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«Партнер» №12 (255) 2018г.

Александр Исаевич Солженицын. 100 лет со дня рождения

Лауреат Нобелевской премии российский писатель Солженицын был в СССР своеобразным знаменем протестных кругов. Выходец из крестьянской семьи, он родился через несколько месяцев после гибели отца. Ко времени его поступления в школу настали годы преследования всех религий, c возвеличиванием лишь веры в торжество марксизма. Поэтому в начальных классах школьники преследовали Солженицына за ношение креста и отказ вступить в пионеры. Будучи почти изгоем, он увлекся литературой, писал стихи, эссе и даже замыслил роман. Однако, поступив в университет, выбрал математический факультет и закончил его на отлично. А с началом войны ушел в армию и успешно отвоевал до февраля 1945 года.

Если бы он не писал откровенные письма друзьям, в которых назвал Сталина паханом, вернувшим в Россию крепостное право, жизнь его могла бы стать вполне благополучной. Но 9 февраля 1945 года капитан артиллерии Солженицын, имевший фронтовые награды, был арестован, отправлен в Москву и после заочного суда оказался в ГУЛАГе. Несколько лет он трудился вместе с другими высококлассными заключенными-специалистами в «шарашках», а потом как не поладившего с начальством его отправили в обыкновенный лагерь. В 1957 году он был полностью реабилитирован и стал преподавателем математики в сельской школе.

Уже в Гулаге он создал несколько будущих книг, которые старался запомнить наизусть. Один из больших рассказов о жизни простого человека в лагере он отослал в журнал «Новый мир». И этот рассказ «Один день из жизни Ивана Денисовича» стал не только российской, но и всемирной сенсацией. До этого тема лагерной жизни в СССР была абсолютно запретной. Рассказ перевели на многие языки, а к его автору многие стали относиться почти как к пророку. Его даже собирались выдвинуть на «Ленинскую премию». Но годы хрущевской оттепели быстро закончились, и правдолюбца Солженицына стало снова преследовать КГБ. Все его произведения были запрещены и изъяты из библиотек. В то же время в 1970 году он был удостоен Нобелевской премией «за нравственные традиции, почерпнутые из великой русской литературы». Следом за этим в советских газетах и по радио началась грандиозная травля писателя, кончилась она тем, что вскоре после публикации за границей «Архипелага Гулага» знаменитый писатель был арестован, лишен гражданства, посажен в самолет и вытолкан из него в аэропорту Франкфурта. А там его встречал с букетом цветов Генрих Бёлль.

Так началась его эмигрантская жизнь. Солженицын обосновался в США, где и вышли многие его книги, такие, как «Раковый корпус» и «Красное колесо», переведенные на многие языки мира, а на родине запрещенные. Возможно, что писатель так бы и умер в изгнании, но началась Перестройка. И одним из ее результатов стала легализация его книг, которые немедленно напечатали журналы «Звезда» и «Новый мир». А сам Солженицын с почетом вернулся на родину. Но даже самые талантливые всемирно знаменитые люди порой допускают в своем творчестве и умонастроении ошибки. Ошибкой или дурным заблуждением многие считают, причем даже поклонники творчества Солженицына, одну из последних его книг «Двести лет вместе».

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