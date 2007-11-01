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«Партнер» №12 (255) 2018г.

Операция «Приливная волна». Атака на Плоешти

Как уничтожили Плоешти – нефтяной источник вермахта

Еще в ходе Первой мировой войны государственным деятелям и руководителям вооруженных сил – участникам войны стало ясно, что XX век будет веком нефти, что именно нефть становится движущей силой и мира, и войны... Руководители большинства стран понимали, что самые совершенные танки, самолеты, боевые корабли, лишенные горючего, превращаются в груду металла.

В годы, предшествующие Второй мировой войне, доминирующую роль по объемам освоенных запасов нефти играли Румыния, Советский Союз, страны Северной Африки и США. В предвоенную Западную Европу нефть ввозилась, исключением являлась нефть, добываемая в Румынии, и нефть из небольших месторождений Германии и некоторых других европейских стран.

Немецкие промышленники, учитывая мизерность собственных нефтяных запасов, энергично занимались синтезом нефтепродуктов. Так, к 1939 году в Германии действовало около 20 предприятий по производству синтетического бензина, дизельного топлива и смазочных масел. Были также разработаны небольшие передвижные газогенераторы, устанавливаемые на танках и бронетранспортерах, а также на автомобилях, включая легковые.

Вермахт и нефть

Руководители германской армии, умевшие прекрасно рассчитывать потребность в необходимых для ведения боевых действий ресурсах, в том числе и в горюче-смазочных материалах, понимали, что для успешного ведения войны страна должна иметь достаточные запасы нефти. Они также понимали, что на «одном стуле», каковым является союзная Германии Румыния, долго не высидишь, а потому лелеяли мечты о захвате уже освоенных нефтяных месторождений Советского Союза (Закавказье и Прикавказье), а также богатого нефтью региона Северной Африки.

Ряд руководителей германского вермахта, трезво оценивая ограниченность накопленных Германией запасов нефти и нефтепродуктов, а также учитывая объемы собственного производства синтетического бензина, выбрали единственно возможный для себя вариант войны – войну кратковременную, т.е. блицкриг.

В противостоянии с Францией короткая победоносная война вермахту удалась, а вот в войне с Советским Союзом блицкриг не получился. Не будем касаться достоинств и недостатков плана «Барбаросса». Важно отметить, что несмотря на поражения Красной армии в начальный период войны и ее огромные потери, ей удалось сделать главное: разрушить планы вермахта на молниеносную победоносную войну, втянуть немецкую армию в продолжительные и ресурсозатратные боевые операции, практически не допустить нацистскую армию к своим нефтяным месторождениям.

Уже к осени 1941 года немецкая армия начала ощущать трудности со снабжением горючим, которые продолжались в течение всей войны и возрастали по мере приближения боевых действий к границам Германии.

Плоешти

Румыния оказалась для Германии главным источником нефти. Ее нефтяные запасы находились в основном в районе Плоешти, но небольшие месторождения имелись по всей стране, а также в соседней Венгрии и в Западной Украине.

В 1937 году общий объем добычи нефти в Румынии составлял 60 млн тонн, действовали 17 мощных нефтеперегонных заводов – больше было только в США.

Германия требовала от Румынии поставок нефти в объеме 400 млн тонн, но по ряду причин реально получала только 67 млн. К 1940 году общие поставки нефти в Германию существенно выросли, в частности за счет поставок нефти из Советского Союза (действовал Пакт Молотова-Риббентропа). Импорт нефти из СССР практически сравнялся с румынскими поставками.

Понимая огромную важность румынской нефти, вермахт организовал в Плоешти самую мощную в Европе систему ПВО. В нее входили новейшем немецкие зенитные орудия, соединения немецких, румынских и венгерских истребителей, новейшие радары. Геринг направил в район Плоешти Десятую противовоздушную моторизованную дивизию. В этом районе были расквартированы:

180-й противовоздушный полк (противовоздушная группа Плоешти) с четырьмя тяжелыми и одним легким дивизионом. Они были расположены на территории нефтеперерабатывающих заводов и на вокзалах города;

16 тяжелых батарей – вокруг города и по соседству с нефтеочистительными заводами;

229-й противовоздушный полк, расположенный вокруг Плоешти;

905 прожекторный дивизион в составе пяти тяжелых и четырех легких батарей;

162-й дивизион заградительных аэростатов;

пожарный полк «Лаксен».

