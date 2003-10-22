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«Партнер» №12 (255) 2018г.

Японское долголетие. 10 секретов

10 секретов японского долголетия

Всем нам хочется жить долгие годы и как можно дольше оставаться здоровыми и активными. В большей степени на продолжительность жизни влияет страна проживания. Такие факторы, как чистота окружающей среды, качество и доступность медицины, социальная политика и особенности жизненной философии, оказывают большое влияние на то, насколько хорошо и долго живут люди в том или ином государстве.

Сегодня существует много стран с высокой продолжительностью жизни. Различные институты регулярно проводят исследования в этой области, составляя списки стран с большим количеством долгожителей. Среди этих стран в течение долгого времени лидирующие позиции занимают: Австралия, Швейцария, Франция, Исландия, Швеция, Испания, Сингапур и некоторые другие. На первые позиции списка из года в год выходит Япония. Продолжительность жизни, как у мужчин, так и у женщин, в этой стране одна из самых высоких в мире.

Когда в 1963 году Министерство здравоохранения Японии начало вести учет своих долгожителей, то насчитало всего 153 человека, достигших столетнего рубежа. Но уже 25 лет спустя, в 1988 году, их было более 10 тысяч человек. А в прошлом году «Клуб столетних» в Японии отпраздновал свой новый рекорд – 67.824 человек, отметивших свое столетие! Причем женщин среди этих долгожителей – 88%.

Так как же Страна восходящего солнца добилась таких удивительных результатов? В чем ее секрет? Ученые умы всего мира изучают этот феномен, и вот к каким результатам они пришли.

1. Меньше горячей пищи и меньше соли.

Многие специалисты утверждают, что всего лишь 20% нашего здоровья определяет генетика, а остальные 80% – образ жизни и питание. Это утверждение в очередной раз подтверждает известную всем фразу: «Ты – то, что ты ешь».

В Японии много лет назад среди онкологических заболеваний лидировал рак желудка. Именно от него чаще всего и умирали люди. После длительных исследований ученые, наконец, выяснили основную причину этого заболевания. Ею оказалась излишняя любовь японцев к очень горячей пище и потребление обжигающе горячих напитков.

После опубликования результатов исследования в стране была организована агитационная кампания: медицина убеждала население отказаться от употребления слишком горячей пищи. К счастью люди смогли быстро перестроиться, и смертность от рака желудка тут же пошла на убыль.

Существовала еще одна вредная привычка, которая многих японцев загоняла в могилу от инсульта и инфаркта – чрезмерное употребление соли (примерно в 7-8 раз больше той нормы, которую нам рекомендуют врачи). Именно поэтому в 70-х годах прошлого века проводилась еще одна агитационная кампания, направленная на ограничение потребления соли. Что в итоге дало свои позитивные результаты и увеличило продолжительность жизни.

2. Зеленый чай.

С каждым годом во всём мире растет популярность зеленого чая. Знания о его лечебном эффекте дошли до самых удаленных уголков. Но в Японии зеленый чай является древней традицией. Его пьют и утром, и в обед, и вечером. И холодным, и горячим. И из благородных фарфоровых чашечек в ресторанах, и из бумажных стаканчиков по дороге на работу.

Зеленый чай – настоящий целебный напиток, его пользу и эффективность сложно переоценить. Среди всего прочего зеленый чай:

– предотвращает раковые заболевания и повышает иммунитет

– уменьшает уровень «плохого холестерина» и сахара в крови

– контролирует артериальное давление

– дарит живительную силу и тонизирует

– являясь сильным природным антиоксидантом, помогает сохранить молодость.

3. Умеренность в еде.

Если немцы и американцы являются мировыми «рекордсменами» по ожирению, то среди японцев «крупногабаритные» – лишь борцы сумо. Японцы питаются правильно, сбалансированно, а самое главное – умеренно. Долгожители не переедают и полагают, что регулярное набивание желудка едой быстро «износит» организм. Они считают, что желудку достаточно быть наполненным лишь на 80%. Овощи, рис, рыба – основные продукты их питания. Кроме того, японцы практически не употребляют в пищу белый сахар, отдавая предпочтение тростниковому сахару. Два главных принципа их питания: пища готовится исключительно из свежих продуктов и употребляется маленькими порциями.





4. Специальное питание для пожилых людей.

Японские специалисты заметили, что после Второй мировой войны жители страны начали употреблять в пищу больше мяса. Эту особенность питания они переняли у американцев. С новым стилем питания выросла продолжительность жизни. Так японские медики разработали специальное питание для пожилых людей – больше мяса и кисломолочных продуктов. Они полагают, что потребность организма в белке после 65 лет возрастает, по крайней мере, в два раза. Поэтому специалисты рекомендуют употреблять мясо не меньше трех раз в неделю. Рыбе стоит также отдавать предпочтение 2-3 раза в неделю. Кисломолочные же продукты поддерживают в организме необходимый уровень кальция, в котором пожилые люди нуждаются особо остро.

