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«Партнер» №12 (255) 2018г.

Уголовное право Германии. Процедура судопроизводства

Часть 3





Конституция ФРГ провозглашает равенство перед законом всех лиц, постоянно проживающих в Германии; закрепляет за ними право на судебную защиту своих прав, в том числе и защиту от произвола государственных властей; защищает их интересы в отношениях с органами судебной власти; дает право каждому быть выслушанным в суде; провозглашает презумпцию невиновности, принцип независимости судов и судей и подчинения их только закону, а также ряд других правил.





Показания свидетелей являются наиболее распространенным видом доказательств в ФРГ.

Свидетелем признается физическое лицо, которое дает показания о своих наблюдениях, основанных на личном восприятии тех или иных событий или действий по обстоятельствам, имеющим значение для полноты рассмотрения уголовного дела.

Право отказа от дачи свидетельских показаний предоставляется:

• помолвленному с подозреваемым,

• гражданскому и законному (также бывшему) супругу обвиняемого,

• лицам, находящимся с обвиняемым в прямом родстве,

• некоторым другим родственникам,

• священнослужителям,

• врачам,

• другим лицам, которые по долгу службы владеют компрометирующей информацией, полученной в доверительных беседах.





На этой же стадии:

• исследуются вещественные и иные собранные по делу доказательства,

• может быть сделан запрос о новых доказательствах, не фигурировавших ранее в материалах дела,

• состоятся прения сторон,

• заключительные речи сторон (сначала выступает прокурор как публичный обвинитель, затем защитник),

• последнее слово подсудимого по окончании прений сторон.



Затем суд удаляется на совещание для решения вопросов:

• о виновности или невиновности обвиняемого,

• о назначении ему наказания в случае виновности.





Приговор выносится именем народа.



Исправление судебных ошибок в уголовном процессе ФРГ возможно посредством:

• апелляции,

• ревизии,

• частной жалобы.



Правом апелляционного обжалования обладают: прокурор, осужденный, защитник осужденного, законный представитель осужденного, частный обвинитель, гражданский ответчик.

Апелляция подается в течение одной недели с момента провозглашения приговора или вручения копии приговора отсутствовавшему на заседании подсудимому. Жалоба подается в суд, вынесший приговор, с занесением ее в протокол.





Уголовное законодательство ФРГ предусматривает как наказания, так и меры исправления, воспитания и лечения:

• помещение в психиатрическую лечебницу,

• помещение в изолятор для алкоголиков и наркоманов,

• надзор за лицами, отбывшими наказание,

• лишение водительских прав,

• запрет на профессию, например, педагогам, подозреваемым в растлении малолетних, и др.





К числу наказаний относятся лишение свободы и штраф.

Смертная казнь была отменена Конституцией 1949 года. Наказание в виде лишения свободы может быть назначено пожизненно или на срок до 15 лет. Вопросы по режиму отбытия наказания находятся в ведении земельных судов. Наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев выносится чрезвычайно редко, чтобы исключить вредное воздействие заключения на обвиняемого. Штраф назначается в размере до 360 дневных ставок «нетто» осужденного, в зависимости от его дохода.

В УК Германии имеются возможности освобождения от уголовной ответственности, неизвестные уголовно-процессуальному законодательству стран бывшего Советского Союза.





Как правильно себя вести, каковы права и обязанности потерпевших, подсудимых, свидетелей; как действовать не во вред себе и своим близким, подозреваемым в тяжком преступлении; какое наказание им угрожает, как смягчить или избежать наказания, или хотя бы предварительного заключения? Эти вопросы возникают у лиц, столкнувшихся с уголовным преступлением.

Уголовное право ФРГ многогранно и неоднозначно. Последствия весьма незначительного обвинения, даже основанного на недоразумении (например, мелкая кража в магазине или на работе), при определенном стечении обстоятельств могут оказаться в будущем непоправимыми. Так что лучше не искушать судьбу и заручиться поддержкой адвоката на самых ранних этапах следствия.

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