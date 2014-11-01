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«Партнер» №12 (255) 2018г.

Автоматические кофейные машины. Устройство, марки, цены

Помню свой шок в немецком поезде, когда впервые я купил там кофе – это был даже двойной шок, от качества напитка и его цены. Потом на курсах немецкого я освоил кофейную машину с фильтром – уже не шок, просто разочарование, как можно так переводить хороший продукт. В некоторых очень известных по всему миру кафе, специально не называю их, тот напиток, который подают как кофе, таковым по-моему никак не является.

И вообще, быть любителем кофе и любить пить кофе – это совершенно разные вещи. Можно всю жизнь пить кофе (я, например, пристрастился к напитку под названием «кофе» в студенческом буфете), но любителем его не быть и близко. Чтобы стать любителем кофе, надо перепробовать все его сорта и виды и определиться со своим вкусом.

Тут нет никакого снобизма, просто кофе – это ароматный, поистине благородный напиток, существует культура его изготовления и пития. Так вот, постичь основные тонкости кофепития и обеспечить себя на каждый день именно своим кофе лучше всего с помощью кофейного автомата, Kaffevollautomat, как именуют их в немецкой торговле.

То есть это полный кофейный автомат, что подразумевает полный цикл приготовления кофе от зерен до напитка в одном аппарате одним нажатием кнопки.

Как же он устроен?

Кофе в зернах в количестве до нескольких сот грамм загружается в емкость для хранения, откуда и расходуется постепенно. Зерна поступают в мельницу, причем именно столько, сколько необходимо для приготовления выбранного напитка. Есть разные типы мельниц, конические, дисковые и т.п., в более дорогих измельчители керамические, более износостойкие и надежные, в более дешевых – из стали.

Получаемый порошок имеет различный размер частиц в зависимости от степени измельчения, для каждого вида кофе требуется свой размер. Тут есть множество тонкостей, которые умная машина автоматически учитывает.

Вода, находящаяся в баке емкостью до 2 л, нагревается до определенной температуры, обычно ниже температуры кипения, и помпой продавливается через слой кофе под давлением 9-19 атмосфер. На выходе получается эспрессо. Его вкус зависит от множества факторов: собственно сорта кофе и степени обжарки, его количества, степени помола, температуры воды и времени сатурации (насыщения жидкости газом).

Сосуд с молоком рядом с кофемашиной

На базе эспрессо уже готовятся остальные кофейные напитки, например, более или менее крепкий кофе и варианты кофе с молоком.

Отработанный кофе в спрессованном состоянии находится в специальной емкости и в дальнейшем после ее заполнения удаляется.

Молоко, необходимое для многих видов кофе, находится в специальной емкости снаружи машины, этот молочный сосуд можно отдельно хранить в холодильнике. В относительно дорогих машинах имеется устройство (паровой кран) для автоматического или ручного приготовления взбитого в пену молока, оно идет, например, в капучино.

Без пол-литра (кофе) не разобраться

Контроль и управление осуществляются с помощью кнопок, в продвинутых машинах – с помощью сенсорного цветного дисплея. На выбор предлагается множество программ приготовления кофе, можно создать кофе по индивидуальному рецепту и сохранить совокупность команд (профиль) в электронной памяти.

То есть в наиболее дорогих вариантах современная кофемашина – это еще один умный (smart) прибор, входящий в комплекс под названием «Умный дом» (Smarthaus). Наличие специальных приложений (apps) для смартфона, домашней сети Wi-Fi и/или Bluetооth, позволяет дистанционно готовить кофе. Вручную надо только поставить чашку на регулируемую по высоте подставку. Или сразу две чашки. Причем и кофе может храниться сразу в двух емкостях, если, скажем, кто-то из членов семьи предпочитает кофе с малым содержанием кофеина.

Самая неприятная и трудоемкая операция по обслуживанию кофемашины – ее очистка. Но и тут приходит на помощь умная автоматика с фильтрами, легкосъемными узлами, системами самоочистки и контроля.

Что пьем? Умная машина приготовит вам именно тот напиток, какой вы желаете. Это просто эспрессо, его вариации типа доппио, трипло и ристретто, капучино (эспрессо, молоко и взбитое молоко), моккиато (эспрессо и взбитое молоко), латте (это уже больше молоко, чем эспрессо), американо (эспрессо разбавленный водой, то, что часто просто подается как кофе) и еще множество всякого. Но не только кофе, хорошая машина может сварить вам и чай по вкусу (для зеленого, например, нужна определенная, более низкая, температура воды), и даже приготовить горячий шоколад.

