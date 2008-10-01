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«Партнер» №12 (255) 2018г.

Как лечат ревматизм. Противоревматоидные антагонисты

Полезные антагонисты против вредных антител

Одно из «классических» заболеваний, известных человечеству на протяжении тысячелетий, но остающихся неизлечимыми, это, безусловно, ревматизм. Современные представления о нем, конечно, резко отличаются от старинных учений о «холодной слизи», стекающей с головного мозга вниз, к сердцу и конечностям, отчего они, дескать, начинают воспаляться. Причина болезни совсем другая, она хорошо изучена – но лечение, как и прежде, затруднено тем обстоятельством, что воспаление развивается как бы без внешних причин. Против чего должна быть направлена терапия, если причины «отсутствуют»?!

Препараты-антагонисты нового поколения, являющиеся продуктами сложных биотехнологий, хорошо распознают «внутреннего врага», долгое время остававшегося неуловимым. Они лишают его активности. Состояние пациентов с тяжелой формой ревматизма значительно улучшается после курса терапии с применением антагонистов – абатацепта, этанерцепта и некоторых других аналогичных препаратов.

Антагонистами называют в фармакологии такие химические соединения, которые, образно говоря, лишают живые клетки «органов чувств». Клеточные рецепторы – это и есть «органы чувств», соединяясь с которыми, молекулы тех или иных веществ оказывают воздействие на клетку.

Причиной ревматических воспалений является воздействие на клетки определенных белков (интерлейкинов, цитокинов), циркулирующих во внеклеточной среде. Казалось бы, для лечения нужно применить вещества, разрушающие эти белки! На самом деле ситуация сложней. По своей природе эти белки не являются вредоносными, они необходимы организму, поскольку поддерживают функцию информационного обмена между клетками. Без такого обмена невозможны ни развитие организма, ни его жизнедеятельность.

Ревматизм является следствием информационного сбоя в межклеточном обмене. Клетки определенных тканей получают ошибочные сигналы от «информационных» белков, что нарушает их жизненный цикл. Эти белки выступают в данном случае как вредные антитела, активируя процесс отмирания клеток. В результате возникают и множатся очаги внутритканевых воспалений.

Смысл действий антагонистов в том, что они «отключают» передачу ложных сигналов. Блокированные рецепторы (контактные устройства на поверхности клеток) остаются нечувствительными к болезнетворным белкам. Воспаление в тканях отступает.

Разумеется, антагонисты оказывают избирательное воздействие – это важнейшее условие современной терапии. Они отключают рецепторы именно тех клеток, для которых сигналы от «проблематичных» белков являются ошибочными.

Какую ткань «изолируют» противоревматоидные антагонисты? Костную, мышечную, железистую. Под защитой оказываются и многие виды соединительной ткани, особенно в оболочках сердца. Это позволяет лечить самые разные виды ревматизма.

Тут следует уточнить, что врачи Германии относят к ревматоидным воспалениям широкую группу заболеваний суставов и мышц (особенно в конечностях), органов, участвующих в обмене веществ, и пр. Соответственно на эти зоны и направлено лечение. В странах с менее развитой медициной традиционным диагнозом «ревматизм» («ревмокардит») обозначают воспаление оболочек сердца – а воспалительная трансформация суставов, как правило, остается без лечения, разве что врачи прописывают болеутоляющие препараты, которые не влияют на природу заболевания.

Новая методика лечения характерна еще и тем, что не подавляет иммунную систему организма. Поскольку ревматизм развивается главным образом как аутоиммунное заболевание, то классическое лечение строилось на применении иммунодепрессантов. Это сглаживало остроту недуга, но значительно повышало риск проникновения в организм опасных инфекций. Вот почему на смену иммунодепрессантам приходят биологические препараты (biologicals), производящиеся в живой среде и не конфликтующие с организмом пациента. Кроме рецепторных антагонистов, это также моноклональные антитела (адалимумаб, инфликсимаб, ритуксимаб), оказывающие хорошее действие против тяжелого ревматизма.

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