Политика >> Германия

«Партнер» №11 (266) 2019г.

Программа защиты климата. Что изменится в Германии

Борьба против выбросов CO 2 затронет самые разные сферы, в том числе энергетику, транспорт и жилье

Правительство ФРГ утвердило в октябре долгосрочную программу защиты климата до 2030 года (Klimaschutzprogramm). Она занимает 173 страницы убористого текста. Этот документ порождает два ключевых вопроса: насколько эффективными окажутся намеченные меры и насколько сильно они повлияют на нашу привычную жизнь.

Вопрос о том, нужна ли вообще такая программа, не стоит: ее хочет большинство населения Германии и требуют международные обязательства ФРГ в рамках Организации Объединенных Наций. Именно эта организация еще со времен принятия в 1992 году Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Киотского протокола 1997 года возглавляет всемирную борьбу против глобального потепления.

Всемирная борьба под эгидой ООН

В декабре 2015 года под эгидой ООН было заключено Парижское соглашение, зафиксировавшее цель удержать повышение средней температуры на нашей планете в пределах 2, лучше всего 1,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Для этого в сжатые сроки необходимо максимально снизить выбросы в атмосферу парниковых газов, прежде всего – углекислого газа СО 2 .

Парижское соглашение подписали 197 стран мира, почти все его ратифицировали, всё больше государств воспринимают глобальное потепление как угрозу своей национальной безопасности. Проблема ведь не в том, что на планете просто становится теплее: даже такое, казалось бы, минимальное изменение средней температуры, как 1-2 градуса, ведет к разбалансировке привычного климата, и это оборачивается все более частыми природными аномалиями и катастрофами.

Так, из-за нагревания мирового океана потоки воздуха резко меняют привычные направления. В результате в одних местах становится необычайно жарко, в других – ненормально холодно. Учащаются засухи, из-за которых гибнут урожаи (что в бедных странах ведет к голоду и вызывает потоки беженцев), а в высыхающих лесах все чаще вспыхивают пожары. Одновременно учащаются и чрезвычайно сильные ливни, влекущие за собой разрушительные наводнения.

Из-за убыстряющегося таяния льдов на полюсах и в полярных регионах растет опасность повышения уровня мирового океана, что может привести к затоплению прибрежных городов и даже исчезновению некоторых островных государств. А таяние вечной мерзлоты чревато разрушением построенных на ней городов, предприятий и транспортных магистралей. Понятно, что с угрозами такого планетарного масштаба можно бороться только совместными усилиями объединенных наций.

Почему в России отрицают проблему

Единственной страной, вышедшей из Парижского соглашения, являются Соединенные Штаты Америки. Они сделали это после прихода к власти президента Дональда Трампа. Однако 17 штатов и свыше 200 городов США объявили, что, вопреки принятому в Вашингтоне решению, продолжат выполнять требования этого документа.

В сентябре, в день открытия в Нью-Йорке климатического саммита ООН, о ратификации Парижского соглашения объявила Россия, один из крупнейших эмитентов СО 2 в мире. Так что теперь цели документа носят обязательный характер и для РФ. Правда, его ввела в действие не Государственная Дума, как это обычно происходит с международными договорами, а премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением.

Такая странная процедура, думается, связана с тем, что президент РФ Владимир Путин, твердо обещавший ратификацию соглашения лидерам «Большой двадцатки» (G20), решил избежать его публичного обсуждения в парламенте, ведь большинство россиян по-прежнему отрицает факт глобального потепления и уж тем более ответственности человека за изменение климата.

Столь упорное отрицание связано, скорее всего, с тем, что в российском обществе не было длительной и широкой дискуссии на эту тему, а государственные СМИ крайне мало рассказывают о соответствующих научных исследованиях. И понятно, почему: набирающая силу всемирная борьба против выбросов СО 2 направлена на ускоренный отказ от ископаемых энергоносителей, а добыча и экспорт нефти, газа, угля – это основа экономической модели России.

Вот россияне и склонны воспринимать борьбу против изменения климата либо как глупость иностранцев, либо как чьи-то злые козни, и власти не спешат их в этом разуверять. Поэтому российскую программу защиты климата разрабатывают сейчас в Москве чуть ли не полутайно, а про учрежденную в Кремле летом 2018 года должность специального представителя президента РФ по вопросам климата абсолютное большинство россиян, похоже, никогда и не слышало.

