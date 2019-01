Менно Аден, переводчик стихов А.С. Пушкина

Der Prophet Prorok Vom Durst der Seele wie verbrannt musst ich durch dunkle Öde ziehn, als mir, sechs Flügel ausgespannt, im Kreuzweg ein Seraph erschien. Mit Fingern, wie im Traum geführt, hat er mein Auge leicht berührt. Ich schaute, wurde schreckensstarr dem Adler gleich in der Gefahr. Und dann berührte er mein Ohr – Gelärm und Tönen kam mir vor, und im Himmel dröhnten, schwirrten Engelflug, Posaunenklang, ein Urtier zog am Grund entlang, Zweige, die vor Kälte klirrten. Und er lag auf meinem Mund, brach die Zunge aus dem Schlund, gleisnerische lügenhafte, und der weisen Schlange Wort fügte er nun an den Ort, wo die Wunde blutig klaffte. Die Brust zerschnitt er mit dem Schwert, mein Herz wild pochend riss er raus, die Brust zerschunden und versehrt, brannte er mit Kohle aus. Ich lag wie tot in jenem Land, da ward mir Gottes Wort gesandt: „Steh auf, Prophet, und sieh und höre, voll meines Geistes, nicht zu fehlen, geh aus in Länder über Meere, entzünde mit dem Wort die Seelen.“ 1826

Пророк Духовной жаждою томим,

В пустыне мрачной я влачился, –

И шестикрылый серафим

На перепутье мне явился. Перстами легкими как сон

Моих зениц коснулся он.

Отверзлись вещие зеницы,

Как у испуганной орлицы.

Моих ушей коснулся он, –

И их наполнил шум и звон:

И внял я неба содроганье,

И горний ангелов полет,

И гад морских подводный ход,

И дольней лозы прозябанье. И он к устам моим приник,

И вырвал грешный мой язык,

И празднословный и лукавый,

И жало мудрыя змеи

В уста замершие мои

Вложил десницею кровавой.

И он мне грудь рассек мечом,

И сердце трепетное вынул,

И угль, пылающий огнем,

Во грудь отверстую водвинул.

Как труп в пустыне я лежал,

И бога глас ко мне воззвал: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею моей,

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей».