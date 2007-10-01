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«Партнер» №12 (255) 2018г.

Глобальное потепление – кто виноват и что делать

Что происходит с климатом?

Вы смертельно больны, впрочем, это всего лишь легкое недомогание, возможно, вы умрете от него, но не сейчас, а когда-нибудь позже, а может быть, доживете до глубокой старости, но завещание стоит писать немедленно... Это бред? Это ситуация с пониманием глобального потепления Земли и реакцией на него.

Давным-давно, 11 лет назад, я детально писал о предстоящем потеплении («Партнёр», 2007, №10-11), некоторые уже тогда считали, что мы находимся на грани гибели, они и теперь так считают, к сожалению, ясности в этом вопросе не прибавилось. По-прежнему есть большинство алармистов и меньшинство скептиков.

Сам факт потепления отрицать невозможно, мы все это чувствуем. Оно происходит не строго равномерно, бывают и местные похолодания, но статистика неумолима: с каждым годом становится всё теплее. Ученые дискутируют о том, на сколько градусов теплеет климат и какие последствия вызовут сколько-то градусов повышения средней температуры. Судя по уже имеющимся данным – самые ужасающие, сейчас паршиво, а будет еще хуже.

Оказывается, что даже для пожилых людей эта проблема актуальна, потепление происходит с явным ускорением, каждый следующий год хуже предыдущего, надежда спокойно дожить оставшиеся годы в привычном климате оказываются всё более призрачной.

В этом году тысячи(!) стариков не выдержали жары, и если бы только они. Вся планета оказалась под угрозой страшных катаклизмов. Как предвкушение того, что ожидается, в этом году как никогда буйствуют пожары, засуха, ураганы, наводнения... И это всё из-за жалких долей градусов потепления, ожидаются 1,5 градуса, но когда, никто точно не знает. Эти 1,5 градуса многими климатологами-алармистами рассматриваются как некий критический порог, за которым необратимо начнется апокалипсис.

Итак, вопросы по-научному: что было, что есть, что будет с климатом планеты Земля. Второй ряд вопросов, уже не совсем научных: виноват ли кто-то, что еще можно сделать?

Пытаемся найти ответы у специалистов, и при этом сразу же оказывается, что специалистами в этих климатических проблемах являются (как и в воспитании детей, футболе и политике) все кто угодно. Тон задают политики, чиновники, кормящиеся от экологии, и журналисты умеренно левого толка с зеленым оттенком. Им противостоят правые популисты и либералы-рыночники. Первые винят в потеплении нас самих, неограниченную эмиссию углекислого и других парниковых газов в атмосферу и вырубку лесов. Другие это всё отрицают за якобы недоказанностью. До прихода Трампа официальная точка зрения правительств и ООН была алармистской, она породила Киотский протокол и Парижское соглашение. Пришел Трамп, объявил, что всё это чистое надувательство, выгодное только китайцам, вышел из Парижского соглашения по климату. А на Америку тем временем обрушивается одно стихийное бедствие за другим, потери растут от года к году.

Популисты вроде Трампа или новоизбранного президента Бразилии Болсонару пренебрежительно относятся к охране окружающей среды, занятость и зарплаты избирателей беспокоят их больше, чем экология, они не готовы жертвовать во имя природы. И природа мстит, причем месть эта отсроченная, за экологические ошибки отцов расплачиваются дети. Потепление или нет, но местная экология, загрязнение окружающей среды отходами от пластика, отравление химикатами гигантских водоемов, резкое снижение ареала распространения животных – это всё результат «хозяйственной», на самом деле, безответственной, деятельности человека.

Поскольку мы проживаем в Германии, то стоит взглянуть, что у нас произошло в 2018 году. Синее небо, ясное солнце и неделями никакого дождя. Урожай зерновых гибнет, мы это ощутим по ценам на хлебопродукты уже в следующем году, реки стремительно мелеют, гибнет рыба и прочая водная фауна, зато плодятся водоросли, судоходство даже по Рейну местами прервано (еще миллиардные убытки), лесные пожары, справиться с которыми всё труднее, засуха поразила 70% территории. Потери только лесного хозяйства оцениваются в 5,5 миллиарда евро, растениям не хватает влаги, но зато стремительно расплодился жучок-короед (Borkenkäfer).Идет массовый забой скота из-за отсутствия свежего зеленого корма, что тоже неизбежно скажется на ценах. Этот год входит в пятерку наиболее засушливых за последние 130 лет, наряду с 1947 годом, самым засушливым (не только в Германии, в Украине царил тогда голод), а также с 1921, 1976 и 1991 годами.

