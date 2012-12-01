Новости >> По материалам европейских СМИ

«Партнер» №12 (255) 2018г.

Важные события в мире в ноябре 2018 года

Память о Великой войне

Великая – так называют во Франции Первую мировую войну. Именно во Франции прошли памятные мероприятия, посвященные столетию окончания этой войны. Возле Триумфальной арки президент Франции Эмманюэль Макрон произнес речь, в которой сказал, что в той войне Европа почти совершила самоубийство. «Патриотизм – полная противоположность национализму, – заявил Макрон, – вместе мы сможем предотвратить угрозы глобального потепления, бедности, голода, болезней, неравенства и невежества». Оратору аплодировали все, даже Трамп, скептично относящийся к многосторонним отношениям. После митинга памяти состоялся обед, а затем Ангела Меркель открыла Парижский форум мира. Было очень символично, что лидеры двух стран, которые сто лет назад наиболее ожесточенно воевали между собой, всё время были рядом, что форум состоялся в Париже, а открыла его канцлер ФРГ. После церемонии открытия Форума мира состоялись 15 круглых столов. Трамп на форум не приехал вообще, а Путин не стал участвовать в круглых столах. Тем не менее, по инициативе Макрона, Парижский форум мира отныне будет проводиться ежегодно.





День независимости в Польше

У Польши свой календарь – окончание Первой мировой войны ознаменовало обретение страной независимости. Торжественные мероприятия и богослужения проходили по всей Польше, а центром события стала площадь Юзефа Пилсудского в Варшаве, где президент страны Анджей Дуда и премьер-министр Тадеуш Моравецкий возложили венок к Мемориалу борцам за независимость. Председатель Европейского совета Дональд Туск в этот день тоже был со своим народом. В своем выступлении Туск отметил, что поляки «чересчур сильно» спорят о своей стране, но, подчеркнул он, их любовь к родине выше ссор. Националисты и правые радикалы планировали свой марш на 11 ноября. Городские власти запретили этот марш, но за права радикалов вступился суд. Правительство приняло компромиссное решение – призвало отметить праздник совместным маршем.





Правосудие по-румынски

Летом румынские власти предприняли целый ряд мер по ослаблению борьбы с коррупцией. Президент страны по решению Конституционного суда уволил Лауру Ковеши – главу Национального антикоррупционного управления, а большинство членов парламента выразило пожелание несколько «отпустить вожжи» в антикоррупционном законодательстве. Чем вызваны такие шаги законодателей и стражей Конституции? Очень просто: Ковеши инициировала расследование коррупции в рядах правящей в Румынии Социал-демократической партии. Еврокомиссия представила ежегодный доклад о румынской юстиции, отметив значительный шаг назад в ее развитии. Совет Европы устами своего генсека Турбьерна Ягланда призвал Румынию воплотить в жизнь рекомендации в области верховенства права, не пускаться в сомнительные действия по его нарушению, что особенно важно еще и потому что с 1 января 2019 года Румыния будет председательствовать в Совете ЕС.





Выступление Ангелы Меркель в Европарламенте

С начала 2018 года каждый месяц лидер одной из стран выступает с предложениями об устройстве Евросоюза. В ноябре этим выступающим была Ангела Меркель. В своем выступлении Меркель поддержала идею Макрона о создании армии Евросоюза: «Время, когда мы безоговорочно могли положиться на других, в прошлом», – заявила госпожа канцлер. В теме «Россия, Украина и Северный поток-2» Меркель подтвердила свою приверженность идти до конца в вопросе недопустимости силового передела мира, не находя, однако, никакого противоречия в том, чтобы при этом закупать больше российского газа. По поводу реформы Еврозоны канцлер пообещала представить предложения на декабрьском саммите ЕС. И наконец, по вопросу миграционного кризиса Меркель высказалась в защиту своей позиции, подчеркнув, что лучший ответ на этот вызов – совместные координированные действия.









Выбросы углекислого газа растут, но пессимизма не вызывают

Ежегодный доклад энергетиков гласит, что выбросы углекислого газа постоянно растут, что объясняется ростом спроса на энергоносители. Бурно развивающиеся экономики стран Азии к 2040 году увеличат спрос на энергоносители вдвое. Тем не менее эксперты в области энергетики смотрят в будущее с оптимизмом: доля потребления угля повсеместно снижается, зато растет доля возобновляемых источников энергии. К 2040 году доля возобновляемой энергии выйдет на уровень 45% от всего энергопотребления. Всё большее значение приобретает сжиженный газ – это также существенно снизит выбросы СО2.





Призрак Брексита бродит по Европе

Только 32% британских компаний ожидают роста своей деловой активности в предстоящем году – это худший показатель за последние 12 лет. Инвестиционная активность падает, планы по найму новых сотрудников рискованны. Сценарий неупорядоченного Брексита, который всё более явственно угрожает Европе, опасен не только для Великобритании, но и для всей Европы. Председатель Федерального объединения немецкой промышленности Дитер Кемпф заявил, что особенно пострадают химическая и фармацевтическая промышленности, авто- и авиастроение, машиностроение и электротехническая отрасль, многие сферы услуг, от туристической до банковской. В общем, проще перечислить те отрасли, которые пострадают меньше.

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