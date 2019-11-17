Анонсы ноябрьского номера журнала «Партнёр»



Самое важное, что произошло в мире за прошедший месяц, самое главное в политике, экономике, культурной жизни разных стран, – всё находит свое отражение на страницах журнала. Просто о сложном, доступно о трудном и обо всём увлекательно – это стиль «Партнёра». Коротко о главном

Редакция журнала «Партнёр»



Программа защиты климата: что изменится в Германии

Основная часть немецкого общества, в котором экологическое сознание формировалось десятилетиями, весьма обеспокоена глобальным потеплением, и многие, особенно молодежь, обвиняют правительство в том, что оно недостаточно делает для его предотвращения. Ведь сейчас уже ясно, что Германия в 2020 году не достигнет тех промежуточных целей, которые она поставила перед собой в рамках Парижского соглашения. Так что принятие правительством нынешней, более решительной, программы было просто неизбежным, иначе ФРГ и в 2030 году не выйдет на заданные показатели сокращения выбросов СО 2 . Окажутся ли намеченные в новой программе меры достаточно эффективными? Многие сомневаются, но делать окончательные выводы пока рано. Поэтому подумаем пока, насколько сильно намеченные меры изменят повседневную жизнь в Германии... " Курс Консалтинг" Читать полностью >>

Феномен Греты Тунберг

Школьное протестное движение, созданное и окрещенное ею «Fridays for future» – «Пятницы ради будущего», охватило весь мир, в нем теперь участвуют миллионы и не только школьники. Многие предприятия позволили своим сотрудникам в пятницу присоединиться к демонстрациям. Для пробуждения общественного сознания и правительственной активности феномен Греты, на мой взгляд, – подарок судьбы. Свободная экономика, приватный бизнес неотъемлемо важны, но они не вправе стать безоглядными. Миром должны править прежде всего разум и ответственность, а не алчность и эгоизм. Обратное соотношение гибельно. Разгневанная школьница и информационные войны эпохи постглобализации...

Л. Когосов Читать полностью >>

Новая религия



Юная предводительница протестов, выступая на трибуне ООН перед главами государств, ясно сформулировала их требования и претензии. И закатила перед ошеломленными сильными мира сего настоящую истерику. А чего еще ждать от нездорового подростка, одержимого идеей фикс – спасением человечества. Отбросим конспирологию – кто за девочкой стоит, кто направляет, кто оплачивает... Всегда найдется тот, кому выгодны волнения, протесты. Но политики!? Премьер Канады Трюдо пошел в демонстрации, возглавляемой Гретой, наша Меркель участливо с ней беседовала, Папа Римский принял Грету, хорошо, что хоть святой пока не объявил. Швеции, Канаде, другим северным странам идущее потепление климата возможно пойдет скорее на пользу. Остальным – кому как, большинству будет несладко, вплоть до затопления гигантских территорий, гибели урожаев (мы в Германии это переживаем уже два лета подряд), выгорания лесов (Амазония, «легкие планеты», охвачена небывалым пожаром) и прочих наваждений. Во всем этом Грета обвиняет взрослых, правительства, капиталистов. Она точно знает, что это они лишили ее счастливого детства и губят природу земли... С. Мучник

Украинская правда

С момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины уже прошло пять месяцев. Эйфория улеглась, старые проблемы остались, к ним добавились новые. И что мы видим? Слишком велик был накал ожиданий перемен, но пока ничего положительного еще не произошло, кроме возвращения 35-ти заложников. Безусловно, это серьезный шаг вперед, но общество ждет и жаждет большего. «Формула Штайнмайера» имеет множество толкований. В последние дни в Украине эта «формула» стала более популярна, чем бином Ньютона или закон Бойля-Мариотта, хотя мало кому доподлинно известно, что она означает. Итак, о чем идет речь? 5 сентября 2014 года в Минске было подписано соглашение между представителями Украины, России, ОБСЕ и непризнанных ДНР и ЛНР. В этом протоколе говорится о комплексе мер, которые должны были привести – и, как известно, до сих пор не привели – к прекращению боевых действий на Юго-Востоке Украины…. Минский формат и «Формула Штайнмайера».Повод сесть за стол переговоров... Г. Калихман



