Анонсы октябрьского номера журнала «Партнёр»



Самое важное, что произошло в мире за прошедший месяц, самое главное в политике, экономике, культурной жизни разных стран, – всё находит свое отражение на страницах журнала. Просто о сложном, доступно о трудном и обо всём увлекательно – это стиль «Партнёра». Коротко о главном

Редакция журнала «Партнёр»



Немецкие автостроители ускоренно переключаются на электромобили

На прошедшем Международном автосалоне во Франкфурте-на-Майне главной темой были электромобили. Отрасль явно отворачивается от двигателей внутреннего сгорания. Что ее на это толкает? Немцы обожают автомобильные новинки, но вот к электромобилям относятся настороженно и покупать их явно не спешат. Немецкие автостроители сейчас ускоренными темпами разрабатывают и пускают в серийное производство всё новые и новые легковые машины с электрическим приводом. На этом фоне переживания части немецкой общественности за судьбу дизельных машин выглядят по меньшей мере недальновидными. В основе их популярности – налоговые льготы, делающие дизельное топливо более дешевым… Почему важнейшая отрасль экономики Германии вынуждена форсировать переход на новую технологию?... " Курс Консалтинг"

Хорст Зеехофер: мы никому не дадим утонуть

Министр внутренних дел Германии вновь оказался в центре внимания тех, кто интересуется ситуацией с беженцами, а с некоторых пор это примерно всё население Европы. Германия будет принимать 25% беженцев, которые причалят к берегам Италии после спасения на море, сказал Зеехофер. Сегодня в СМИ можно прочесть, что к аналогичному шагу готова и Франция. «Речь идет о сравнительно немногочисленной категории беженцев», - сказал Зеехофер. За последние 15 месяцев были спасены 2199 человек. Германия согласилась принять 565 из них. Сравните эту цифру с общим числом ходатайств о предоставлении убежища: с января по август нынешнего года их подано 98 000… Каким путем пойдет Европа в политике миграции?... А. Кротов Читать полностью >>

Киевская осень. Взгляд инсайдера



Осень – пора подведения итогов. За время моей «командировки» мне довелось общаться с многими людьми. И перефразируя Осипа Мандельштама, «А где хватит на полразговорца», там говорят о политике: о действиях нового президента, о депутатах Верховной Рады, о войне в Донбассе, о субсидиях и тарифах ЖКХ. Особенно бурные страсти кипят по поводу состоявшегося обмена пленными, в частности о том, надо или не надо было отдавать Цемаха, одного из ключевых свидетелей в деле сбитого над Донбассом малайзийского самолета. При этом все спорящие почему-то забывают, что политика – это искусство возможного. Что важнее – абстрактная справедливость или жизнь и здоровье конкретных людей? Само собой разумеется, никто из спорящих не имел родственников среди заложников… Киев вчера и сегодня. Дискуссии, дискуссии, дискуссии… Г.Калихман

Враг на пороге. «Хезболла» готовится к победному рывку

На границе между Израилем и Ливаном — очередное обострение, и стороны обменялись ударами. «Хезболла», которая позиционирует себя в качестве основного борца с Израилем, по-прежнему является главным «раздражающим» моментом в двусторонних ливано-израильских отношениях. Что же касается нынешнего вооруженного инцидента на границе между Израилем и Ливаном, то они возникали и будут возникать по самым различным поводам. Проблема в том, что Ливан уже не может выстраивать отношения с Израилем в отрыве от других треков не только ближневосточного урегулирования, но и других кризисов в регионе. А эту проблему в любом случае не решить иначе, чем в многостороннем формате... О ситуации на границе Израиля и Ливана... Е.Кочанов



Анкара — Брюсселю: «Вы не выдержите и полгода!»



Если Турция откроет для беженцев границу в Европу, Старый Свет накроет волной мигрантов из стран Африки… Миграционная политика Евросоюза… Сейчас в Брюсселе не скрывают радости по поводу того, что из состава правительства Италии вышел «главный мигрантофоб» Маттео Сальвини, и Рим теперь сможет возобновить прием африканских нелегалов, доставляемых к итальянским берегам спасательными судами неправительственных организаций. О своей готовности перенять у Италии наибольшую часть этих спасенных уже заявили Германия, Франция, Португалия и Люксембург. В связи с этим невольно возникает вопрос: а так ли уж страшны Брюсселю угрозы Анкары открыть перед сирийскими беженцами свои границы в Европу... С.Дебрер

Виза для производственного обучения в Германии



Новый закон нацелен на привлечение квалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Потенциальные получатели социальной помощи не могут рассчитывать таким путем переселиться в Германию. Особые уточняющие предписания определяют понятие «квалифицированная рабочая сила» по различным профессиям. Особый интерес к новому закону можно предположить у людей, которые долго жили в Германии. Например, группа соискателей убежища или членов семей немецких поздних переселенцев. По различным причинам эти люди покинули страну, многие из них к тому же хорошо говорят по-немецки и имеют дипломы о получении школьного или профессионального образования в Германии…. Работа и учёба в Европе... Т.Пуэ



Финансовая независимость пожилых мигрантов от собственных детей

Пожалуй, каждому получателю базового обеспечения в старости хорошо известно главное преимущество этого вида господдержки по сравнению со стоящей рангом ниже социальной помощью, к которой приходится обращаться при невозможности претендовать на GSiA. Суть в том, что пожилые люди полностью независимы от собственных детей до тех, пор пока годовой доход последних не превысит 100 000 евро брутто. И вот сегодня, спустя 16 лет после введения GSiA, правящая коалиция сочла целесообразным отказаться от этого ключевого отличия в назначении двух данных видов помощи и приняла решение распространить 100 000 евровую границу также на все выплаты Sozialhilfe. Новый закон Angehörigen-Entlastungsgesetz... М.Миронов