Мой отец был метеорологом, в его лаборатории стоял компактный, всего в полкомнаты, компьютер. В те годы свои ЭВМ были далеко не во всех институтах, их концентрировали в вычислительных центрах, но отец вел важные договора. Главными пользователями вычислительной техники были и остаются по сей день космонавтика, ядерная физика и метеорология. Процессы в атмосфере (и Мировом океане) невероятно сложны как в понимании, так и в расчетах. Спор климатологов – это спор математических моделей, описывающих состояние атмосферы и водоемов, на этих моделях и основываются долгосрочные прогнозы, а краткосрочные обеспечиваются, в основном, из космоса, с орбиты.

Что же сулит нам глобальное потепление?

Коротко: большие неприятности и некоторые выгоды на их фоне.

Единого ответа нет, но большинство специалистов всё-таки достаточно единодушны насчет мрачных перспектив:

В тропических регионах будет выпадать еще больше осадков, а в засушливых – наоборот, жара и сухость повысятся. Следствие: отток населения из этих регионов, новые волны беженцев. Возрастание температуры морей, приводящее к таянию льдов. Следствие: затопление отдельных регионов, исчезновение островов, новая география. Таяние ледников, сокращение снежного и ледяного покрова. Следствие: практически перекраивание географической карты земли с тяжелейшими экономическими и геополитическими последствиями. Резкое сокращение видов животных, вымирание одних видов и неконтролируемое распространение других, причем менее полезных для людей и природы, например, медуз или уже упомянутого жука-короеда. Увеличение числа погодных катаклизмов, таких как засуха, ураганы, наводнения. Подсчитано, что стихийные бедствия уже сейчас уносят более 100 тысяч человеческих жизней в год и обходятся в 200 миллиардов долларов, эти цифры будут расти (По другим данным – 400 тысяч и 1,2 триллиона).

Хуже того, эти негативные процессы будут происходить с ускорением по типу положительной обратной связи – ухудшение создает предпосылки для еще большего ухудшения. Например, возрастание температуры атмосферы вследствие парникового эффекта приведет к высвобождению огромного количества дополнительных парниковых газов – углекислого из Мирового океана и метана из оттаивающей вечной мерзлоты, а эти газы вызывают в свою очередь дополнительный нагрев атмосферы и т.п.

Но... Когда говорят о повышении средней температуры земной атмосферы, то большинство климатологов в качестве точки отсчета принимает некий доиндустриальный период развития общества, предполагая при этом, что начало мирового потепления совпало с началом индустриализации. Реально же за сто лет (1906-2006) средняя земная температура повысилась на 0,74 градуса и возрастает сейчас на 0,17 ºСкаждые десять лет, казалось бы, не о чем говорить, чем бы это ни было вызвано.

В году 1539 от Рождества Христова на Европу обрушилась небывалая жара. Всё началось в Италии, где зима превратилась в лето, когда с октября 1539 до апреля 1540 года с неба не упало ни единой капли дождя. Засуха охватила весь континент, оценочно погибло до миллиона человек, в основном в регионе Рура, реки стремительно обмелели, урожаи погибли, скот – тоже. Проживало в начале ХVI века в Европе 184 миллиона человек, через сто лет – 168, еще через сто – 170 миллионов. Разумеется люди гибли не только от непогоды, больше от эпидемий и разорительных войн, непогода лишь усугубляла ситуацию. Сегодня в Европе проживает почти 700 миллионов человек. То есть выжили, причем тогда люди практически ничего не понимали, что происходит и что ожидается, действовали на ощупь по ситуации.

Теперь о том, что делать?

Коротко: наблюдать, готовится к неприятностям, не слишком усердно портить воздух, верующим – молиться.

Человечество в целом достаточно живуче, это динозавры вымерли при резком изменении климата, мы, безусловно, сможем приспособиться. Вопрос, однако, в том, как изменится картина мира, как будут перекроены при этом географические и политические карты. Во что сейчас надо вкладывать средства, к чему надо уже сейчас готовиться, чтобы предотвратить предстоящую якобы катастрофу? Вот Илон Маск собирается переместить немалую часть землян на Марс, хорошо, а какова судьба оставшихся миллиардов?

Парижское соглашение имеет целью удержать повышение температуры в пределах 1,5 градусов, уже сейчас многие (не только Трамп) понимают, что это нонсенс. Основные методы борьбы с грядущей катастрофой – снижение эмиссии парниковых газов и прекращение вырубки лесов. Никто точно не знает, о каком интервале времени идет речь, расписания климатических изменений не существует, есть только математические модели и интересы политиков и промышленников. Кстати и предыдущее климатическое соглашение, Киотский протокол, так по сути дела и осталось бумажкой.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК, IPCC), всемирный оплот алармистов, считает, что до планетарной климатической катастрофы остается около 12 лет. Они требуют снизить эмиссию CO 2 до 2030 года на 45%, чтобы удержаться в пределах критического повышения в 1,5 градуса. Это выход, это спасение? Задавая этот вопрос, лично я знаю ответ – это чушь! Во-первых, никто в эти сроки не уложится, во-вторых, никто и не собирается этого делать, в-третьих, океан, тающие льды, земные недра (то есть не зависящие от людей природные факторы) во много раз интенсивнее выделяют парниковые газы, чем человек в своей производственной деятельности, и не только CO 2 .

Воображаемый водный мир

Вы смотрели фильм «Водный мир» («Waterworld») с Кевином Кёстнером? Там описан один из сценариев жизни остатков человечества после некоей апокалиптической катастрофы. Люди приспособились, частично мутировали в неких Ихтиандров, но жизнь и разум сохранились. Причем после, судя по всему, некоей одномоментной глобальной катастрофы. Наша же катастрофа надвигается относительно медленно, даже при реализации самых мрачных сценариев у человечества в запасе десятилетия или даже века.

Майорка, которую мы не знаем

Купание в Венеции на площади Святого Марка

Предвкушение этого нового водного мира испытали в этом году итальянцы: на, может быть, самое прекрасное, что есть в Италии, пришла большая вода, Венеция оказалась затопленной. Циклон, область низкого давления, нагнал на город воду, и таких циклонов ожидается всё больше. И в то же время небывалые дожди, наводнение с жертвами на Майорке. Та вода ушла, но ведь может и не уйти. Сейчас уровень Мирового океана растет примерно на 3 мм в год, но если растают ледники и прочие льды, то уровень подымется на 6-8 метров. Санкт-Петербург, Лондон, Нью-Йорк – не пора ли в самом деле заказывать билет на Марс? Еще не пора, самый мрачный сценарий предусматривает подъем уровня океана до конца века на 60-80 см. А о перспективах переселения на воду, в плавучие города или на искусственные острова, всерьез задумываются уже сейчас.

Дубай – искусственный остров, пока для развлечений и отдыха

А кроме того, возможно, не всё будет так плохо. Вероятно, африканцам и азиатам придется в процессе многолетнего переселения в пригодные для жизни северные регионы отказаться от неограниченного деторождения. Нетрудно догадаться, что евреи ни при каких обстоятельствах (разве что ядерная война, но это тут не по теме) не покинут свой Израиль, который ими из пустыни и болот превращен в цветущий сад.

Немцы и прочие европейцы станут выращивать киви, манго и цитрусовые, кстати, после засухи этого года уже начался пересмотр аграрной политики, крестьяне ищут новые сорта и новые культуры. Огромные территории, покрытые сейчас льдом, будут возвращены в хозяйственный оборот, большой выигрыш для северных стран. Кстати, теперешняя ледяная Гренландия, это ведь «Зеленая страна» – Grönland, именно так назвали ее европейцы всего около тысячи лет назад. Разные территории в разное время были пригодны для жилья или, наоборот, «закрывались», известен малый ледниковый период всего несколько сот лет назад. Человеческой жизни не хватает, чтобы прочувствовать эту цикличность климата, но ученым это известно. У человечества в целом должно хватить энергии и изобретательности, чтобы, не впадая в варварство, приспособиться к изменившимся условиям.

В настоящее время полярный лед покрывает 4,4 миллиона кв.км, это примерно в два раза меньше, чем было в 1979 году, а к концу столетия, если потепление не замедлится, льда почти не останется.

Сегодня кратчайший морской путь из Гамбурга через Суэцкий канал в Токио составляет 21 тысячу км, а по Северному морскому пути это всего 13 тысяч – вот ожидаемый результат потепления и таяния арктических льдов.

Одновременно откроется доступ к укрытым сегодня льдами полезным ископаемым, их там немало.

Между прочим, этот 2018 год выдался замечательным как никогда для немецких виноделов, можно сказать, войдет как удачнейший в историю виноделия. А в земле Гессен крестьяне в начале ноября собирают урожай клубники. Не всё так плохо?

Из Галича, на все времена: И рубают финики лопари, А в Сахаре снегу невпроворот... ....................................................... Где полюс был – там тропики...

С. Мучник (Дортмунд)

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