Цены и марки

В больших фирмах, в больницах, учебных заведениях, ресторанах отелей, бросив монетку, вы получаете из автомата неплохой кофе, иногда имеется выбор сортов. Но большинство знакомится с кофейными автоматами в небольших фирмах и бюро, где есть свои кухни. Такой автомат, компактный и выносливый, обеспечивает ежедневно десяток-другой сотрудников превосходным кофе. И такие же, только поменьше и подешевле автоматы всё чаше находят место на наших кухнях.

Кофейный автомат – удовольствие недешевое, самые недорогие относятся к ценовому классу 250-300 евро, средняя стоимость – раза в два дороже, а дорогие – еще в два раза, то есть уже за тысячу евро, иногда даже за две. Надо, правда, учитывать, что цена в магазинах может быть существенно ниже стоимости, предлагаемой производителем (UVP), даже раза в два. Этим бессовестно пользуются при рекламе, создавая у покупателя впечатление, что он покупает значительно уцененный товар. Поэтому всегда стоит сравнить цены в разных источниках, интернет в помощь.

Или вот свежий пример: в сети магазинов Real предлагается кофемашина Bosch «VeroCup 100» за 279 евро, а рядом зачеркнутая цена 639 евро. Выгодная покупка? Очевидно, да, так как ценовое сравнение в интернете дает разброс цен 300-800 евро, и такая же картина со многими другими машинами.

Что же предлагают нам производители за такие совсем немалые деньги? И неужели кофе из машины за 250 евро так уж отличается от кофе из машины за 2500 евро, это должен же быть какой-то божественный напиток. Вовсе нет, качество эспрессо, а это, так сказать, базовый продукт, будет неотличимым. Тут нет никакой накрутки цены или хитрых трюков. Это то, что называется: «Дьявол скрывается в деталях». Именно суммой деталей (функций, возможностей, качества выработки, применяемых материалов, долговечности...) и определяется разница в стоимости.

Кстати, швейцарские часы в десятки раз дороже японских, при этом они не точнее и ненамного долговечней, они просто швейцарские (когда-нибудь поговорим и о часах). А кофемашины родом в основном из Италии, Швейцарии или Германии.

Подчеркнем, плохих кофемашин ни один тест не обнаружил, они аттестованы «GUT» или даже «SEHR GUT», очень редко «BEFRIEDINEND», то есть все качественные независимо от цены.

А часть цены возвращается к вам с покупкой кофе. Килограмм кофе в зернах, которым заправляется кофемашина, стоит обычно в пределах 9-14 евро. А вот растворимый кофе стоит 25-40 евро/кг, хотя для него никакой машины не требуется. Кофе в пакетиках (Pad), применяемых в недорогих (40-100 евро) автоматах, стоит 12-15 евро/кг, а в специальных капсулах (Nespresso, Cafissimo) – 25-100 евро/кг при цене машины от 50 до 250 и выше евро. Иными словами: лучший и разнообразный кофе дешев, а машины для его варки – дорогие, кофе не столь вкусный для любителя стоит значительно дороже, но зато машины – дешевле. Очевидно, что чем дольше вы используете дорогой автомат с недорогим кофе, тем выгоднее это будет в сравнении с дорогим да еще не столь вкусным и разнообразным кофе из дешевых машин. Кстати, есть еще одна возможность напробоваться разнообразного кофе из качественных кофемашин – брать их на прокат (Mieten). Они относятся к дорогой технике, которую иногда необходимо иметь (праздник, прием, событие с множеством гостей), но только ненадолго. Производителями кофемашин являются как известные фирмы, выпускающие электротовары (Siemens, Philips, Miele, Bosch, Severin, Krups…), так и сугубо «кофейные» фирмы (De’Longhi, Jura, Saeco, Melitta, Nivona…). Все перечисленные фирмы известны своими кофемашинами высокого качества, это как раз тот случай здорового снобизма, если хотите, когда ни за что не следует стремиться к экономии и приобретать нечто безвестной марки; качество при варке кофе имеет решающее значение. Кроме того, проверено, марочные машины служат дольше, они надежнее.

Вопрос вреда и пользы от кофе тут не обсуждается, кофе вкусный и его пьет весь мир. На открывшемся в центре Дортмунда кафе написано: «Das Leben ist zu kurz, um schlechter Kaffee zu trinken».

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