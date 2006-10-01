История >> Люди, вошедшие в историю

«Партнер» №12 (255) 2018г.

Дуглас Энгельбарт. Рождение компьютерной мышки

В этот день в 1968 году собравшиеся на «Единую осеннюю компьютерную конференцию» в Сан-Франциско стали участниками события, которое позже назвали «Матерью всех демонстраций». Зал был переполнен ожидающими некоего чуда. И оно состоялось. На глазах публики на сцену поднялся, неся на голове наушники с микрофоном, Дуглас Энгельбарт, создатель Агентства по перспективным научно-исследовательским разработкам США при знаменитом Стэнфордском исследовательском институте. Все уже знали, что он станет показывать нечто такое, что изменит мир технологий навсегда. Это нечто называлось прообразом будущих персональных компьютеров.

Энгельбарт уселся за стол перед большим экраном. Перед ним была только клавиатура и непонятное овальное деревянное устройство на металлических колесиках и с длинным шнуром. Он объявил залу, что покажет собравшимся, как будет выглядеть в будущем работа с компьютером. И дальше на глазах изумленной публики с помощью клавиатуры и деревянного устройства, которое он назвал манипулятором, менялись на экране размеры текста от крохотного до громадного, переставлялись части этого текста, создавались различные графики, схемы. И всё это он делал, перемещая по столу свой манипулятор, который очень скоро переименовали в мышку. А публика сопровождала каждое его действие аплодисментами. Ведь всё это происходило впервые!

Была и вторая часть демонстрации, когда за соседний стол с таким же экраном сел его коллега, и они показали залу прообраз будущих видеоконференций, когда сотрудники, находясь в отдаленных рабочих помещениях, будут видеть друг друга, беседовать и делать общую работу. Говорить о том, что Дуглас Энгельбарт был осыпан многими почетными наградами и введен в Зал славы, излишне. А это событие, названное днем рождения компьютерной мышки, стало отмечаться ежегодно.