, португальцы где-то в XVI веке приплыли, покорили, уплыли – нечего там было искать и находить. Вскоре там возник Пиратский берег, оттуда арабские пираты грабили богатые караваны парусников, идущих из Индии в Португалию. Потом – английское колониальное правление, бесполезные и приносящие лишь убытки территории, но до тех пор, пока нефть не стала основой мировой экономики. Тогда еще советская пропаганда убедительно рассказывала о голодающих арабах, порабощенных западными нефтяными монополиями. Монополии, кстати, работают в регионе и до сих пор, а вот уровень жизни местного населения устойчиво находится на самых высоких местах в мировом рейтинге. Например, Саудовская Аравия, самая, можно сказать, влиятельная страна полуострова, сегодня определяет мировые цены на нефть.

Почему, собственно, «Саудовская»? Название появилось в результате знаменательного события XVIII века – создания союза, взявшего власть в стране Мухаммеда ибн ас-Сауда с влиятельнейшим мусульманским проповедником ибн аль-Ваххабом.

Помните: ваххабиты! на Кавказе! какой ужас! Суров, конечно, ваххабитский ислам, предполагающий буквальное и неукоснительное исполнение законов шариата, вполне людоедского законодательного уложения времен «мрачного Средневековья». И в то же время руководство Саудовской Аравии уже давно беспокоит глобальное продвижение так называемого «Исламского государства», иногда говорят о новом «халифате». Они его не поддерживают и не финансируют – не верьте россказням. И США его не выдумывали и не поддерживали, для них это – безусловная угроза изначально, по определению, впрочем, как и для всего цивилизованного мира. Тем не менее, идея остается, разрастается, изменяется – таково последствие очередного религиозного катаклизма. Когда я слышу аргументированное громкостью голоса или силой микрофона утверждение, что в Сирии мы уничтожаем «международный терроризм» на дальних подступах, то замираю. Меня тревожит вопрос, где же еще шарахнет, то ли в Дагестане, то ли в Питере...

Саудовская Аравия на пути к прогрессу

Саудовская элита предприняла сегодня целый ряд попыток, чтобы вписаться в великий ряд государств, где уважаются права человека: женщина за рулем, женщина на стадионе – вообще-то, это о людях, о человеке. Протесты женщин, тем более в архаичном, слишком архаичном обществе, приводят иногда к фантастическим результатам. Или, к сожалению, – не приводят.

Сложная ситуация сейчас сложилась в связи с убийством видного журналиста и политика Джамаля Хашогги, имя которого то там, то там перевирают, как только могут. Что уж там – минимальное внимание к стране и к фамилии Хашогги, еще недавно богатейшего в мире человека, всплывает неизбежно! Дело еще не закрыто, обвинения серьезные, позиция умеренного реформатора, наследного принца Мухаммеда бин Сальмана, представляется весьма неустойчивой.

Некоторые подробности этого дела заставляют задуматься: турецкий лидер (чуть не султан) Эрдоган неоднократно высказывал претензии на предмет лидерства в мусульманском мире. Плюс к этому – не слишком эффективные действия на юге полуострова, в Йемене, где развернулась суровая война, и религиозная, и гражданская. Хуситы, шиитская группировка, охватывавшая не более трети населения страны, захватила власть при очевидной поддержке Ирана и верной ему ливанской «Хезболлы». Саудовская Аравия вмешалась, но, видимо, не оценила масштаб усилий Ирана. Что ж, остался у нас Катар с его жутковатой поддержкой исламского терроризма, в частности, в Израиле; самое, сказал бы, затхлое место на планете...

Я не забуду эти темы, обязательно вернусь...

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