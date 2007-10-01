Политика >> Мир

«Партнер» №11 (266) 2019г.

Новая религия: изменение климата

В 1212 году по всей христианской Европе собирались дети. Они брели на юг, к Средиземноморскому берегу, а целью их был Иерусалим. Их возглавлял подросток по имени Стефан, святой ребенок, который уверял, что море перед детьми расступится, и они пешком придут в святой город и освободят его. Тысячи детей тащились по дорогам, от монастыря к монастырю, монахи их поддерживали. Не всем удалось достичь берега моря, которое, впрочем, несмотря на горячие молитвы, не расступилось. Но нашлись корабли, которые в конце концов повезли юных крестоносцев освобождать Иерусалим.

Сегодняшний Стефан зовется Гретой Тунберг, ей 16 лет, за ней идет молодежь миллионами, правда, никуда они особо не направляются, кроме как на демонстрации, на которых молятся не менее горячо и искренне, чем их средневековые предшественники. Цель их столь же благородна, сколь и нереалистична, как и тогда.

Объект их молений, впрочем, выражаемых в форме требований и протеста – климат нашей планеты. Они требуют, чтобы климат стал лучше, чтобы глобальное потепление прекратилось.

Сначала по пятницам девочка перестала ходить в школу, а вместо этого начала пикетировать шведский Риксдаг (Стокгольм – не Москва, пикетируй сколько влезет). Потом она и вовсе бросила школу: спасение планеты важнее, сотни тысяч школьников и студентов последовали ее примеру и отправились в спасительные пикеты и демонстрации.

Юная предводительница протестов, выступая на трибуне ООН перед главами государств, ясно сформулировала их требования и претензии. И закатила перед ошеломленными сильными мира сего настоящую истерику. А чего еще ждать от нездорового подростка, одержимого идеей фикс – спасением человечества.

Отбросим конспирологию – кто за девочкой стоит, кто направляет, кто оплачивает... Всегда найдется тот, кому выгодны волнения, протесты, беспорядки, ажиотаж. Но политики!? Премьер Канады Трюдо пошел в демонстрации, возглавляемой Гретой, наша Меркель участливо с ней беседовала, Папа Римский принял Грету, хорошо, что хоть святой пока не объявил. Ее удостоили альтернативной Нобелевской премии.

Швеции, Канаде, другим северным странам идущее потепление климата, возможно, пойдет скорее на пользу. Остальным – кому как, большинству будет несладко, вплоть до затопления гигантских территорий, гибели урожаев (мы в Германии это переживаем уже два лета подряд), выгорания лесов (небывалым пожаром охвачена Амазония, «легкие планеты») и прочих наваждений.

Во всем этом Грета обвиняет взрослых, правительства, капиталистов. Она точно знает, что это они лишили ее счастливого детства и губят природу земли. «How dareyou!» («Да как вы смеете!») кричала она в лицо мировым политикам с трибуны ООН.

Выразителем протестов во всем мире является преимущественно молодежь, в Гонконге и Париже, Москве и Каире протестующие требуют совершенно разного, но это именно молодежь, и они готовы к обострению протестов. История показывает, что сплошь и рядом молодежные протесты если и не приносят явной победы, то вызывают огромные общественные сдвиги. Случай с протестами климатических активистов – это очередная волна молодежного протестного движения. Движение это, однако, разворачивается в благополучных западных странах, где нет высокой безработицы (как на Ближнем Востоке), голода (как в Венесуэле), политических репрессий (как в Гонконге), запредельной коррупции.

Что же может сделать взрослый мир, чтобы не омрачать детство Греты и ее сверстников?

Надо, я думаю, объяснить деточкам, что живут они по сравнению с предыдущими поколениями, а также с их сверстниками в не столь благополучных странах просто великолепно. Никто их детство не искалечил, они свободны и здоровы. Они, если называть вещи своим именем, зажрались. А также опились вредными для их организмов и экологии колой и энергетическими напитками в одноразовых упаковках.

И надо уяснить для себя самих, где кончаются просто болтовня и демагогия и начинаются огромные экономические затраты.

Мы уже не раз обсуждали на наших страницах причины и последствия глобального потепления. Скептики, их среди ученых всего 3%, считают, что нет никакого потепления, а только флуктуации климата, климатические циклы, сейчас вот как раз теплеет.

