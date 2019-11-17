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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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В следующем номере >> Анонс
«Партнер» №11 (266) 2019г.

Анонсы ноябрьского номера журнала «Партнёр»

Партнер 11/2019


Самое важное, что произошло в мире за прошедший месяц, самое главное в политике, экономике, культурной жизни разных стран, – всё находит свое отражение на страницах журнала. Просто о сложном, доступно о трудном и обо всём увлекательно – это стиль «Партнёра».

Коротко о главном


Редакция журнала «Партнёр»
Программа защиты климата: что изменится в Германии

Основная часть немецкого общества, в котором экологическое сознание формировалось десятилетиями, весьма обеспокоена глобальным потеплением, и многие, особенно молодежь, обвиняют правительство в том, что оно недостаточно делает для его предотвращения. Ведь сейчас уже ясно, что Германия в 2020 году не достигнет тех промежуточных целей, которые она поставила перед собой в рамках Парижского соглашения. Так что принятие правительством нынешней, более решительной, программы было просто неизбежным, иначе ФРГ и в 2030 году не выйдет на заданные показатели сокращения выбросов СО2.

Окажутся ли намеченные в новой программе меры достаточно эффективными? Многие сомневаются, но делать окончательные выводы пока рано. Поэтому подумаем пока, насколько сильно намеченные меры изменят повседневную жизнь в Германии...

Курс Консалтинг"

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Феномен Греты Тунберг

Школьное протестное движение, созданное и окрещенное ею «Fridays for future» – «Пятницы ради будущего», охватило весь мир, в нем теперь участвуют миллионы и не только школьники. Многие предприятия позволили своим сотрудникам в пятницу присоединиться к демонстрациям.

Для пробуждения общественного сознания и правительственной активности феномен Греты, на мой взгляд, – подарок судьбы. Свободная экономика, приватный бизнес неотъемлемо важны, но они не вправе стать безоглядными. Миром должны править прежде всего разум и ответственность, а не алчность и эгоизм. Обратное соотношение гибельно.

Разгневанная школьница и информационные войны эпохи постглобализации...

Л. Когосов

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Новая религия

Юная предводительница протестов, выступая на трибуне ООН перед главами государств, ясно сформулировала их требования и претензии.  И закатила перед ошеломленными сильными мира сего настоящую истерику. А чего еще ждать от нездорового подростка, одержимого идеей фикс – спасением человечества.

Отбросим конспирологию – кто за девочкой стоит, кто направляет, кто оплачивает... Всегда найдется тот, кому выгодны волнения, протесты. Но политики!? Премьер Канады Трюдо пошел в демонстрации, возглавляемой Гретой, наша Меркель участливо с ней беседовала, Папа Римский принял Грету, хорошо, что хоть святой пока не объявил. 

  Швеции, Канаде, другим северным странам идущее потепление климата возможно пойдет скорее на пользу. Остальным – кому как, большинству будет несладко, вплоть до затопления гигантских территорий, гибели урожаев (мы в Германии это переживаем уже два лета подряд), выгорания лесов (Амазония, «легкие планеты», охвачена небывалым пожаром) и прочих наваждений.  Во всем этом Грета обвиняет взрослых, правительства, капиталистов. Она точно знает, что это они лишили ее счастливого детства и губят природу земли...

 

С. Мучник
Украинская правда

 

С момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины уже прошло пять месяцев. Эйфория улеглась, старые проблемы остались, к ним добавились новые. И что мы видим? Слишком велик был накал ожиданий перемен, но пока ничего положительного еще не произошло, кроме возвращения 35-ти заложников. Безусловно, это серьезный шаг вперед, но общество ждет и жаждет большего. 

«Формула Штайнмайера» имеет множество толкований. В последние дни в Украине эта «формула» стала более популярна, чем бином Ньютона или закон Бойля-Мариотта, хотя мало кому доподлинно известно, что она означает.

Итак, о чем идет речь? 5 сентября 2014 года в Минске было подписано соглашение между представителями Украины, России, ОБСЕ и непризнанных ДНР и ЛНР. В этом протоколе говорится о комплексе мер, которые должны были привести – и, как известно, до сих пор не привели – к прекращению боевых действий на Юго-Востоке Украины….

 Минский формат и «Формула Штайнмайера».Повод сесть за стол переговоров...

Г. Калихман
Йеменский казус

Я не любитель прогнозов и не знаю, когда будет урегулирован йеменский конфликт – знаю, будет, и Йемен останется Йеменом. В заморский вилайят Ирана они превратиться точно не хотят. Кто будет править Йеменом – ни Госдеп, ни Кремль решать не будут. Главное последствие «арабской весны» - это шаг к новому общественному устройству, не зашоренному догматами времен «первого джихада», законами фактически рабовладельческого общества. Я не знаю, какие процессы есть и будут в огромной совокупности арабских (либо арабоязычных) стран происходить даже в самом ближайшем будущем, поскольку то, что уже произошло, дает и надежды, и разочарования. В любом случае, следить за этими процессами надо – ведь из них родились и демократические изменения в Тунисе, и кровавые междоусобицы в Ливии и Йемене, и халифатское движение (ИГИЛ, в частности) в Сирии, Ираке, и даже в некоторых странах Черной Африки. Это шаг назад в общественном развитии. Я знаю, что вот так просто, военной силой, подавить его невозможно. Надо искать другие способы...


