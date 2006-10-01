Социальные вопросы >> Разное

«Партнер» №11 (266) 2019г.

Социальный разрыв между богатыми и бедными в ФРГ растет

Пока толстый сохнет, худой сдохнет



Ничто так не волнует население Германии, как социальный разрыв между богатыми и бедными. На вопрос – какая проблема в экономической и социальной политике нашего государства является наиболее актуальной? – самым распространённым ответом является: «Неравенство в доходах и богатстве». Последние исследования учёных-экономистов показывают, что неравенство это сейчас больше, чем когда-либо прежде.

Неравенство в доходах населения ФРГ достигло сейчас наивысшего значения после воссоединения страны в 1990 году. Так, например, беднейшая группа домохозяйств – а это (внимание!) пятая часть от общего количества – всё чаще остаётся в проигрыше в экономическом отношении. Об этом говорится в новом докладе Института экономических и социальных исследований (Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut – WSI) при фонде им. Ханса Бёклера Объединения немецких профсоюзов (DGB).

Как следует из этого документа, в целом ситуация в стране позитивная. Многие годы благоприятных экономических условий и бум на рынке труда способствовали тому, что так называемый «располагаемый доход» домохозяйств в Германии (Verfügbare Einkommen) в среднем значительно вырос (компонентами такого дохода являются зарплата или прибыль от предпринимательской деятельности после уплаты налогов и взносов на соцстрах, а также социальные пособия – на ребенка, на жильё или Hartz IV). Тем не менее, разные группы населения получили совершенно разные выгоды от увеличения доходов. Этот вывод экспертов WSI подтверждён ими расчётами в нескольких единицах измерения.

Коэффициент Джини (Gini-Koeffizient; назван по имени его разработчика – итальянского статистика Коррадо Джини) является наиболее распространённым показателем неравенства. Он характеризует отклонение фактического распределения доходов отдельных лиц или домохозяйств от абсолютного равенства. Если он равен нулю, то все домохозяйства имеют равный доход. Если же он составляет 100%, значит, весь доход перетекает в одно домохозяйство, все остальные не получают ничего.

За годы после воссоединения Германии коэффициент Джини резко возрос (особенно в период с 1998 по 2005 год) с чуть менее 25% до 28,8%. После этого он имел тенденцию к стагнации и даже немного снизился во время финансового кризиса. Но с 2010 года коэффициент Джини значительно вырос, хотя и не так быстро, как 20 лет назад, и по состоянию на 2016 год (исследование WSI ограничивается 2016 годом) достиг рекордных 29,5%.