Йеменский казус



Я не любитель прогнозов и не знаю, когда будет урегулирован йеменский конфликт – знаю, будет, и Йемен останется Йеменом. В заморский вилайят Ирана они превратиться точно не хотят. Кто будет править Йеменом – ни Госдеп, ни Кремль решать не будут. Главное последствие «арабской весны» - это шаг к новому общественному устройству, не зашоренному догматами времен «первого джихада», законами фактически рабовладельческого общества. Я не знаю, какие процессы есть и будут в огромной совокупности арабских (либо арабоязычных) стран происходить даже в самом ближайшем будущем, поскольку то, что уже произошло, дает и надежды, и разочарования. В любом случае, следить за этими процессами надо – ведь из них родились и демократические изменения в Тунисе, и кровавые междоусобицы в Ливии и Йемене, и халифатское движение (ИГИЛ, в частности) в Сирии, Ираке, и даже в некоторых странах Черной Африки. Это шаг назад в общественном развитии. Я знаю, что вот так просто, военной силой, подавить его невозможно. Надо искать другие способы...

Е.Кочанов

Закон о наборе квалифицированной рабочей силы

Закон вступает в силу 20 марта 2020 г. Что нового он даст иностранцам, желающим занять рабочее место в Германии? Действующий сегодня закон дает возможность набора зарубежной квалифицированной рабочей силы с высшим образованием. Этот закон помог найти работу в Германии врачам, компьютерным специалистам и инженерам из стран бывшего СССР. В последние годы в Германии возник существенный дефицит квалифицированной рабочей силы, а потому немецкая промышленность ищет не только сотрудников с высшим образованием. Многие рабочие места остаются незанятыми из-за отсутствия квалифицированных работников. И хотя Германия привлекательна для них, но многие страны являются еще привлекательней. К тому же страны происхождения не испытывают радости от выезда за рубеж специалистов, необходимых собственной стране, а потому постоянно улучшают условия и оплату труда своих специалистов...



Т.Пуэ



Пока толстый сохнет, худой сдохнет

Ничто так не волнует население Германии, как социальный разрыв между богатыми и бедными. На вопрос - какая проблема в экономической и социальной политике нашего государства является наиболее актуальной? - самым распространённым ответом является: «Неравенство в доходах и богатстве». Последние исследования учёных-экономистов показывают, что неравенство это сейчас больше, чем когда-либо прежде. Неравенство в доходах населения ФРГ достигло сейчас наивысшего значения после воссоединения страны в 1990 году. Так, например, беднейшая группа домохозяйств — а это (внимание!) пятая часть от общего количества — всё чаще остаётся в проигрыше в экономическом отношении. Об этом говорится в новом докладе Института экономических и социальных исследований (WSI) при фонде им. Ханса Бёклера Объединения немецких профсоюзов (DGB). Социальный разрыв между богатыми и бедными...

С.Дебрер

Гараж: комедия и драма

«Гараж в России больше, чем гараж». То же можно наблюдать и в Германии. Что только не умудряются разместить в «автомобильном домике» рачительные хозяева и мастера на все руки. Тут и кладовка, и мастерская, и «хобби-центр», и многое другое. Хватает ли места для машины? Зачастую нет. Машина стоит на улице. Вот тут начинаются проблемы. По крайней мере, теоретические. Но дело может принять и практический оборот, неприятный для гаражевладельца. На отрезке маленькой улочки, где я живу, автомобилей, постоянно стоящих снаружи, больше, чем домов. У каждого дома по нескольку гаражей. Но часть гаражей отдана под газонокосилки, гриль, садовые инструменты, велосипеды, а то и под строительные материалы, либо под всякий хлам. Картина — самая что ни на есть типичная. Нецелевое использование этого помещения может привести к наказанию… О.Филимонов

Культ еды пришел на смену культа шоппинга

Везде стоят столики, везде едят люди. А вокруг мелькают беспрерывно жующие лица. Мы являемся свидетелями того, как центр тяжести жизненного сегмента «есть и пить» стремительно и неумолимо перемещается из домашней кухни в рестораны, кафе, фуд-корты и прочие точки общепита, меняя постепенно облик городских центров и пешеходных зон. Если раньше одним из самых популярных наряду с фитнес-клубами и дискотеками хобби считался шопинг, который ехидно называли новой религией (neue Weltreligion), то сегодня ему на смену пришла еда, ставшая фактически, как утверждают психологи и социологи, новым видом шопинга. Еда вне дома… Всеобщее помешательство на общепите...

