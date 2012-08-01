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«Партнер» №12 (255) 2018г.

Доступ на рынок труда Германии: опасения и тенденции

Каких иностранцев ждут в Германии? Обзор ситуации на немецком рынке труда

По материалам немецких СМИ

В начале октября 2018 года правительство Германии представило проект иммиграционного закона, открывающего двери для специалистов из третьих стран. После его вступления в действие ожидается наплыв рабочих со средним уровнем образования из России, Украины, Индии и других государств.

Закон определяет главные требования к кандидатам на трудоустройство в Германии: соответствующая квалификация и владение «рабочим» немецким языком. Визы специалистам планируют выдавать на 6 месяцев, в течение которых кандидаты на рабочее место должны найти работодателя и подписать трудовой контракт. На время поиска работы претендент должен иметь средства к существованию, так как он не имеет право претендовать на какую-либо социальную поддержку.

Принятое правящей коалицией решение об изменении иммиграционного законодательства по существу превращает Германию в классическую иммиграционную страну. Каких иностранцев ждут в Германии? На каких условиях и какие рабочие вакансии хотят ими восполнить? Приводим обзор ситуации и тенденций на современном рынке труда Германии по материалам немецкой прессы.

Вопрос нехватки специалистов высокой квалификации уже не такой острый

Вынесенный в подзаголовок тезис достаточно часто формулируют критики подготавливаемого иммиграционного законодательства

Они напоминают, что ныне действующая «Голубая карта ЕС» (Blaue Karte EU) предоставляет для квалифицированных специалистов из третьих стран и членов их семей вид на жительство с правом на работу в определенной стране Евросоюза. Программа действует в Германии с момента принятия Закона о применении Европейской директивы № 2009/50/ЕС, вступившей в силу 01.08.2012, а сама Директива ЕС была принята ранее - в 2009 году.

В рамках этой программы Германия является одним из лидеров по количеству выданных разрешений на работу. «Голубой картой» активно пользуются высококвалифицированные специалисты, она способствует миграции в Германию «мозгов» из третьих стран.

Уже через 60 месяцев после начала налоговых отчислений специалисты, приехавшие в страну, получают право на бессрочный вид на жительство для себя и своих близких. При этом довольны все: специалисты из третьих стран получают достойную зарплату в высокоразвитой демократической стране, а немецкое государство восполняет дефицит высококвалифицированных специалистов и имеет налоговые отчисления от их зарплат.

Дефицит специалистов со средним специальным образованием

Многочисленные исследования (о которых мы уже писали) свидетельствуют о том, что в Германии по-прежнему существует нехватка специалистов со средним специальным образованием и квалификацией. Остаются незанятыми десятки тысяч вакансий, дефицит особо заметен в строительных компаниях и в ремесленном сегменте.

Несмотря на то, что немецкие СМИ постоянно сообщают о повышении уровня занятости в стране, специалистов средней квалификации не хватает. Причин тому множество, например, некоторые немцы не хотят работать вдали от дома, некоторых не удовлетворяет режим работы или не позволяет состояние здоровья и т.д.

Согласно данным Нюрнбергского института по изучению рынка труда и профессий IAB, в Германии в конце прошлого года имелось почти 1 млн 100 тыс. вакансий, что на 174 тысяч больше, чем в 2016-м, причем 822 тысячи вакансий имеется в старых федеральных землях и 255 тысячи – в новых.

В список востребованных дефицитных профессий попали наряду с инженерами целый ряд специальностей: электрики, сантехники, пекари, парикмахеры и специалисты ряда других профессий. Постоянная нехватка квалифицированной рабочей силы напрямую влияет на темпы роста немецкой экономики.

Работодатели требуют иммиграционных правил для рабочих без образования

Наряду с дефицитом высококвалифицированных рабочих и специалистов со средним образованием, немецкие предприятия нуждаются и в иностранных рабочих без образования. Президент Конфедерации ассоциаций немецких работодателей Инго Крамер (Ingo Kramer) требует от правительственной коалиции расширения пока не принятого иммиграционного закона для обеспечения въезда в Германию неквалифицированных рабочих.

«Дело не только в том, чтобы привести в страну «академика» или уже подготовленного специалиста, закон должен позволять набирать людей, которых мы обучим в Германии, и они станут квалифицированными рабочими, поскольку во всём мире не существует сопоставимого профессионального образования», – заявил И. Крамер 13 ноября 2018 года.

Заявление Крамера вызвало множество возражений. Например, Штефан Харбарт (Stephan Harbarth), вице-президент Федерального конституционного суда, высказал в берлинском «Tagesspiegel» мнение, что иммиграция низкоквалифицированных рабочих не может существовать как таковая. Приглашение на трудоустройство для иностранных рабочих принимается только тогда, когда имеется в виду, «что иммиграция не приводит к усилению давления на лиц, ищущих работу, или на работников, которые уже находятся на рынке труда, но не находят работу из-за наличия у них относительно низкой квалификации».

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн (Joachim Herrmann, CSU) сообщил немецкому агентству печати в Мюнхене: «Я считаю, что требование Инго Крамера совершенно абсурдно».

Несмотря на благоприятную ситуацию на рынке труда, в Германии по-прежнему имеется более двух миллионов безработных. Именно на их трудоустройство должны направить свои усилия работодатели.

Беженцы должны рассматриваться как претенденты на трудоустройство

Комиссары по интеграции в федеративных землях поддержали иммиграционный закон. Квалифицированные рабочие приедут в Германию не только как рабочие, но и как беженцы, сказала представитель миграции Тюрингии Мирьям Круппа (Mirjam Kruppa).

«Даже отвергнутым лицам, ищущим убежища, должно быть разрешено оставаться в стране, если они хорошо интегрированы и способны зарабатывать средства на свое существование», – подытожила мнение большинства комиссаров Сильке Хардт (Silke Hardt), комиссар по интеграции земли Бремен.

«Зелёные» против иммиграции квалифицированных рабочих

А вот партию «зелёных» беспокоит то, что в Германию приезжает слишком много высококвалифицированных эмигрантов.

«Вместо них право на иммиграцию нужно предоставить «климатическим беженцам», – заявила в интервью для WELT 15 ноября 2018 года представительница партии по миграционной политике в немецком бундестаге Филиз Полат (Filiz Polat, GRÜNEN). – «Пакт о миграции требует, чтобы учитывался принцип глобальной справедливости в международной трудовой миграции. Это включает предотвращение утечки мозгов, то есть эмиграцию высококвалифицированных людей из стран происхождения. Настоящий проект федерального закона об иммиграции не учитывает этого».

Поэтому «зелёные» предлагают, например, чтобы иммиграционная комиссия не разрешала квалифицированным лицам въехать в Германию, если в таких рабочих нуждаются в странах их происхождения. Кроме того, «зелёные» требуют ввести понятие «климатического паспорта», чтобы так называемые «климатические беженцы» могли приехать в Германию.

Итак, Германия ждет принятия нового иммиграционного законодательства. Оно должно:

– открыть доступ на немецкий рынок труда для миллионов мигрантов с профессиональной квалификацией;

– четко регламентировать правила трудоустройства и пребывания мигрантов из третьих стран.

Ведь на них рассчитывают немецкие предприятия для заполнения своих вакантных штатных должностей.

Ожидается, что иммиграционное законодательство о квалифицированных рабочих (Fachkräftezuwanderungsgesetz) будет принято бундестагом до Рождества. Журнал «Партнёр» продолжит освещать эту важную тему.

Обзор немецких СМИ подготовил Юрген Франк

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