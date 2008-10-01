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«Партнер» №12 (255) 2018г.

Скалы Чюрлёниса

Мечтатель в живописи и музыке

Знаменитого живописца, композитора и писателя Микалоюса-Константинаса Чюрлёниса обычно называют литовским художником. Так ли это?

Его отец Константинас Чюрлёнис действительно был из литовской крестьянской семьи. Творческие способности этого человека толкали его в сторону искусства. Будучи уже далеко не в детском возрасте, он поступил в ученики к церковному музыканту, позднее становится органистом в церкви.

Его игрой заслушивалась молодая девушка Адель. По национальности она была немкой и происходила из семьи евангелистов, покинувших Германию из-за религиозных преследований. Константинас и Адель обвенчались и поселились в городке Варене, что на юге Литвы. 22 сентября 1875 года у них родился сын, которого назвали двойным именем: Микалоюс-Константинас.

Детство и юность

Играть на пианино маленький Кастукас научился в шесть лет. Но нот не любил, старался играть по слуху. Лишь когда их добрый знакомый привез ему в подарок «Маленькие прелюдии и фуги» Баха (купить эти ноты у семьи не было средств!), у подросшего Кастукаса засветились радостью глаза.

Со временем Кастукас начал заменять отца за органом. Князь Михаил Огинский, в пруду которого Кастукас еще мальчишкой ловил карпов, пригласил юношу в свой домашний оркестр и положил пятирублевое месячное жалованье. Оркестр исполнял увертюры Мендельсона, произведения Шуберта и Шопена. Так немецкая и польская музыкальные культуры входили в сознание будущего художника и композитора.

Михаил Огинский поддержал мечту молодого Чюрлёниса о продолжении музыкального образования в Варшаве. На фотографиях тех лет у Чюрлёниса худощавая фигура и удлиненное лицо, но в глазах совсем не юношеская печаль. А ведь ему чуть больше двадцати лет!

В середине 1899 года Чюрлёнис заканчивает Варшавский музыкальный институт и в качестве выпускной работы представляет кантату для большого хора и симфонического оркестра «De profundis» (буквально – «из бездны»). Эта кантата, а затем и симфоническая поэма «В лесу» стали для профессиональной литовской музыки началом нового времени. 25-летнему Чюрлёнису предлагают место директора музыкального училища в губернском городе Люблин. Но он отказывается: административная должность претит его натуре. А в дневнике появляются вещие строки: «Ведь я представлял себе счастье таким близким и возможным. Однако решил: «Счастлив не буду», это столь же верно, как и то, что «умру»… Деньги меня не привлекают, ожидает меня нужда, сомневаюсь в своем призвании и таланте и ничего не достигну, но буду знать свое место…».

Он полюбил девушку Марию Моравскую, но она стала не Марией Чюрлёнис, а Марией Мацеевской, женой его лучшего друга. Он посвятил Марии Мацеевской вальс и один из прелюдов. В них Чюрлёнис, может быть впервые, нашел то равновесие сдержанности и живого волнения, которое станет характерным для всех его музыкальных и живописных произведений.

Теперь его мечтой стало поступление в Лейпцигскую консерваторию. Конкурсному жюри он представил свою поэму «В лесу», мечтая получить за поэму хорошее вознаграждение и оплатить учебу в консерватории. Забегая вперед, скажем, что вознаграждения он не получил и вскоре даже забыл об этом, потому что Михаил Огинский взял на себя оплату всех расходов по учебе в консерватории.

Вставка:

Граф Михаил Огинский принадлежал к знаменитому польско-литовскому роду Огинских. Его предок Михаил Клеофас Огинский был не только выдающимся государственным деятелем, участником восстания за независимость Польши, но и любителем и знатоком музыки. В своем поместье он создал оперу, хор и оркестр. Михаил Клеофас Огинский является автором знаменитого полонеза «Прощание с родиной», известный как «Полонез Огинского», который он написал в 1794 году.

1900-1906 годы

После завершения музыкального образования Чюрлёнис мечтает о занятиях живописью. Он поступает в Высшую художественную школу Казимира Стабровского. По сравнению с консерватизмом лейпцигских музыкальных педагогов, убеждавших Чюрлёниса «поменьше диссонансов» в его произведениях, преподаватели художественной школы сразу же признали в Чюрлёнисе необычный талант. Весной 1904 года он представляет на их суд картины «Колокол», «Храм» и «Остров», получившие высокие оценки и даже небольшие денежные премии.

Приблизительно к этому же времени относится и одна из наиболее известных картин Чюрлёниса – «Покой».

Весной 1905 года Чюрлёнис пишет брату Повиласу: «… конечно, будут появляться новые мысли. Это – сотворение мира, но только не нашего, по Библии, а какого-то другого – фантастического. Хотел бы создать цикл, по крайней мере, из ста картин, не знаю, удастся ли…».