5. Борьба с курением.

Вот уже больше 10 лет в Японии ведется борьба с курением на государственном уровне. А всё потому, что среди долгожителей практически никто не курит. Курение вредит сосудам и нарушает работу головного мозга, провоцирует развитие диабета и ухудшает память. Активная пропаганда здорового образа жизни, свободного от курения, уже дала положительные результаты. Если еще несколько лет назад люди курили на улицах, в кафе и ресторанах, то сейчас запрещено курить в местах большого скопления людей. Для любителей никотина существуют специальные помещения как на улицах, так и в общественных заведениях.





6. Купание в термальных источниках.

Японской традиции купания в термальных источниках уже много столетий. Еще в древности люди верили, что купание очищает и тело, и душу. Если купаться регулярно, то можно излечиться ото всех болезней – считают японцы. Именно поэтому и была создана особая культура термальных ванн, полюбившаяся как самим японцам, так и туристам. И до сих пор японцы считают купание в своих термальных источниках самым лучшим отдыхом, который снимает напряжение, по-настоящему расслабляет и даже омолаживает организм. Ведь неспроста термальные источники считаются источниками здоровья и долголетия.





7. Век живи – век учись, путешествуй и радуйся.

Как показывают многие исследования, тот, кто много путешествует и постоянно развивается, живет дольше. Среди японских долгожителей много тех, кто регулярно занимается спортом, изучает иностранные языки, активно путешествует и всё еще работает, даже если в этом нет необходимости. Японские ученые считают, что именно желание развиваться и совершенствоваться отодвигает наступление старости и уберегает от болезней. Для сохранения молодости необходимо регулярно тренировать свой мозг. Скука, тоска и рутина ослабляют человека.

Но это еще не всё. Позитивный жизненный настрой, умение и желание радоваться жизни, желание оставаться молодым, яркие эмоции – всё это способствует долголетию.

Японские долгожители советуют не цепляться за прошлое, а смотреть вперед, строить планы на будущее. Даже если тебе 100 лет!

Японские врачи считают, что полнота жизни и возможность радоваться даже самым маленьким успехам важнее всех лекарств. Жители Страны восходящего солнца стараются радоваться всему и любоваться всем: цветению сакуры, полнолунию, первому снегу... Общение с природой дарит им душевное равновесие и укрепляет здоровье.

8. Спорт в любом возрасте.

Японцы уделяют очень много внимания спорту и активному движению, будь то утренняя разминка по телевидению, гимнастика по радио или упражнения цигун на лужайке в городском парке или на центральной площади. Ходьба, гимнастика, йога, тайцзи, плавание... – у японцев много видов спорта, которые помогают им достигать гармонии души и тела. Для пожилых людей разработана даже особая гимнастика, которая помогает сохранить гибкость тела, что очень важно для поддержания общего здоровья и профилактики болезней. Поэтому крылатое выражение «В здоровом теле – здоровый дух» как нельзя лучше подходит жителям Японии.





9. Активная социальная жизнь.

Помимо правильного питания и физической активности в Японии считается очень важным сохранять и социальную активность. Поддерживать отношения и помогать ближним – в этом многие японцы видят свое предназначение, жизненную задачу. Пожилые люди не сидят в одиночестве в своих квартирах, они ведут активную социальную жизнь: создают клубы по интересам, собираются вместе для решения важных задач, организовывают праздники и проводят вместе время.

Японцы – очень энергичный народ. Они продолжают быть активными даже в самом преклонном возрасте, до тех пор пока позволяет здоровье. Долгожители разделяют мнение ученых, утверждающих, что ежедневное обучение и общение с другими людьми – это лекарство против старости.

10. Икигаи.

Икигаи – одна из тайн долголетия жителей Страны восходящего солнца.

Это определение можно перевести как «смысл жизни» или «предназначение». Японцы считают, что у каждого человека есть свое особое предназначение: стать музыкантом, художником, поэтом, артистом, ученым... Это самое предназначение и дает человеку силы жить, развиваться и двигаться вперед. Причем, если вы еще не нашли свое предназначение – свой икигай, то должны сосредоточиться на том, чтобы его искать.

Долгожители Японии верят, что нет ничего невозможного. И неважно, сколько вам лет, вы можете быть счастливым и молодым душою в любом возрасте. Надо лишь мечтать, строить планы и воплощать свои мечты в реальность.

Может быть, и нам по примеру японских долгожителей стоит отказаться от некоторых вредных привычек? И начать делать то, что давно планировали: заняться спортом, похудеть, бросить курить, не цепляться за прошлое и простить тех, кто нас когда-то обидел. Время для этого самое подходящее! Ведь именно в Новый год люди планируют новую жизнь и ставят перед собой новые цели.

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