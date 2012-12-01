Экономика и финансы >> Экономика Германии

«Партнер» №11 (266) 2019г.

Закон о наборе квалифицированной рабочей силы

Закон вступает в силу 20 марта 2020 г. Что нового он даст иностранцам, желающим занять рабочее место в Германии?

Действующий сегодня закон дает возможность набора зарубежной квалифицированной рабочей силы с высшим образованием. Этот закон помог найти работу в Германии врачам, компьютерным специалистам и инженерам из стран бывшего СССР.

В последние годы в Германии возник существенный дефицит квалифицированной рабочей силы, а потому немецкая промышленность ищет не только сотрудников с высшим образованием. Многие рабочие места остаются незанятыми из-за отсутствия квалифицированных работников. И хотя Германия привлекательна для них, но многие страны являются еще привлекательней. К тому же страны происхождения не испытывают радости от выезда за рубеж специалистов, необходимых собственной стране, а потому постоянно улучшают условия и оплату труда своих специалистов.

Немецкий законодатель отреагировал на запросы немецкой индустрии разработкой нового Закона о наборе квалифицированной рабочей силы (Fachkräfteeinwanderungsgesetz), который существенно расширяет круг правомочных заявителей.

Иностранный претендент на рабочее место в Германии должен доказать конкретное предложение о работе и необходимую квалификацию. Знание немецкого языка всегда является непреложным условием получения места труда. Трудно себе представить квалифицированное исполнение трудовых заданий без хорошего знания немецкого языка. Тем не менее, для работы в некоторых крупных интернациональных корпорациях и компьютерных фирмах может быть приемлемым хорошее знание английского языка.

Новые правила определяют в качестве квалифицированного трудового мигранта персону с законченным двухлетним профессиональным образованием.

Понятно, что системы профобразования и последипломной квалификации в разных странах разнятся, а потому оценка иностранного профессионального образования поручена специальной квалификационной комиссии. Для подачи в комиссию своих документов о законченном профессиональном образовании не обязательно приезжать в Германию, их можно прислать и из-за границы.

Важнейшими новшествами нового закона стали: отмена понятия о «дефицитных профессиях»; отмена доступа к немецким рабочим местам только для иностранцев с высшим образованием; упразднение т.н. «остаточного принципа».