ФРГ не выполнила своих обязательств

Надо сказать, что среди русскоязычных жителей Германии, как, впрочем, и среди коренных немцев, тоже есть Klimaleugner – так здесь называют тех, кто отрицает антропогенное, вызванное человеком изменение климата. Однако основная часть немецкого общества, в котором экологическое сознание формировалось десятилетиями, весьма обеспокоена глобальным потеплением, и многие, особенно молодежь, обвиняют правительство в том, что оно недостаточно делает для его предотвращения.

Ведь сейчас уже ясно, что Германия в 2020 году не достигнет тех промежуточных целей, которые она поставила перед собой в рамках Парижского соглашения. Так что принятие нынешней, более решительной программы, было просто неизбежным, иначе ФРГ и в 2030 году не выйдет на заданные показатели сокращения выбросов СО 2 .

Окажутся ли намеченные в новой программе меры достаточно эффективными? Многие сомневаются, но делать окончательные выводы пока рано. Поэтому сосредоточимся на втором ключевом вопросе, вынесенном в начало этой статьи: насколько сильно намеченные меры изменят повседневную жизнь в Германии.

За выбросы CO 2 придется платить

Большинство из нас в обозримом будущем каких-либо существенных изменений, скорее всего, просто не заметит. Например, закрытия уже в ближайшие годы сразу нескольких угольных электростанций. Ведь отключение целого ряда атомных электростанций восемь лет назад произошло совершенно безболезненно для рядовых потребителей электричества. Стабильность энергоснабжения от этого не пострадала, ведь Германия не только имеет собственную мощную электроэнергетику, но и тесно связана с энергосетями соседей по ЕС.

Те, кто живут в многоквартирных домах, вряд ли обратят внимание на владельцев индивидуальных домов, которые начнут менять устаревшие, работающие на нефтепродуктах отопительные системы на более экологичные, поскольку государство будет перенимать до 40 процентов расходов на такую модернизацию. Те, кто не имеют автомобиля, не ощутят постепенного удорожания горючего, а владельцев экономичных машин не затронет повышение налога на «прожорливые» внедорожники.

Собственно, правительственную программу многие именно за то и критикуют, что предусмотренные в ней меры недостаточно быстро и настойчиво, по их мнению, повышают давление на всех, кто выбрасывает в атмосферу СО 2 . Так что в программу наверняка еще будут вноситься изменения, особенно если Партия зеленых после выборов в бундестаг в 2021 году или раньше войдет в правительство, а это весьма вероятно.

Но изменения будут касаться в основном сроков, размеров налогов или отчислений, условий субсидирования, а не намеченных в программе магистральных направлений борьбы за климат: они четко заданы и принципиальных возражений не вызывают.

Поезда подешевеют, полеты подорожают

Стратегическая задача в энергетике – самое позднее в 2038 году прекратить использование угля при выработке электроэнергии. Как каменного, который после закрытия последней шахты в конце 2018 года только импортный, так и бурого, по-прежнему добываемого в карьерах в нескольких регионах Германии. В том числе в огромном угольном бассейне между Кёльном и Ахеном. В этой части Северного Рейна-Вестфалии грядут зримые перемены: она получит многомиллиардные субсидии на развитие новых производств и восстановление окружающей среды.

Угольные электростанции частично заменят газовыми, но основной упор будет сделан на дальнейшее развитие возобновляемой энергетики. Это означает, что вокруг нас будет больше ветрогенераторов и солнечных батарей, а также линий электропередачи, чтобы перебрасывать зеленое электричество из ветропарков в Северном и Балтийском морях к промышленным центрам на юге ФРГ. С 2021 года должно начаться снижение цен на электричество.

Вокруг нас будет также все больше гибридных, электрических и водородных автомобилей, потому что продлят программу выплаты премий и предоставления налоговых льгот их покупателям.

Стратегическая цель в транспортной сфере – стимулировать передвижение с помощью электричества и сделать более дорогим использование бензина, дизеля, керосина. 1 января 2020 года на 10% подешевеют железнодорожные билеты, потому что НДС на них снизят с 19% до 7%. Зато авиабилеты с 1 апреля 2020 подорожают из-за повышения налога. На внутриевропейские полеты из Германии на расстояние до 2500 километров, включая Россию, Украину и страны Балтии, он увеличится на 5,53 евро до 13,03 евро.

Так что в чем-то мы материально выиграем, в чем-то проиграем. По подсчетам Немецкого института экономических исследований в Берлине (DIW), программа защиты климата снизит чистые доходы среднестатистического домашнего хозяйства в Германии на малозаметные 0,7%.

«Курс Консалтинг» (Кёльн)

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