Ста картин он не создал. Нам известны 13 картин под общим названием «Сотворение мира». На последней, тринадцатой картине художник изобразил подводный мир со звездами и рыбами и новой игрой света. Этот цикл в очередной раз позволяет нам говорить о творчестве Чюрлёниса как о некоем чуде.

Новый 1906 год принес много важных событий. Весной Варшавская художественная школа решила продемонстрировать свои успехи в Петербурге. Петербургская академия художеств предоставила для выставки свои лучшие помещения, российские газеты широко освещали эту экспозицию. А о работах Чюрлёнисе было сказано: «Его музыкальностью и объясняется отчасти его мистическое туманное творчество. Видишь сразу перед собой художника, привыкшего грезить звуками… Даже теперь, на заре своей деятельности, он совершенно самобытен, никому не подражает, прокладывая собственную дорогу». А жизни этому композитору и художнику осталось всего пять лет…

Занятия музыкой он тоже не оставляет. Прелюдии и вариации, написанные в 1904-1906 годах, сегодня стали очень популярными у исполнителей, прежде всего благодаря звучащему в них благородству и возвышенности.

1907-1910 годы

Чюрлёнис возвращается к родителям в Друскининкай. Десятилетняя сестренка Валерия приходит к старшему брату мыть кисти, а мать тихонько ставит ему на открытое окно чашку с молоком и пряник. И Чюрлёнис с благодарностью целует пальцы старой матери.

1907 год является новым этапом в жизни. Он заканчивает цикл картин «Знаки зодиака». Двенадцать полотен этого цикла изображают меняющийся лик звездного неба: близкое солнце согревает воздух, и поэтому холод синеватых ночных тонов постепенно теплеет. И знаки зодиака вписаны в этот мир в виде силуэта животного, гордо стоящего на остром пике скалы (Овен), или задумчивой девушки, стоящей по пояс в цветах (Дева).

В том же 1907 году Чюрлёнис познакомился с Софией Кимантайте. Девушка ему понравилась тем, что, как он сам признавался, она превосходно говорила на литовском языке, он же владел им едва-едва. Это надо же такому быть: сын немецкой матери и литовца-отца, признанный классик литовского искусства, едва-едва говорил по литовски!

Вместе с новой знакомой он обсуждал только что написанную им поэму «Море» и пришел к мысли создать оперу. Зося (так он называет Софию) начинает сочинять сюжет по легенде о любви моряка и морской царевны Юрате, а он – сочинять музыку.

Параллельно Чюрлёнис создает цикл сонат. Еще в 1907 году были написаны «Соната Солнца» и «Соната Весны», а к осени 1908 года он закончил «Сонату Ужа» и «Сонату Лета». Не о них ли думал русский художник Николай Рерих, когда в 1936 году, находясь в Гималаях, писал: «В Скрябине и в Чюрлёнисе много общего. И в самом характере этих двух гениальных художников много сходных черт… своей необычностью и убедительностью оба эти художника, каждый в своей области, всколыхнули множество молодых умов».

Чюрлёнис подружился с художниками «Мира искусств», часто бывал дома у Мстислава Добужинского. Последний писал: «Он много играл с моей женой в четыре руки… Меня всегда удивляло, как тихий, робкий Чюрлёнис у рояля становился совсем другим, играл с необыкновенной силой так, что рояль ходил ходуном…».

В первый день 1909 года София и Константинас повенчались в Друскининкае, а после вместе поехали в Петербург.

1911 год и смерть

После рождества 1910 года София увозит Чюрлёниса из Петербурга. В Друскининкае он пребывал в хорошем настроении, но в связи с проявившимся у него душевным заболеванием возникает необходимость поместить его в Варшаве в специализированную психиатрическую больницу.

А в это время в Петербурге Чюрлёниса признают одним из лучших художников товарищества «Мир искусства». Приходит приглашение участвовать в выставке за границей. Но он всё еще пребывает в варшавской больнице. Так проходят осень и зима 1910-1911 годов. Потом наступает ухудшение, Чюрлёнис сбегает из больницы. Он сильно простудился, но еще успевает увидеть весну 1911 года. Вместе с Софией они совершили прогулку среди просыпающихся после зимы деревьев.

Простуда переходит в воспаление легких. Приехавшие родные застали художника в беспамятстве. Вечером 10 апреля, когда зашло солнце и на небе появились первые робкие звезды, Чюрлёнис навсегда покинул это мир.

А что же «Скалы Чюрлёниса? На Земле Франца Иосифа в бухте Тихой есть двухсотметровые фантастически красивые скалы, соединяющие три стихии: волны моря, низкие облака северного неба и земную твердь. Эти скалы полярники называют «Скалами Чюрлёниса».