Другие скептики, признавая глобальное потепление, отказываются признать ответственными за него самих людей, выбрасывающих в атмосферу углекислый и другие парниковые газы. К таковым относится, например, президент Трамп.

Большинство ученых-климатологов и океанологов, а также все околоклиматические чиновники утверждают, что потепление сотворили мы сами, безудержно сжигая топливо. По последним данным, приведенным Deep Carbon Observatory Programm, выбросы углекислого газа CO 2 в 40 – 100 раз больше естественного выброса вулканов.

Вот данные, приводимые Межправительственной группой экспертов по изменению климата (IPCC), они говорят сами за себя.

Прогнозируемые изменения средней глобальной приземной температуры воздуха и повышения среднего глобального уровня моря в XXI-м веке по сравнению с базовым периодом 1986–2005 гг.

2046–2065 гг. 2081–2100 гг. Среднее Вероятный диапазон Среднее Вероятный диапазон Изменение средней глобальной приземной температуры (°С) 1,0–2,0 0,4–2,6 1,0–3,7 0,3–1,8 Повышение среднего глобального уровня моря (м) 0,24–0,30 0,17–0,38 0,40–0,63 0,26–0,82

В отчете утверждается:

«...Влияние человека на климатическую систему очевидно. О нем свидетельствуют увеличение концентраций парниковых газов в атмосфере, положительное радиационное воздействие, наблюдаемое потепление и общее понимание климатической системы.

Продолжающаяся эмиссия парниковых газов будет являться причиной дальнейшего потепления и изменений во всех компонентах климатической системы. Ограничение климатических изменений потребует значительного и непрерывного снижения выбросов парниковых газов.





Крайне вероятно, что более половины наблюдаемых изменений глобальной средней температуры поверхности земли с 1951 до 2010 гг. было вызвано антропогенным увеличением концентрации парниковых газов, а также другими антропогенными влияниями.

Изменение глобальной приземной температуры в конце XXI-го века, вероятно, превысит 1,5 °С по сравнению с периодом 1850-1900 гг

Совокупные выбросы СО 2 в значительной мере определяют повышение средней глобальной приземной температуры к концу XXI-го века и в дальнейшем. Большинство аспектов изменения климата будет отмечаться в течение многих столетий, даже если выбросы СО 2 прекратятся. Это является отражением существенной инерции изменения климата, порожденной прошлыми, настоящими и будущими выбросами СО 2 ».

Не будем пытаться оценить достоверность данных, это доступно только специалистам, но задумаемся о последствиях. Гретхен со своими истериками и прочие зеленые тут нам точно не помогут.

Если мы доверяем этой информации, то, как требуют зеленые паникеры, надо срочно действовать. Иначе – всемирная катастрофа, масштабы которой можно лишь приблизительно представить.

Что следует сделать? Во-первых, заставить все страны действовать по единому сценарию. О добровольности не может быть и речи, одним должно стать плохо, другим – еще хуже, а кому-то не придется делать почти ничего. Мы можем заставить Китай, Россию и США действовать во вред своей экономике во спасение человечества? Никогда! Они скорее согласятся на медленную гибель вместе со всем миром, чем на сдачу ведущих позиций.

Полная реструктуризация экономики, отказ от привычного образа жизни (самолеты, круизы, мясо, личные автомобили, отпуск на Майорке...). Подчинение единой цели – обнуление баланса парниковых газов (условная Грета отводит на это взрослым 20 лет), обязательное для всех, нанесет непоправимый удар прежде всего экономике развитых стран, отбросит их назад.

Реальность такова, что замены природным ископаемым пока не найдено. В принципе, энергии ветра, воды и Солнца достаточно для поддержания существующего уровня развития, но переход к этому состоянию будет неизбежно долгим (десятилетия) и крайне болезненным.

Возьмем для примера Германию. Гигантские вложения в «зеленую» энергетику, например, 100 млрд евро в солнечные батареи, 160 млрд – на ветроэлектростанции, дающие в итоге 17% всей энергии, и как результат – цены на электроэнергию в Германии самые высокие по ЕС. При этом принято решение отказаться и от атомной энергетики, и от добычи бурого угля (а это 30 тысяч новых безработных). Это еще в большей степени ослабит экономику, которая сейчас уже практически не растет, это путь к регрессу и безработице.

