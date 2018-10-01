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Уголовное право Германии. Процедура судопроизводства
Часть 3
Конституция ФРГ провозглашает равенство перед законом всех лиц, постоянно проживающих в Германии; закрепляет за ними право на судебную защиту своих прав, в том числе и защиту от произвола государственных властей; защищает их интересы в отношениях с органами судебной власти; дает право каждому быть выслушанным в суде; провозглашает презумпцию невиновности, принцип независимости судов и судей и подчинения их только закону, а также ряд других правил.
Показания свидетелей являются наиболее распространенным видом доказательств в ФРГ.
Свидетелем признается физическое лицо, которое дает показания о своих наблюдениях, основанных на личном восприятии тех или иных событий или действий по обстоятельствам, имеющим значение для полноты рассмотрения уголовного дела.
Право отказа от дачи свидетельских показаний предоставляется:
• помолвленному с подозреваемым,
• гражданскому и законному (также бывшему) супругу обвиняемого,
• лицам, находящимся с обвиняемым в прямом родстве,
• некоторым другим родственникам,
• священнослужителям,
• врачам,
• другим лицам, которые по долгу службы владеют компрометирующей информацией, полученной в доверительных беседах.
На этой же стадии:
• исследуются вещественные и иные собранные по делу доказательства,
• может быть сделан запрос о новых доказательствах, не фигурировавших ранее в материалах дела,
• состоятся прения сторон,
• заключительные речи сторон (сначала выступает прокурор как публичный обвинитель, затем защитник),
• последнее слово подсудимого по окончании прений сторон.
Затем суд удаляется на совещание для решения вопросов:
• о виновности или невиновности обвиняемого,
• о назначении ему наказания в случае виновности.
Приговор выносится именем народа.
Исправление судебных ошибок в уголовном процессе ФРГ возможно посредством:
• апелляции,
• ревизии,
• частной жалобы.
Правом апелляционного обжалования обладают: прокурор, осужденный, защитник осужденного, законный представитель осужденного, частный обвинитель, гражданский ответчик.
Апелляция подается в течение одной недели с момента провозглашения приговора или вручения копии приговора отсутствовавшему на заседании подсудимому. Жалоба подается в суд, вынесший приговор, с занесением ее в протокол.
Уголовное законодательство ФРГ предусматривает как наказания, так и меры исправления, воспитания и лечения:
• помещение в психиатрическую лечебницу,
• помещение в изолятор для алкоголиков и наркоманов,
• надзор за лицами, отбывшими наказание,
• лишение водительских прав,
• запрет на профессию, например, педагогам, подозреваемым в растлении малолетних, и др.
К числу наказаний относятся лишение свободы и штраф.
Смертная казнь была отменена Конституцией 1949 года. Наказание в виде лишения свободы может быть назначено пожизненно или на срок до 15 лет. Вопросы по режиму отбытия наказания находятся в ведении земельных судов. Наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев выносится чрезвычайно редко, чтобы исключить вредное воздействие заключения на обвиняемого. Штраф назначается в размере до 360 дневных ставок «нетто» осужденного, в зависимости от его дохода.
В УК Германии имеются возможности освобождения от уголовной ответственности, неизвестные уголовно-процессуальному законодательству стран бывшего Советского Союза.
Как правильно себя вести, каковы права и обязанности потерпевших, подсудимых, свидетелей; как действовать не во вред себе и своим близким, подозреваемым в тяжком преступлении; какое наказание им угрожает, как смягчить или избежать наказания, или хотя бы предварительного заключения? Эти вопросы возникают у лиц, столкнувшихся с уголовным преступлением.
Уголовное право ФРГ многогранно и неоднозначно. Последствия весьма незначительного обвинения, даже основанного на недоразумении (например, мелкая кража в магазине или на работе), при определенном стечении обстоятельств могут оказаться в будущем непоправимыми. Так что лучше не искушать судьбу и заручиться поддержкой адвоката на самых ранних этапах следствия.
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