Новости >> По материалам европейских СМИ

«Партнер» №11 (266) 2019г.

Новости ЕС. Октябрь 2019

Фальстарт фон дер Ляйен в Еврокомиссии

Первая женщина, возглавившая Еврокомиссию, Урсула фон дер Ляйен, не вступила в должность 1 ноября, как планировалось ранее. Причина в кадрах, которые, как говорил один курильщик трубки, решают всё. Трем кандидатам в еврокомиссары по разным причинам отказано в полномочиях. Комиссия по правовым вопросам отклонила кандидатуры представителей Венгрии и Румынии с аккуратной формулировкой «в связи с предполагаемым финансовым конфликтом интересов». Остается только ломать голову, что это значит. А кандидат от Франции Сильвия Гуляр не прошла собеседований в комитетах Европарламента. О ней ходят разные разговоры: и что ее имя фигурирует в деле о фиктивном найме на работу, и что отвод ее кандидатуры – реванш лидера крупнейшей фракции Европарламента Манфреда Вебера, взятый им у президента Франции Эмманюэля Макрона. Считается, что Вебер не стал главой Еврокомиссии во многом из-за позиции Макрона.









В Латвии больше не будут рождаться «неграждане»

Нет-нет, вы не подумайте, что людям со статусом «неграждане» запретили рожать детей, совсем наоборот. По инициативе бывшего президента Латвии Раймонда Вейониса был разработан и принят сеймом законопроект, согласно которому с 1 января 2020 года дети, родившиеся в семьях «неграждан», будут автоматически получать латвийское гражданство. Таким образом, это последний «привет» Вейониса, срок президентских полномочий которого истек в июле. «Дети, родившиеся в Латвии, должны стать ее гражданами», – заявлял «президент из многоэтажки», как его называли за нежелание переезжать из 55-метровой квартиры в президентскую резиденцию и который стал первым президентом, которому не дали государственной квартиры по истечении срока полномочий.









Македонцы зря переименовывались?

Албания и Северная Македония разочарованы: саммит лидеров ЕС не пришел к единому мнению по поводу начала переговоров о вступлении этих стран в Евросоюз. Кто-то, в том числе глава Евросовета Дональд Туск, выступали за начало переговоров, но Франция (при поддержке Дании и Нидерландов) сделала заявление, что в этих странах не ведется настоящая борьба с коррупцией и организованной преступностью. По законам ЕС отсутствие единого мнения в этом вопросе означает отказ. Лидеры стран-«отказниц» говорят о риске дестабилизации обстановки на Балканах, а македонцы еще и ропщут: что же получается, о многолетней дипломатической войне вокруг названия страны, в которой они пошли на уступки Европе, и прежде всего грекам, теперь можно сказать, что стороны просто «толкли воду в ступе»?

Качиньский продолжит править бал?

Парламентские выборы в Польше снова позволяют партии власти сформировать однопартийное правительство. Премьер-министром останется Матеуш Моравецкий. Ярослав Качиньский, многолетний лидер партии, был настолько уверен в успехе, что обнародовал программу правительства на предстоящие 100 дней еще до выборов. В Польше есть такое выражение – «предвыборные сосиски», то есть обещание социальных льгот населению. Стабильный экономический рост позволил щедро раздать такие «сосиски»: детские пособия на первого ребенка, отмену решения о повышении пенсионного возраста и т.п. Главные оппоненты – объединение партий «Гражданская платформа» – снова остались вторыми, так и не выдвинув альтернативы реформе юстиции, проводимой партией власти и вызывающей резкую критику со стороны структур ЕС. Удалось преодолеть пятипроцентный барьер ультраправым из движения «Конфедерация», которые тоже прошли в Сейм. Качиньский, не занявший высших государственных постов, остается самым влиятельным политиком страны.









Родченков стал «мемом» американской юстиции

Несколько лет назад информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков, «посеяв ветер» в мировом спорте, «пожал бурю» в мировой политике, результаты чего в первую очередь ударили по российскому спорту. В октябре Палата представителей Конгресса США приняла Закон об уголовной ответственности за допинговый сговор, который назван «законом Родченкова». Этим законом предусмотрена криминализация допинговых нарушений во всех состязаниях, где затрагиваются интересы США. Участие в схемах, которые оказывают влияние на исход международных соревнований, будет преследоваться беспрецедентно строго: штрафом до миллиона долларов и лишением свободы сроком до 10 лет.

Никогда такого не было, и вот опять...

Слову «брекзит» всего три с половиной года, а кажется, будто оно было всегда. Брекзит – это история, в которой бескомпромиссные люди с решительными лицами и категоричной риторикой бесконечно идут на компромиссы и отсрочки. Вот и сейчас, в преддверии «полного и окончательного» битья горшков, очевидно, что так называемый окончательный срок – это только дата отсчета срока следующей отсрочки (извините за тавтологию).

Давайте дадим слово «Гардиан» – британцы знают настроения британцев лучше, чем кто-либо другой:

«Брекзит ничем хорошим закончиться не может. Наименьшим злом для Великобритании было бы принятое в ходе повторного референдума (…) решение остаться в ЕС. На нем жители страны дали бы (…) ответ: хотите ли вы, чтобы Великобритания вышла из ЕС на условиях, выторгованных правительством, или же хотите остаться в ЕС? (…) Ведь как абсурдно было бы, если бы страна вышла из ЕС под лозунгом «выполнения воли народа» в тот момент, когда воля народа изменилась».

В Германии растет число депортируемых россиян, большинство из которых – чеченцы. BamF исходит из того, что представители чеченского народа могут получить убежище на территории РФ за пределами Чечни. Депутат бундестага от SPD Франк Швабе, недавно посетивший Чечню, говорит, что у того, кто на контроле у властей Чечни, в России шансов нет, так что высылка чеченцев – зачастую вопрос их жизни и смерти.

Действие Договора о транзите газа между Украиной и Россией истекает в конце 2019 года. «Нафтогаз» Украины подготовил исковые требования на сумму более 11 млрд долларов за предполагаемые потери от отказа от транзита газа. «Газпром» считает необходимым урегулировать судебные споры до заключения нового договора.

Беларусь предпринимает шаги по выходу из международной изоляции. В октябре министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей участвовал в Берлине в совместной со своим немецким коллегой пресс-конференции, на которой, в частности, рассказал о подготовке белорусскими экономистами и дипломатами визита президента Александра Лукашенко в Австрию для переговоров с австрийским президентом.

Власти РФ продолжают работу по упрощению получения российского гражданства украинцами и белорусами. Можно не сомневаться, что Государственная Дума примет правительственное предложение об изменении Закона о гражданстве, согласно которому граждане Украины и Беларуси будут признаны носителями языка без экзамена или собеседования.