В настоящее время принимаются законы по климату, Klimapaket, в которых предусмотрено обложение налогом на углекислый газ всех, кто его выделяет в атмосферу.

Планируется довести их до 10 евро за тонну СО 2 к 2021 году, и уже до 180 евро – к 2030-му. Много ли это? 180 – это расчетная величина, именно эту сумму причиняет вреда одна тонна СО 2 , хотя по другим расчетам это даже 400 евро. С другой стороны, для водителя это означает платить не менее 2 евро за литр топлива дополнительно – уже немало.

Налог на выброс углекислого газа будут платить все предприятия, и эти деньги неизбежно перейдут в цену товаров и услуг. То есть подорожает практически все.

До сих пор около 70 стран, включая Россию, взяли на себя добровольное обязательство достичь к 2050 году нейтралитета по углекислому газу, то есть его должно выделяться в атмосферу не больше, чем усваивается. Правда, предыдущие задекларированные климатические цели не достигались.

Так стоит ли Германии, самой развитой индустрии Европы, доля которой в выбросах СО 2 не превышает 2%, губить свою экономику?

Многие эксперты считают, что переход на «зеленую» энергетику нанесет человечеству несравненно больший урон, чем предполагаемое потепление климата.

Между тем изменение климата может обойтись мировой экономике до конца века всего лишь в 2-4% потерь. Ежегодные немецкие 43 млрд на борьбу с потеплением обеспечат, согласно расчетам, снижение роста температуры на планете аж на 0,001 градуса, то есть окажутся вообще незаметными. А ведь 43 млрд – это почти размер немецкого военного бюджета. Так на что надо тратить деньги: на эфемерное снижение глобальной температуры или на образование, науку и развитие, наконец, на помощь тем в мире, кто в ней сейчас реально нуждается – это вопрос сугубо политический.

Что же у нас в Германии думают политики?

Правящая коалиция (CDU/CSU) готовит климатический пакет, включающий рост налогов на СО 2, решение вряд ли будет популярным и может добить коалицию. Хуже того, многие полагают, что эта мера окажется в смысле экологии неэффективной.

Зеленые (наша коллективная Грета) требуют значительно более решительных мер, для них очевидна недостаточная эффективность налога, их путь для Германии – вперед в прошлое, куда-то в 18-й век, без электричества и техники.

Свободные демократы (FDP) озабочены регрессом в экономике, связанным с потерей важных энергетических и энергоемких производств и, как следствие, утратой Германией ведущей роли как экспортера высоких технологий.

Наконец AfD, альтернатива для Германии, самая успешная партия страны, стремительно завоевывающая популярность,заняла позицию, прямо противоположную позиции зеленых. Германия не должна, исходя из сомнительных прогнозов, приносить себя в жертву экологии, разрушать свою экономику. Для AfD ситуация вокруг потепления – еще один козырь, наряду с борьбой против беженцев и против евроинтеграции.

Если в итоге возобладает «зеленая» позиция, Германия имеет все шансы резко откатиться назад, но даже и стратегия правительства с его налогом на СО 2 может просто подорвать немецкую экономику и промышленность.

А что думают простые немцы?

Они напуганы, они понимают, что грядут некие перемены и обоснованно опасаются за свой уровень жизни, таких в стране 63%. Молодежные климатические протесты поддерживают, впрочем, далеко не все, около половины, а 40% их не одобряет, причем у самой молодежи отношение к этим протестом вполне предсказуемое: 64% против 31%. И партийные предпочтения четко проявляются в оценке этих протестов: SPD, зеленые и левые их одобряют (85%), CDU/CSU, FDP и AFD – не одобряют с теми же 85%.

Лучше всего скептикам, которые не верят в глобальное потепление, они уверены, что завтра погода будет не хуже, чем сегодня, а также и послезавтра, и вообще всегда.

Всемирная климатическая катастрофа если и разразится, то не мгновенно и не завтра. Есть разные сценарии действий человечества в этом случае, но это пока из области свободного полета мысли.

Судьба мальчика Стефана покрыта мраком, ведомых им детей – тоже. Считается, что их продали в рабство где-то на африканском берегу.

Так кто же она, Грета Тунберг: 16-летняя шведская девочка с косичками, синдромом Аспергера и кашей в голове или визионер и предвестница Апокалипсиса? Объект манипуляций или совесть поколения?

С. Мучник (Дортмунд)

Читайте также: