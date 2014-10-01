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«Партнер» №12 (255) 2018г.

Минимально-инвазивная методика имплантирования – МИМИ

Дорогие читатели, в этой статье я хочу ответить на наиболее часто задаваемые нам вопросы от пациентов, касающиеся минимально-инвазивной методики имплантирования (МИМИ).

С какого возраста ставят имплантаты?

Приблизительно с 18 лет, когда закончен рост кости. Ограничений по «верхнему» возрасту нет. Моя самая пожилая пациентка получила имплантат в свои 89 лет.

Как долго стоят МИМИ-имплантаты?

Конструкция имплантатов предусматривает пожизненное использование. Но настоятельно рекомендуется профессиональная чистка зубов и имплантатов 2-3 раза в год. Имплантаты нужно холить и лелеять точно так же, как и собственные зубы.

Как долго существует МИМИ-методика?

Методика существует более 25 лет. И за это время подтверждена многочисленными интернациональными исследованиями. Я лично использую ее более 10 лет и собрал огромный положительный опыт.

Сколько стоят имплантаты, поставленные по МИМИ-методике?

Всё зависит от сложности конкретного случая и общего количества имплантатов. Ценовой диапазон колеблется приблизительно в пределах 500-800 € за один имплантат. Протезирование в эту стоимость не входит. Благодаря МИМИ-технологии стоимость имплантирования удалось радикально снизить!

Связана ли установка МИМИ-имплантата с сильными болевыми ощущениями?

Нет! Подавляющее большинство МИМИ-пациентов сообщают о минимальных болевых ощущениях, что объясняется минимальным травмирующим эффектом для десны и кости – не нужно разрезать десну и отслаивать надкостницу.

Из какого материала изготовляются имплантаты?

В настоящее время используетсяТитан Т4 (99%). В разработке циркониевые имплантаты. Титан абсолютно биоинертный материал. Аллергия на титановые имплантаты встречается чрезвычайно редко.

Почему МИМИ-технология предлагает такие «демократичные цены»?

Во-первых, как правило, не требуется наращивания кости чужеродными материалами. Во-вторых, не нужен второй хирургический этап – установка формирователя десны. И, наконец, при работах с «моментальной» нагрузкой («зубы за один день») не нужен временный съемный протез.

Оплачивают ли государственные кассы (АОК и другие) зубные имплантаты?

Государственные больничные кассы перенимают часть оплаты или полную оплату (зависит от Вашего дохода) за мосты, коронки или протезы на имплантатах. Сами же имплантаты кассы НЕ оплачивают! Поэтому имеет смысл вовремя заключить стоматологическую страховку на зубные имплантаты.

Что можно сказать о приватных стоматологических страховках?

Если Вы планируете сделать имплантаты, то имеет смысл заключить такую страховку. Но, внимание! К заключению такой страховки нужно подойти со всем вниманием и ответственностью – существует множество тарифов и ограничений. Читайте внимательно всё, что написано маленькими буквами, или доверьтесь проверенному страховщику. Если вам что-то не ясно, спросите еще и еще раз.

Какие имплантаты самые лучшие?

Те, которые Вам лучше всего подходят. Все системы имплантатов, разрешенные к применению в Германии, прошли самый серьезный отбор и строгое лицензирование. Каждый стоматолог решает сам, какими имплантатами ему работать. Мой фаворит – имплантаты фирмы «Champions», которые известны по всему миру. Производятся в Германии. Философия имплантатов системы «Champions» выражается одной фразой «имплантаты для кости, а не кость для имплантатов». Это полностью отвечает современным представлениям имплантологии.

Итог: невозможно в ХХI веке представить стоматологию без имплантатов. На сегодняшний день имплантирование – это не лечение для VIP-пациентов, а стандартный метод в стоматологии, доступный подавляющему большинству населения в Германии.





Хорошо информированный пациент – залог успешного лечения!





С вами был стоматолог Борис Локшин

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