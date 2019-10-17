Политика >> Мир

«Партнер» №11 (266) 2019г.

Феномен Греты Тунберг

Еще в прошлом году эту внешне неприметную, неброско одетую 16-летнюю шведскую девочку-подростка с косичками не знал никто кроме ее школьных подруг. Но иным не хватит, пожалуй, всей жизни для достижения популярности, словно невзначай завоеванной ею за год.Имя Греты – в заголовках ведущих СМИ, с ней встречались Меркель, Макрон, Обама, Папа Римский. Журнал «Тайм» включил ее в список «100 наиболее влиятельных личностей мира». Она выступала в Британском и Европейском парламентах, в ООН, удостоена альтернативной Нобелевской премии мира.

Начинала Грета в засушливое знойное лето 2018 года одиночным пикетом перед шведским парламентом с самодельным, начертанным нетвердым детским почерком плакатом протеста против разрушения климата. Феномен ее харизматичности еще предстоит исследовать социологам. Но обязана она ею не только теме, которой себя посвятила. Да и тема, обязанная своей актуальностью не только Грете, существовала и до неё. Возник симбиоз. Скачок массовости был достигнут сменой парадигмы, сдвигом акцента с защиты абстрактной природы на судьбы наших детей и внуков. Грета стала их символом.

Школьное протестное движение, созданное и окрещенное ею «Fridays for future» – «Пятницы ради будущего», охватило весь мир, в нем теперь участвуют миллионы, и не только школьники. Многие предприятия позволили своим сотрудникам в пятницу присоединиться к демонстрациям.

Речь Греты на климатическом саммите ООН с явными риторическими перегибами должна была, казалось бы, вызвать негодование могущественных глав мировых правительств, собравшихся в зале – какая-то школьница дерзнула учить их уму-разуму! Но именно в устах ребенка гневная речь не стала оскорбительной, была почтительно выслушана, более того, неоднократно прерывалась аплодисментами (видео с русским переводом на сайте svoboda.org/a/30191695.html).

У отрицателей глобального потепления Грета, напротив, вызывает нескрываемое раздражение: «Неуравновешенный подросток, у которого сорвало крышу» (Ю. Латынина, «Эхо Москвы»). Особо «проницательные» объявляют Грету марионеткой закулисных менеджеров, делающих на ней деньги. Другие считают ее безумной, поскольку она – аутист (забывая или не зная того, что аутизм не болезнь, а свойство личности). Третьи трактуют еще тривиальнее: нашла повод прогуливать школу (на самом деле Грета закончила последний учебный год на «отлично»). Прием, древний как мир: перейти с обсуждения сути дела на личность – argumentum ad hominem…

Полемика с климатическими скептиками бесплодна. Не за отсутствием аргументов – их предостаточно. Просто наука скептикам не впрок. Ее замещают предубеждения, стойкие привычки, мода, престижные мотивы, нежелание перемен. А поддержка со стороны отдельных, спонсируемых индустрией ученых, делают скепсис и вовсе неодолимым. Есть и подспудный резон: «Нашему поколению это не грозит, нам дороги наши привычки, а после нас – хоть потоп».

Что ж, давайте будем и дальше ездить на громоздких кроссоверах, потому что модно и круто, неважно, сколько они весят, потребляют бензина, выбрасывают в воздух углекислого газа и занимают парковочного места.

Будем и дальше заправляться дизелем, потому что дешево, неважно сколько он производит канцерогенной двуокиси азота и что мировых запасов нефти осталось на пару десятилетий. На наш век хватит.

Будем и дальше широко использовать пестициды и гербициды, поскольку они повышают урожайность, неважно, что из-за них гибнут пчелы, исчезают насекомые (на 80 % за последние 25 лет), учащаются раковые заболевания.

Будем по-прежнему паковать продукты в супермаркете в пластиковые мешки, поскольку удобно, неважно, что их в океане плавает уже десятки миллионов тонн.

Будем и дальше мириться с использованием дешевого пальмового масла в продуктах и косметике, неважно, что для пальмовых плантаций в Индонезии и Бразилии вырубают, а то и сжигают девственные тропические леса вместе с населяющими их животными.

Не откажемся от привычки есть мясопродукты дважды в день вопреки рекомендации медиков (не климатологов!) сократить их потребление до двух-трех раз в неделю, неважно, что массовое животноводство разоряет мелких фермеров, ухудшает качество мяса, множит мультирезистентные бактерии, делая антибиотики бессильными, производит больше парниковых газов, чем все автомобили и самолеты вместе взятые, а избыток навоза, разбрасываемого на полях, насыщает грунтовые и питьевые воды нитратами.