К этим силам следует добавить истребительную авиацию Румынии, Венгрии и Болгарии, ориентированную на оборону Плоешти.

Любопытный факт: строительные подразделения вермахта возвели вблизи города три (!) полномасштабных макета нефтеперерабатывающих заводов, которые должны были ввести в заблуждение авиацию Советского Союза и союзников.

Бомбардировки Плоешти советской авиацией

Советское командование прекрасно понимало значение румынской нефти для немецкого вермахта. Первые попытки вывести из строя румынские месторождения были предприняты советской авиацией уже 25 июня 1941 года с аэродрома в Крыму. Атака была осуществлена 17-ю бомбардировщиками Черноморского флота. Несмотря на противодействие немецкого ПВО, советские летчики вывели из строя два нефтеперегонных завода, уничтожили более 200 цистерн с горючим и ряд объектов инфраструктуры.

В дальнейшем советская авиация предприняла еще несколько попыток бомбардировок Плоешти, которые оказались менее успешными, а с захватом вермахтом Крыма эти попытки почти прекратились. На вопрос, почему в течение войны советская авиация так вяло бомбила Плоешти, ответа нет.

Подготовка американской операции

С момента захвата аэродромов в Северной Африке (Ливии) союзники получили возможность активных действий против румынской «нефтянки». Ливийские аэродромы, расположенные в районе Бенгази, позволяли разместить необходимое количество тяжелых бомбардировщиков, организовать их предполетное обслуживание и заправку горючим, старт и прием после возвращения.

«Либерейтора» в полете.

План налета на Плоешти разработал командующий воздушной армией генерал Энт и его штаб. Были учтены: значительное расстояние до объектов бомбардировки, значительная площадь, занимаемая нефтеперерабатывающим комплексом, мощнейшая система ПВО. Атаку предусматривалось осуществить силами пяти полков тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков типа B24 «Либерейтор» нескольких модификаций. Боевые возможности «Либерейторов» позволяли преодолеть расстояние от Северной Африки до Румынии и обратно, т.е. около 3600 км, имея при этом бомбовую нагрузку весом порядка двух тонн. В операции было задействовано 170 боевых машин. В качестве целей для бомбометания были определены семь нефтеперерабатывающих заводов, нефтехранилища и объекты инфраструктуры Плоешти.

Для тренировки экипажей в пустыне был построен условный макет Плоешти, для чего использовались пустые цистерны, контейнеры и другая тара, в которой доставлялось оборудование и боеприпасы.

К этому времени руководители союзной авиации убедились в малой эффективности бомбардировок с большой высоты, а потому обучали экипажи бомбардировке с высоты 15-90 метров, отрабатывая порядок захода множества машин на цели. Был разработан маршрут полета над Средиземным морем и затем над Балканами, с тем чтобы обеспечить секретность полета столь большой армады: над морем машинам предстояло лететь на сверхмалой высоте, буквально на бреющем полете. Подготовка к операции и тренировки экипажей длились почти три месяца. Вылет эскадры был намечен на 7 часов утра 1 августа 1943 года.

Ни пилоты, ни аэродромный персонал до вечера 31 июля не знали о цели и деталях предстоящей операции. Всё держалось в строжайшем секрете, но вечером 31 июля приказ был доведен до командного состава, а каждому экипажу был вручен запечатанный пакет с приказом, в котором были указаны время запуска моторов, время старта, порядок построения, план маршрута, конкретные объекты в Плоешти, которые следовало уничтожить экипажу, план выхода из боевой операции и другие необходимые данные. Приказывалось уничтожить нефтеочистительные заводы, хранилища нефтепродуктов, транспортную инфраструктуру и т.д.

Для обеспечения секретности полет должен был проходить в режиме радиомолчания. Операция получила название «Приливная волна».

Штаб операции предвидел, что потери американцев могут достичь 50% личного состава атакующей стороны, о чем открыто объявили летчикам.

Следует отметить мотивировку проведения такой сложной операции, изложенную в приказе: «Мы должны помочь русским!» Русские ведут тяжелые бои с вермахтом, и лишение его горючего поможет русской армии.

