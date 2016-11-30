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Маму мы не отвлекаем. Маленькие рассказы для детей
Старшая сестра
Брат у меня маленький и такой непонятливый. Всему приходится его учить. Вот я и учу.
– Серафим, не ешь руками! Серафим, не рви книжку! Серафим, писать нужно в горшок!
Я уже многому научила брата. Посылать воздушные поцелуи. Прыгать по кровати. Варить куклам суп. Кричать, как индейцы. Ходить в маминых туфлях. Танцевать как принцесса. Обнимать папу с разбегу. И рисовать на обоях.
Целый день учу Серафима. Устаю, конечно. Но ничего не поделаешь. Я ведь старшая сестра.
Про несправедливость в жизни
Когда у моего брата спрашивают, где у него носик, и он правильно показывает, то все радуются и говорят ему «Молодец!». Он пока научился показывать только нос, рот, щеки и глаза. Даже уши не знает, где у него растут!
Я же стою рядом и тоже всё показываю: левую руку с правой рукой не путаю, и знаю, что в конце ног щиколотки живут!
Но меня никто не хвалит…
Самая любимая игрушка
У меня много игрушек: куклы в платьях пышных, коляска розовая, медведи плюшевые, собака, жираф и заяц, есть кубики и конструктор, юла и мячи. Но все они мне надоели. Ни с чем играть не хочется.
Но как только брат мою игрушку возьмет, то мне она вдруг становится ужасно нужна, даже если это старая корова с отломанным рогом.
– Это моя корова! Отдай! – говорю я Серафиму. Но он не отдает, отворачивается и игрушку к себе прижимает.
Тогда я тяну корову к себе, а Серафим – к себе. Я плачу. И Серафим плачет.
Прибегает мама:
– Возьми другую, – просит она и протягивает мне пупсика. – Это же твоя любимая игрушка.
Но я не хочу играть с пупсиком и продолжаю тянуть корову, потому что самая моя любимая игрушка та, что брат в руке держит.
Повторюша
Я всегда говорю брату: «Повторюша, хрюша!», – потому что он всё за мной повторяет.
Я кричу, и брат кричит. Я показываю язык, и Серафим высовывает язык. Я бросаю игрушки, и брат тут же разбрасывает игрушки по полу.
А однажды, когда Серафим мешал мне строить башню, я его ударила. Брат взял в руки кубик и тоже меня ударил: больно-больно, прямо по голове. Я заплакала и хотела толкнуть его, но потом передумала.
Лучше покажу Серафиму, как зарядку делать. И книжки научу читать – пусть брат у меня сильным и умным вырастет.
Про зубную щетку
Когда мы с Серафимом деремся из-за игрушек, то мама всегда говорит, что у нас с братом всё общее.
А вот когда я утром своей зубной щеткой чищу зубы себе, а потом Серафиму, то мама ругает меня. Она говорит, что у каждого должна быть отдельная щетка и что у брата и у меня во рту живут свои микробы.
Не понимаю, почему игрушки у нас с братом должны быть общие, а микробы – у каждого свои.
Кем быть?
Когда меня спрашивают, кем я хочу стать, то я говорю, что не знаю.
Вообще-то, мне нравится быть принцессой. Люблю, когда мама наряжает меня в пышное платье и волосы по кругу в косу заплетает – настоящая корона получается. И туфельки у меня розовые есть: с цветочками и на каблуках, хотя и совсем маленьких.
Но вот когда я такая красивая за стол сажусь, начинаю макароны рукой есть и рот скатертью вытирать, то мама всё время меня одергивает и говорит, что принцессы себя так не ведут.
А еще принцессы громко не кричат! По кровати не прыгают! По полу не катаются! С братом не дерутся и игрушки у него не отбирают! Зато всё это, по словам мамы, делают разбойницы. Поэтому разбойницей мне тоже нравится быть.
Говорю же, я еще не решила, кем стать.
Маму мы не отвлекаем
Мама дала нам с братом карандаши и по листку бумаги:
– Рисуйте и меня не отвлекайте! Мне нужно посуду помыть, – сказала она и на кухню ушла.
Серафим не стал рисовать, он смял листок, потом пожевал его чуть-чуть и выплюнул. Вместо рисунка у него снежок получился.
А мой листок быстро закончился, я его и с одной стороны, и с другой разукрасила: ни одного места живого не оставила.
Рисовать еще хочется, но МАМУ МЫ НЕ ОТВЛЕКАЕМ.
Смотрю, а Серафим на полу рисует. Я у него карандаш тут же отняла:
– Нельзя, – говорю, – на полу рисовать. – Всё равно ничего не видно. Давай лучше на обоях порисуем. Они белые!