Где берет начало судьба

Доктор Владимир Бродский…Среди моих друзей есть один, особенный, которого я знаю более сорока лет и о котором хочу вам рассказать. Владимир Ефимович Бродский, по профессии врач, хирург. Человек с судьбой интереснейшей. Появился на свет 80 лет назад в еврейской деревеньке Шпиков, лежащей между старинными городами Винница и Черновцы.Он проделал за свою жизнь тысячи самых тонких операций, которые невозможно было бы провести, не обладая талантом и мастерством. Учился он в Черновцах, а работал в Москве, в легендарной 71-ой московской клинике. Почему она легендарная? Узнаете, прочитав нашу статью об этом удивительном и невероятном человеке докторе Владимире Бродском, нашем соотечественнике… В.Воловников

Смена поколений на немецком рынке труда

Самое молодое поколение – это Generation Y или поколение миллениум – это люди, родившиеся между 1980 и концом 90-х годов XX века, когда интернет-бум и глобализация прочно вошли в нашу жизнь. Это поколение пока что самое образованное за всю историю человечества. Взрослея в условиях нарастающего международного терроризма и тотального изменения климата на планете, миллениты настолько не уверены в завтрашнем дне, что хотят насладиться жизнью сегодня. Воспитанные в антиавторитарных либеральных традициях, выросшие в сытости и довольствии, они приучены к участию в принятии родительских решений о своей судьбе, а потому отчаянно сопротивляются тому, чтобы кто-то навязывал им свои жизненные принципы. Они не заточены на карьерный рост и стабильные рабочие места, не стремятся на руководящие позиции, предпочитают отвергаемую предыдущим поколением работу в командах. Огромное значение поколение Y придаёт свободному времени и личной жизни, они пытаются не разграничить, а соединить работу и досуг. Насколько серьёзны все демографические изменения? И какой должна быть рабочая неделя для поколений Y и Z? О теории поколений... Э.Мармер

Свет памяти. Воспоминания Рольфа Шмитца

Рольф Шмитц который родился во Франкфурте в 1929 году… «На многочисленных магазинах Старого города появились надписи: «Только для немцев». Тот, кто покупал билет в театр, должен был подписать бумагу, содержавшую формулировку: «Я подтверждаю, что я ариец». Что было в 1938 году, мы уже знаем. Рольф видел, как горела синагога на Бёрнерплац, как громили магазины, владельцами которых были соседи-евреи. «В голове моей вертелась одна фраза: «Моё сознание раскололось, и весь мир видит это». Я был болен от противоречий, меня раздиравших в эти дни. В школе мы слышали: «Твой народ – всё, ты – никто», в памяти вновь и вновь всплывал возглас мужчины в толпе, наблюдавшей за горящей синагогой: «Они же люди»! История человека – история страны.. М.Баст

Беременность и рождение ребенка в ФРГ: чек-лист для родителей

Мальчик или девочка? Глаза папины или мамины? Вопросов, которые задает себе молодая мама, много. Однако, вскоре после первого посещения врача у будущих родителей появятся новые задачи: частота УЗИ, курс подготовки к рождению ребенка, акушерка, клиника и так далее.

Мы расскажем вам о самых важных аспектах и этапах ведения беременности и рождения ребенка в Германии. И чем роды в Германии отличаются от российских? Что нужно знать о рождении ребенка в Германии. Льготы матерям в Германии и декретный отпуск… И пожелаем будущим мамам - отличного самочувствия, будущим папам – терпения, а деткам- здоровья!... М. Фриш



Глобальный космический интернет

Илон Маск готовит очередной прорыв. Илон Маск вывел в космос первую серию из 60 спутников, которые должны обеспечить доступ к интернету всем жителям Земли. Старт этот в некотором плане исторический, американский миллиардер Илон Маск запустил на околоземную орбиту первую партию аппаратов, призванных совершить революцию в обеспечении жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Как-то не так давно миллиардер признался, что с помощью этого проекта он хочет собрать средства для реализации более грандиозных проектов по освоению Марса. В планах Маска также создание орбитальной группировки, которая сможет поставлять услуги интернета в труднодоступные и удаленные районы Земли, не обеспеченные проводной связью. А пока - интернет от Илона Маска еще не заработал, а на орбите уже стало тесно... С.Мучник

Мой Лермонтов



Он обогнал самого себя на сто лет и в каждой вещи разрушает миф о том, что проза — достояние лишь зрелого возраста. И даже то, что принято считать недоступным для больших лириков — театр, ему было подвластно... Характер Лермонтова был самого крепкого закала, и чем грознее падали на него удары судьбы, тем более становился он твердым. Он не мог противостоять преследовавшей его судьбе, но в то же время не хотел ей покориться. Он был слишком слаб, чтобы одолеть ее, но слишком горд, чтобы позволить одолеть себя. ... Отдаваясь кому-нибудь, он отдавался от всего сердца ... Он мог быть кроток и нежен, как ребенок, и вообще в его характере преобладало задумчивое, часто грустное настроение... К 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова... И.Парасюк

Копенгаген: древний город, не желающий стареть

Первое, что бросается в глаза в 800-летнем Копенгагене с более чем полумиллионным населением – это обилие велосипедов и электросамокатов. Их больше, чем автомобилей, и в год они проезжают свыше миллиона километров. Велодорожки значительно шире, чем в Германии – до 2 м. Есть мосты и эстакады специально для велосипедистов и пешеходов. Центр города пронизан каналами и мостами. Набережные устроены так, что можно не только прогуливаться, но и допоздна купаться в каналах, брать напрокат каноэ или лодку с электромотором. Есть и водные экскурсии по каналам на широких плоских катерах. Дания, страна королей... Л.Когосов

Hallo, Halloween!