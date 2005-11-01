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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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История >> Люди, вошедшие в историю
«Партнер» №12 (255) 2018г.

Джеймс Прескотт Джоуль. 200 лет со дня рождения

 Потомственный пивовар Джоуль превратился в великого физика, имя которого знает каждый школьник

 

Кто бы мог подумать, что потомственный пивовар Джоуль превратится в великого физика, имя которого знает каждый школьник мира! При этом он не учился ни в каких школах и университетах. Правда, судя по тому, что в домашние учителя химии, математики, физики был взят к нему сам Дальтон, именем которого назван термин «дальтонизм», можно предполагать, что уже отец его был человеком для того времени образованным. Учитель и привил ребенку увлечение физикой.

А физика тогда делала лишь первые шаги в изучении загадочного явления – электричества. И хотя Джоуль с 15 лет работал на отцовском пивоваренном заводе и до 36 лет, пока не продал его, участвовал в управлении им, увлеченность «электрическими тайнами» была главной. Уже в 19 лет в только что созданном научном журнале «Анналы электричества» он напечатал свою первую статью, посвященную работе электромагнитного двигателя. Его открытиями в явлении электромагнетизма мы пользуемся и сегодня. Так же, как и законом Джоуля, который в России стали называть законом Джоуля-Ленца.

 

Так получилось, что англичанин Джоуль и ставший российским физиком немец Ленц открыли, не сговариваясь, этот закон одновременно. А закон, точнее – формула, определяет то количество тепловой энергии, которое выделяется при прохождении электрического тока определенной силы через проводник определенного сопротивления. И все электронагревательные приборы подчиняются этому закону.

 

На этом открытии Джоуль не остановился. Он усовершенствовал амперметры и вольтметры, а также другие измерительные приборы, углубляясь всё дальше в тайны материи, вычислил скорость движения молекул газа в зависимости от температуры, постоянно извещая о своих работах статьями в научных журналах. В 1850 году Королевское научное общество, так называли Академию наук в Англии, избирает тридцатидвухлетнего пивовара своим членом. Благодарные англичане после его кончины поставили ему памятник, а ученые мира назвали его именем единицу измерения энергии – «джоуль».

 

Читайтетакже:

  1. Немецкие силуэты Петербурга. Журнал «Партнёр», № 10 / 2005. Автор М. Плисс
  2. Цветное видение мира Габриэля Липпмана. Журнал «Партнёр», № 8 / 2015. Автор В. Воскобойников
  3. Шарль Огюстен де Кулон. Открытие электричества. Журнал «Партнёр», № 6 / 2016. Автор В. Воскобойникова

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