Э.Мармер

Где берет начало судьба

Доктор Владимир Бродский…К учителям и старшим друзьям он относит гениального скульптора Вадима Сидура. Фронтовик, чудом оставшийся в живых после тяжелейшего ранения. Известный художник, мудрый и добрый. Eгo скульптурная мастерская – знаменитый подвал у метро «Парк культуры» – был одним из центров интеллектуального общения, с царящим здесь духом творчества и труда, с настроением «шестидесятничества». Среди друзей и знакомых, бывавших здесь – поэты, писатели, режиссеры, актеры, композиторы, ученые, врачи, журналисты. Последние часы жизни после очередного тяжелого инфаркта В. Сидур находился в палате 71-й больницы и умер на руках Володи Бродского. О нашем соотечественнике и удивительном человеке докторе Владимире Бродском читайте в этом номере журнала...

В. Воловников

Нобели 2019

Нобелевскую премию по физиологии и медицине поделена поровну между американцами Греггом Семенца и Уильямом Кэлином-младшим, а также англичанином сэром Питером Рэтклиффом. Их исследования, выполненные независимо друг от друга, посвящены одной теме – кислород в крови…. Физика. Премия присуждена за проникновение в глубины космоса, за «... вклад в понимание эволюции Вселенной и места Земли в космосе». Половину премии получил канадско-американский физик Джим Пиблс, другую половину разделили астрофизики из Швейцарии Дидье Кело и Мишель Майор. Нобелевская премия 2019. Названы новые лауреаты... С.Мучник



Плывем в Колумбию

Почти четверо суток идем в открытом море. Наконец – порт Картахена. Поднимаемся на 18-ю палубу. Рядом с нами пришвартовался такой же огромный корабль, далее – контейнерные краны, склады... В отдалении – город, цепочка белых небоскребов, растянувшихся вдоль берега. Тепло, градусов 25-30, дышать тяжеловато. Прямо у трапа – оркестр из полуголых индейцев. На катере плывем в старый город. Там, как в Испании, великолепные католические храмы, дома колониальных времен, старая крепость с пушками, памятник Симону Боливару (1783-1830) – герою борьбы за независимость от испанского господства. Всюду продают соломенные шляпы и солнцезащитные очки, сувениры и фрукты, много арбузов и бананов... Ф. Патрунов

Слава и трагедия художника Иосифа Браза



Кисти художника Браза принадлежит знаменитый прижизненный портрет Антона Павловича Чехова. В 1914 году Осип Браз был избран академиком императорской Академии художеств. После Октябрьской революции художник работал хранителем и заведующим отдела голландской живописи Эрмитажа, в 1920-х годах преподавал во ВХУТЕИНе.Черные времена для Осипа Браза и его семьи наступили в 1924 году, когда художник был арестован по ряду ложных обвинений. Ему инкриминировали скупку произведений искусства с целью дальнейшего вывоза за границу, а также разглашение сведений о предстоящей продаже ценностей Эрмитажа и шпионаже. По судебному приговору он получил три года заключения с отбыванием срока в лагере особого назначения на Соловках... С. Шпигель

Клара и Мина, дочери пекаря

Сестры Берри были первыми, кто сделал популярную адаптацию еврейских народных пеен для массовой аудитории. Начали петь они в США, но затем огромную популярность во всем мире. Немалую роль в этом сыграл замечательный талант аранжировщика, продюсера и композитора Абрахама Еллстеина, руководителя дуэта.В 1959 году по случаю открытия американской выставки в СССР вместе с группой американских артистов сестры посетили Москву. Концерт состоялся в Зелёном театре парка имени Горького. Их первое появление на советской сцене стало событием, всколыхнувшим десятки тысяч еврейских душ на всем огромном пространстве советской империи... И. Парасюк

Нобелевская премия по литературе