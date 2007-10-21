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«Партнер» №12 (255) 2018г.

Криминальная хроника Германии. Ноябрь 2018 года

Прекрасные амазонки на фоне безразличной толпы

Билефельд (Северный Рейн-Вестфалия). Благодаря СМИ, очаровательные лица 21-летней Каролины Смаги (Karolina Smaga) и её 20-летней подруги Линды Карильи (Linda Cariglia) сегодня знает вся Германия. Возвращаясь с дискотеки домой, они услышали из кустов, что неподалёку от вокзала, отчаянный женский крик. Пойдя на звук, девушки увидели распластанную на земле молодую женщину и лежащего на ней мужчину. Линда стала вытаскивать из-под него женщину, а Каролина позвонила по своему хэнди в полицию. Но уже после первых её слов мужчина вскочил, выбил из её рук аппарат, ударил кулаком в лицо и побежал к валявшемуся неподалёку велосипеду. Догнав его, Каролина вцепилась в багажник велосипеда, и тогда он полоснул её ножом по руке. Но так как и после этого девушка не отступила, он отпустил велосипед и убежал. Тут подоспели полицейские и задержали беглеца. Как выяснилось в ходе дознания, он внезапно напал сзади на проходившую мимо кустов молодую женщину и затащил её в заросли. И если бы не Каролина с Линдой, изнасилования ей было бы не избежать. Но поражает в этой истории не только мужество прекрасных амазонок. Мимо кустов, откуда кричала жертва нападения, шли из дискотеки десятки молодых людей. Но никто из них и не подумал прийти на помощь несчастной...





Фрайбург, Мюнхен – далее везде?

В ходе дискотеки, проходившей в одном из ночных клубов баден-вюртембергского Фрайбурга, 25-летний молодой человек, о котором сообщается лишь то, что «он гражданин Германии», угостил 18-летнюю студентку-немку коктейлем, куда, как уже установлено, он подмешал наркотик. Когда девушка перестала отдавать себе отчёт в происходящем, он вышел с ней на улицу, завёл в кусты, изнасиловал, а затем передал жертву ожидавшим своей очереди семерым знакомым ему сирийским беженцам в возрасте 19-29 лет. Все насильники установлены и арестованы. Спустя несколько дней в столице Баварии Мюнхене восемь афганских беженцев в возрасте 20-25 лет захватили 15-летнюю школьницу-немку. В течение нескольких дней жертву многократно насиловали. ЧП во Фрайбурге вызвало широкий общественный резонанс. На улицы города вышли до 500 сторонников партии «Альтернатива для Германии», требуя от властей решительных действий по пресечению противоправной деятельности мигрантов. Против них выступили около 1,5 тыс. контрдемонстрантов, протестовавших против «попыток правых популистов использовать это преступление в политических целях».





«Примерный беженец» оказался жестоким убийцей

Хорб-ам-Неккар (Баден-Вюртемберг). По обвинению в убийстве 57-летнего миллионера-филантропа Михаэля Рихера (Michael Riecher) арестован 27-летний сирийский беженец Мохаммед О. В ФРГ он прибыл с женой в 2015 году, местом жительства им определили общежитие для беженцев в Хорбе. Как писала о нём в статье «Примерный беженец» газета Schwarzwälder Bote, «учитeля на курсах oтзывaютcя о Moxaммeде кaк o дpужeлюбнoм и милoм чeлoвeкe. Он быстро овладел немецким, интегрировался в гopoдe, работает в кaфe для бeжeнцeв и нa вeщeвoм cклaдe». В том же 2015-м Мохаммед познакомился с Рихером, который активно участвовал в оказании помощи беженцам. В начале 2017 года миллионер предложил ему переселиться с женой из общежития в пустующий дом его родителей и жить там бесплатно. Но, как теперь пишут местные СМИ, «переселившись, прежде общительный, открытый и толерантный Мохаммед уже вскоре впал в архаичное мировоззрение. Он запрещал жене покидать дом, а когда туда приходили посторонние мужчины – например, трубочист или инспектор энергосетей, – то не впускал их, пока не уведёт оттуда жену». Тело 57-летнего бизнесмена с множественными ножевыми ранениями было найдено в его coбcтвeннoм дoмe в начале ноября, а спустя несколько дней по обвинению в его убийстве был арестован Мохаммед. Что стало причиной убийства – полиция до сих пор не сообщает.

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