И что тут смешного?
Когда мой брат упадет, то мама всё бросает и бежит к нему. Она хватает Серафима на руки и носит, носит, приговаривая: «У собачки боли, у кошечки боли, а у Серафимушки не боли…»
А когда я упаду, то мама ко мне не бежит, а просто спокойно говорит: «Не бегай так быстро!» или «Надо быть поаккуратней». Но если громко поплакать, то мама всё-таки обнимет и ногу больную поцелует.
А вот если папа головой о полку ударится или споткнется сильно, то мама к нему не бежит и ничего папе не говорит. Она так начинает хохотать, что даже слезы на глазах появляются.
И что тут смешного, не понимаю…
Куда пропала мама?
Вечером, когда на улице темно, мы всей семьей играем в прятки. Прячемся по очереди. Первая всегда начинаю я, а папа с мамой и Серафимом на кухне стоят и до десяти считают.
Мне нравится за большим папиным креслом сидеть или за диваном и оттуда громко кричать: «Ку-ку-у-у!»
После меня Серафим прячется, но его искать не интересно, он ВСЕГДА за дверью стоит и ВСЕГДА нам навстречу сам выскакивает.
А потом папина очередь наступает. Он прячется долго: до десяти приходится считать два или три раза. Папа только один раз «куку» кричит, а потом молчит. Прячется он хорошо: под кровать в самый пыльный угол заползет или же за мамиными платьями в шкафу укроется. Но мы его всё равно быстро находим, потому что папа всё время хихикает.
Но лучше всех в нашей семье прячется мама. Она никогда не «кукукает» и сидит тихо, как мышка.
Однажды мы целый час ее искали, но так и не нашли. Весь дом перевернули, но ее нигде не было. И тогда папа серьезно сказал:
– Наша мама ПРОПАЛА!
Я заплакала. И Серафим заплакал.
И вдруг мама с кактусом в руках спрыгнула с подоконника и сказала:
– Как же хорошо я отдохнула. Давайте еще сыграем!
Но мы не согласились.
Моя мама – Солнце
– Мама, мамочка! Давай почитаем! – тычу я в маму книжкой.
– Ма-а-ам! Дай а-а-а-ам! – дергает брат маму за платье.
– Помоги мне трубу подержать! – просит из ванной папа.
Но мама стоит на месте – она чистит картошку.
И вот я думаю: в книжке написано, что все планеты вокруг Солнца крутятся, а у нас дома все крутятся вокруг мамы. Значит, моя мама – Солнце!
Про пап…
Мы едем на пруд, через деревню. По пути всё время с братом в окно смотрим и головами в разные стороны вертим, чтобы ничего интересного не пропустить.
– Корова! Корова! – кричу я.
– Му, му-у-у! – радуется брат.
Едем дальше…
– Коза! Коза! – еще громче кричу я, потому что козы встречаются реже, чем коровы.
– Ме-е-е-е-е! – старается во всю брат.
Папа останавливает машину, выходим:
– Смотри, Серафим, это мама-коза и маленький ребеночек – козлик, – говорит брату мама.
Брат внимательно смотрит, а потом спрашивает:
– А папа де?
– А папа-козел на работе, – отвечаю я за маму.
Про ножки
Когда мы идем гулять с папой и мамой, то Серафима всегда везут в коляске, а меня ногами заставляют идти, потому что я уже большая. Вначале я впереди бегу и папу с мамой поторапливаю. Потом я рядом с родителями иду, потом на маминой руке вишу, а потом вдруг останавливаюсь и говорю:
– Всё! У меня ножки болят! Папочка, возьми меня на ручки. И тогда папа сажает меня на плечи.
И вот я уже не иду, а еду – за папины уши держусь и на всех с высоты смотрю. Мама сверху маленькая: на каблуках, а даже до папиного плеча не достает. Вот поэтому, когда мы гуляем без папы, ножки у меня не болят: всё равно мама меня не поднимет.
Полностью цикл рассказов «Маму мы не отвлекаем» можно прочитать
на сайте автора: https://www.gunderanastasia.ru
Гундер Анастасия Витальевна (1988 г.р.)
Прозаик, детский писатель.
О себе. Родилась в Брянской области, выросла вдали от цивилизации, среди дремучих лесов. Отсюда любовь к природе и особенно к соснам. После школы сбежала в город Орёл. Отсюда любовь к путешествиям и склонность к авантюризму. Закончила филологический факультет с отличием. Отсюда любовь к хорошим книгам и мечта стать писателем. Стала мамой двоих детей. Отсюда огромное количество самых разных, порой непредсказуемых эмоций и неиссякаемый источник вдохновения.
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