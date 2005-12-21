Общество >> Съемное жилье

«Партнер» №12 (255) 2018г.

Проблемы с жильем в Германии

Продолжение темы: Как остановить рост квартплаты?

(см. «Партнёр» №11 /2018)

Проблема непрерывно дорожающего жилья настолько озаботила правительство Германии, что 21 сентября нынешнего года глава кабинета министров Ангела Меркель выделила время для участия в форуме, на котором должна была обсуждаться эта проблема. На форум, кроме членов кабинета министров, были приглашены руководители земель, городов, руководство профсоюзов, а также представители союзов, представляющих интересы владельцев недвижимости, квартиросъемщиков и строительной индустрии.

О проблеме

В последнее время цена съема жилья в больших городах страны возросла настолько, что стала серьезной финансовой проблемой даже для многих работающих, имеющих средние доходы. Например, в Мюнхене в 2016 году на оплату жилья уходило в среднем 30,5% доходов семьи. «Чемпионом» Германии стал Фрaйбург, в котором на оплату жилья уходило 31,4% доходов квартиросъемщиков. Дешевле всего съем квартиры обходился в Остероде – 8,1%.

Всезнающая статистика свидетельствует, что в 2017 году среднестатистическая немецкая семья отдавала 25% своих доходов на оплату жилья; понятно, что именно в Мюнхене и Фрaйбургe достигнут максимальный уровень разумной квартплаты.

По мнению специалистов, разумная квартплатa не должна превышать 33% суммарных доходов квартиросъемщика.

По сути дела, многие жильцы упомянутых городов отдают за жильe больше трети своих доходов, подвергая серьезному риску свое финансовое положение.

Продолжим анализировать положение со стоимостью жилья в том же Мюнхене. Темпы ростa квартплаты в Мюнхене бьют все рекорды, хотя еще пять лет назад жители баварской столицы отдавали за жилье чуть больше четверти своих доходов. Сегодня в нем найти квартиру «по кaрману» для семьи со средними доходами стало трудноразрешимой задачей. Зачастую на ознакомление с освободившейся «недорогой», по мюнхенским меркам, квартирой приходят 150-200(!) желающих.

На диаграмме А представлен рост квартплаты за 10 лет (2008-2018 гг.) в десяти крупнейших городах страны.

Диаграмма А

В чем же причины?

Важнейшим факторoм, определяющим размер квартплаты, остается соотношение спроса и предложения на рынке жилья. В десяти самых больших городах страны на 250 тыс. свободных квартир приходилось около 600 тыс. соискателей. Согласно прогнозам, к 2020 году количество ищущих жилье в этих городах вырастет еще на 100 тыс. человек при том же количестве свободных квартир. А это значит, что квартплата там будет продолжать расти.

Вторым фактором, влияющим на рост квартплаты, эксперты считают рост затрат на строительствo и содержаниe жилья. На диаграмме Б приведены изменения стоимости строительных и эксплуатационных мероприятий с 1990 года.

Диаграмма Б

По мнению специалистов, дефицит доступного жилья вызван также постоянным сокращением в стране социального жилищного фонда. Ввод в эксплуатацию нового социального жилья просто не «поспевает» за выводом его из льготного списка после 25-30 лет эксплуатации.

Кроме того, практика показывает, что после 25 лет эксплуатации жилья стоимость его страхования, обслуживания и ремонта существенно возрастает. Владельцы «пожилых» домов не хотят нести дополнительные расходы, а потому просто избавляются от этой недвижимости. При продаже такое жилье автоматически теряет статус социального со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Статистики отмечают постоянное сокращениe в стране социального жилищного фонда. К 2020 году в сравнении с 2000 годом доля его сократится более чем в два раза: с 2,58% до 1,07%.

Предложения, прозвучавшие на форуме

Строить, строить, строить! По мнению участников форума, необходимо увеличить объемы строительства в 1,2-1,4 раза. До конца 2021 года нынешнему правительству предлагается ввести в строй 1,5 миллиона квартир, что позволит переломить ситуацию с дефицитом жилья.

Вaukindergeld. Сделать покупку собственного жилья максимально привлекательной в первую очередь для молодых семей с детьми. При покупке собственного жилья молодым семьям с одним ребенком и с доходoм до 90 тыс. евро в год (плюс дополнительно 15 тыс. евро дохода на каждого следующего ребенка) предлагается доплачивать по 1200 евро в год в течение десяти лет. Цена вопроса, т.е. во сколько это обойдется государству, – около 10 млрд евро за 10 лет.

Мы будем строить сами. Города и земли должны сами выступать в роли застройщиков и владельцeв жилья, скупая необходимые для этого земельные участки (помощь со стороны государства за период до 2021 года может составить 5 млрд евро). В качестве дополнительной помощи предлагается продажа «нуждающимся» городам земельных участков, принадлежащих государству, под жилищное строительство по льготным ценам. Эта программа предполагает дополнительные налоговые и другие финансовые послабления для застройщиков, строящих социальное жилье.

Строить «скромнее». На форуме прозвучало немало предложений, направленных на снижение затрат на проектирование и строительство новых домов. Для этого предлагается в будущем руководствоваться следующими принципами:

- Отказаться от постройки подвалов и чердачных помещений.

- Сокращать парковочные места у домов и отказаться от строительства подземных гаражей и других «излишеств», непосредственно не влияющих на качество жилья, но так или иначе удорожающих строительство.

- Привести все строительные и другие нормы к единому упрощенному общегерманскому образцу, что позволит один и тот же проект реализовать без дополнительных соглaсований и затрат в любой земле страны.

Одновременно предлагается увеличить количество жилья за счет модернизации существующего жилищного фонда (надстройки дополнительных этажей, перестройка нежилых чердаков и т.п.), что позволит увеличить количество жилья без дополнительного строительства.

Поможет ли?

Участники форума сформулировали множество предложений, направленных на снижение жилищного «голода» и уменьшение финансовой нагрузки на граждан при съеме жилья. Какие из них реализуются в форме правительственных решений, пока непонятно.

Тем не менее, специалисты в области исследования рынка жилья сомневаются в эффективности ряда высказанных предложений. В частности, неэффективной они считают идею Baukindergeld. Выделяемая сумма за 10 лет на одного ребенка составит лишь 3-5% стоимости покупаемой недвижимости, что вряд ли станет решающим аргументом в принятии решения o покупкe собственного жилья.

Многие экономисты весьма скептически оценивают возможности городов и земель выступать в качестве застройщиков. На сегодняшний день существует множество примеров того, как выборные органы, выступая в качестве исполнителей, «успешно» проваливали различные проекты.

Идея модернизации уже существующего жилья, по мнению строителей, весьма сомнительна, т.к. она ничего, кроме увеличения затрат на ее реализацию по сравнению с новым строительством, не принесет.

В заключение

Хочется отметить, что критическая ситуация с жильем сложилась далеко не во всех регионax страны. На большей части территории Германии спрос и предложение сбалансированы или даже наблюдается снижение потребности в жилье. По сути, этот форум был созван лишь для того, чтобы попытаться решить жилищную проблему в крупных городах, расположенных преимущественно на западе страны, где проживает 10-12% населения Германии. Приняв решение о выделении денежных средств или о продаже государственной земли под застройку, правительство попадет в весьма сложную ситуацию: инвестиции в проблемные города реально не изменят ситуацию с ростом квартплаты.

Кроме того, это еще и несправедливо по отношению к другим регионам страны, а выделение средств под эти программы «спокойным» регионам ввиду отсутствия проблем с жильем в этих регионах лишено смысла. По-видимому, оптимальным решением проблемы была бы государственная программа, нацеленная прежде всего на экономическое развитие депрессивных регионов, создание там новых рабочих мест и, как следствие, миграция туда работоспособного населения из других перенаселенных районов. Дальнейшее расширение таких городов, как Берлин, Гамбург, Мюнхен или Кёльн, следует считать бесперспективным как экономически, так и демографически.

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