Ход операции

Итак, в семь часов утра 1 августа под страшный рев многих сотен мощных моторов, поднимая тучи мелкой пыли и песка, в небо начали взлетать 170 «Либерейторов», «под завязку» заправленных бензином и загруженных предельным количеством авиабомб.

И сразу же после старта началась череда неприятностей, повлиявших на ход казалось бы до мелочей продуманной и отработанной операции:

нескольким машинам из-за аварий моторов не удалось взлететь;

через короткое время после взлета из-за аварии мотора упал в море самолет с опытнейшим флаг-штурманом операции;

затем произошла авария с самолетом второго штурмана операции;

место лидера заняла машина генерала Энта, готовившего и возглавлявшего операцию;

перестановка боевых машин в полете привела к нарушению запланированного строя;

серьезные нарушения плана операции произошли над островом Корфу при развороте на Албанию, а затем над Дунаем;

раньше ожидаемого времени воздушную армаду обнаружили немецкие радиолокационные станции, в результате чего были подняты в воздух истребители немецкой ПВО.

В дальнейшем при подлете к Плоешти по непонятным причинам был нарушен порядок бомбардировки заводов, а потому немецкие зенитки оказались в более удобной ситуации. После первых же налетов из-за взрывов нефти и нефтепродуктов поднялись языки пламени и столбы дыма, которые скрыли от американских летчиков объекты бомбардировок, снизив эффективность атак.

На полную мощность включились все подразделения ПВО Плоешти: немецкая и румынская истребительная авиация, зенитные орудия всех калибров, а также зенитки, установленные на бронепоездах. Из-за малой высоты, с которой велись атаки, американские летчики и немецкие зенитчики порой видели лица друг друга.

над заводом множество бомбардировщиков.

Американские летчики проявили при выполнении боевых заданий чудеса героизма. Экипаж полковника Эдисона Бэкера, несмотря на серьезные пробоины, направил подбитую машину на нефтеочистительный завод. Экипаж погиб, но завод уничтожил. Самоотверженно сражались и пилоты румынских истребителей.

«Приливная волна». Итоги

Нефтеперерабатывающих заводов Плоешти достигли 154 «Либерейторов», которые сбросили на них более 300 тонн бомб. В ходе атаки 89 бомбардировщиков были сбиты, 55 получили повреждения. Погибли 440 американских пилотов, 108 – попали в плен и 78 – были интернированы в Турции, где на обратном пути совершили вынужденные посадки. Четверых членов экипажа бомбардировщика, разбившегося в Югославии, спасли местные партизаны.

Потери немцев и их союзников были несравнимо меньше. Они потеряли четыре истребителя и 16 военнослужащих. Погибло также около 200 гражданских лиц – персонал заводов.

Несмотря на ряд ошибок, совершенных в полете, хаотичность атаки и значительные потери, американское командование сочло операцию «Приливная волна» успешной. Следует отметить, что большинство советских историков эту операцию успешной не считают.

Фото разрушенного промышленного комплекса.

По оценкам американской разведки, после налета объем производства на заводах Плоешти сократился до 46%. Был полностью уничтожен единственный в Румынии завод высокооктанового бензина, работа четырех заводов была парализована на многие месяцы. Впрочем, американцы не знали, что до этого заводы использовались всего лишь на 60% своей мощности, и немцы достаточно быстро сумели компенсировать потери. Союзное командование скоро поняло, что Плоешти продолжает функционировать в прежнем объеме и по нему необходимо продолжать наносить удары.

И еще несколько важных итогов:

Несмотря на безукоризненную подготовку операции, ее эффективность была существенно снижена за счет таких «мелочей», как попадание мелкой пыли в моторы, что привело к авариям самолетов-лидеров, а позднее – к ошибкам в навигации.

Немцы тщательно готовились к отражению атак советской и союзной авиации, создав вокруг Плоешти «непробиваемый» щит ПВО. Однако при массированных налетах типа «Приливной волны» он не смог предотвратить существенный ущерб, нанесенный нефтеперерабатывающим заводам.

В историю военного искусства вошла организация столь большой бомбардировочной операции удаленного объекта и тщательная предполетная подготовка пилотов.

И еще. В России должны с благодарностью вспоминать о плоештском подвиге американских пилотов, которые отдали свои жизни, помогая Советскому Союзу в той кровавой войне. Вспоминают ли?