Пусть себе тают ледники и повышается уровень океана – нам-то что: мы ведь живем не на острове, а от экологических беженцев нас защитят границы.

И не надо нас пугать, что таяние вечной мерзлоты (процесс пошел) высвободит связанный в ней метан, который, будучи в 20 раз опаснее углекислого газа, вызовет уже необратимую цепную реакцию потепления.

Да простит мне читатель эти провокативные призывы. Не оценивая здесь личность самой Греты Тунберг (близко с нею не знаком, да и не о том речь), солидарен с ней в одном. В сложных глобальных вопросах нужно всё-таки суметь заглянуть за край собственной тарелки, прислушаться к голосу большинства серьезных ученых-исследователей (их 97 %, и представляют они научные академии 80 стран), а не полагаться лишь на свой ограниченный эмоционально окрашенный кругозор.

Аргумент скептиков: цивилизация производит куда меньше СО 2 , чем сама природа. Это правда, но неполная. Океаны (глубинные слои), леса (почва) и природные катаклизмы действительно выделяют много СО 2 . Но примерно столько же и абсорбируют СО 2 из атмосферы (поверхность океанов, фотосинтез растений). Благодаря этому балансу доля СО 2 в атмосфере тысячелетиями оставалась стабильной – подтверждено анализом кернов льда, добытого глубоким бурением в Антарктиде и Гренландии. Именно с начала индустриализации (конец 18 в.) она выросла на 40 % и продолжает расти (детали: klimafakten.de).

Упомянутая и, в общем, талантливая журналистка «Эха Москвы» Ю. Латынина обрушилась на Грету всей мощью своей эрудиции, поставив в один ряд с Павликом Морозовым, хунвейбинами и гитлерюгенд. Главные компоненты экологической катастрофы, по ее мнению, иные: перенаселение и нищета. Экологичность, мол, возможна только в рамках богатого общества.

Факты опровергают это. Да, санитарно-очистные сооружения, скажем, в Африке примитивны. Да, население здесь растет быстрее экономики. Но не Африка – главный грешник, поскольку выбрасывает в воздух углекислого газа в 10 раз меньше на человека, чем «богатое общество» – статистика доступна, надо только захотеть ее увидеть. А пластиковые пакеты в Руанде, Эритрее, Кении и Танзании (но не в Европе!) уже свыше 10 лет запрещены.

Что же до «богатого общества», главного источника парниковых газов, то защита природы здесь вовсе не происходит сама по себе. Она требует новых технологий и затрат. А затраты снижают прибыль предпринимателей в их острой конкурентной борьбе. Вот почему защита природы не может быть добровольной – только под давлением правительства, жестких норм, независимого контроля, льгот и вопреки лоббированию промышленников. Но позвольте, именно этого давления и требует «безумная» Грета!

Почему Норвегия – мировой лидер в использовании электромобилей (их здесь 50 %)? Государство освободило их от транспортного налога, от НДС (25 % цены!), от оплаты паромов и платных дорог, содействовало густой сети заправок. Откуда перемены в Китае? Здесь запретили 553 особо прожорливые модели автомобилей, частично даже немецкие. Получить номерной знак на прочие модели с двигателями внутреннего сгорания можно лишь через аукцион или лотерею. Автопроизводителям предписана доля электромобилей не менее 10 %, и она растет.

Альтернативные решения есть и в иных сферах. Причем технологичные – не возврат в каменный век. Если они сегодня пока дороже привычных, то лишь потому, что еще не стали массовыми, и без регулирующей роли государства не станут. В Китае электроэнергия от солнечных батарей, поощряемых к внедрению государством, уже дешевле средней по сети.

Да, какие-то цены могут поначалу подняться. Но государство может сделать это щадящим для малоимущих. Да, какие-то рабочие места исчезнут. Но неизбежно появятся новые. Миграция рабочих мест – спутница перемен. Не станем уподобляться луддистам позапрошлого века, их страхи не оправдались. Мы должны заплатить эту цену за будущее наших детей и внуков. Бесплатного прогресса не бывает.

Для пробуждения общественного сознания и правительственной активности феномен Греты, на мой взгляд, – подарок судьбы. Свободная экономика, приватный бизнес неотъемлемо важны, но они не вправе стать безоглядными. Миром должны править прежде всего разум и ответственность, а не алчность и эгоизм.

Обратное соотношение гибельно.

Леонид Когосов (Дюссельдорф)

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