Е.Кочанов
Закон о наборе квалифицированной рабочей силы

Закон вступает в силу 20 марта 2020 г. Что нового он даст иностранцам, желающим занять рабочее место в Германии?

Действующий сегодня закон дает возможность набора зарубежной квалифицированной рабочей силы с высшим образованием. Этот закон помог найти работу в Германии врачам, компьютерным специалистам и инженерам из стран бывшего СССР. В последние годы в Германии возник существенный дефицит квалифицированной рабочей силы, а потому немецкая промышленность ищет не только сотрудников с высшим образованием. Многие рабочие места остаются незанятыми из-за отсутствия квалифицированных работников. И хотя Германия привлекательна для них, но многие страны являются еще привлекательней. К тому же страны происхождения не испытывают радости от выезда за рубеж специалистов, необходимых собственной стране, а потому постоянно улучшают условия и оплату труда своих специалистов...


Т.Пуэ
Пока толстый сохнет, худой сдохнет

Ничто так не волнует население Германии, как социальный разрыв между богатыми и бедными. На вопрос - какая проблема в экономической и социальной политике нашего государства является наиболее актуальной? - самым распространённым ответом является: «Неравенство в доходах и богатстве». Последние исследования учёных-экономистов показывают, что неравенство это сейчас больше, чем когда-либо прежде.  Неравенство в доходах населения ФРГ достигло сейчас наивысшего значения после воссоединения страны в 1990 году. Так, например, беднейшая группа домохозяйств — а это (внимание!) пятая часть от общего количества — всё чаще остаётся в проигрыше в экономическом отношении. Об этом говорится в новом докладе Института экономических и социальных исследований (WSI) при фонде им. Ханса Бёклера Объединения немецких профсоюзов (DGB).  Социальный разрыв между богатыми и бедными...

С.Дебрер
 Гараж: комедия и драма

 «Гараж в России больше, чем гараж». То же можно наблюдать и в Германии. Что только не умудряются разместить в «автомобильном домике» рачительные хозяева и мастера на все руки. Тут и кладовка, и мастерская, и «хобби-центр», и многое другое. Хватает ли места для машины? Зачастую нет. Машина стоит на улице. Вот тут начинаются проблемы. По крайней мере, теоретические. Но дело может принять и практический оборот, неприятный для гаражевладельца.

На отрезке маленькой улочки, где я живу, автомобилей, постоянно стоящих снаружи, больше, чем домов. У каждого дома по нескольку гаражей. Но часть гаражей отдана под газонокосилки, гриль, садовые инструменты, велосипеды, а то и под строительные материалы, либо под всякий хлам.

Картина — самая что ни на есть типичная. Нецелевое использование этого помещения может привести к наказанию

О.Филимонов

 
Культ еды пришел на смену культа шоппинга

Везде стоят столики, везде едят люди. А вокруг мелькают беспрерывно жующие лица. Мы являемся свидетелями того, как центр тяжести жизненного сегмента «есть и пить» стремительно и неумолимо перемещается из домашней кухни в рестораны, кафе, фуд-корты и прочие точки общепита, меняя постепенно облик городских центров и пешеходных зон. Если раньше одним из самых популярных наряду с фитнес-клубами и дискотеками хобби считался шопинг, который ехидно называли новой религией (neue Weltreligion), то сегодня ему на смену пришла еда, ставшая фактически, как утверждают психологи и социологи, новым видом шопинга. Еда вне дома… Всеобщее помешательство на общепите...


Э.Мармер
Где берет начало судьба

Доктор Владимир Бродский…К учителям и старшим друзьям он относит гениального скульптора Вадима Сидура. Фронтовик, чудом оставшийся в живых после тяжелейшего ранения. Известный художник, мудрый и добрый. Eгo скульптурная мастерская – знаменитый подвал у метро «Парк культуры» – был одним из центров интеллектуального общения, с царящим здесь духом творчества и труда, с настроением «шестидесятничества». Среди друзей и знакомых, бывавших здесь – поэты, писатели, режиссеры, актеры, композиторы, ученые, врачи, журналисты. Последние часы жизни после очередного тяжелого инфаркта В. Сидур находился в палате 71-й больницы и умер на руках Володи Бродского. О нашем соотечественнике и удивительном человеке докторе Владимире Бродском читайте в этом номере журнала...


В. Воловников
Нобели 2019

Нобелевскую премию по физиологии и медицине поделена поровну между  американцами Греггом  Семенца и Уильямом Кэлином-младшим, а также англичанином сэром Питером Рэтклиффом.

Их исследования, выполненные независимо друг от друга, посвящены одной теме – кислород в крови…. Физика. Премия присуждена за проникновение в глубины космоса, за «... вклад в понимание эволюции Вселенной и места Земли в космосе». Половину премии получил канадско-американский физик Джим Пиблс, другую половину разделили астрофизики из Швейцарии Дидье Кело и Мишель Майор.  Нобелевская премия 2019. Названы новые лауреаты...

С.Мучник
Плывем в Колумбию

 

Почти четверо суток идем в открытом море. Наконец – порт Картахена. Поднимаемся на 18-ю палубу. Рядом с нами пришвартовался такой же огромный корабль, далее – контейнерные краны, склады... В отдалении – город, цепочка белых небоскребов, растянувшихся вдоль берега. Тепло, градусов 25-30, дышать тяжеловато. Прямо у трапа – оркестр из полуголых индейцев. На катере плывем в старый город. Там, как в Испании, великолепные католические храмы, дома колониальных времен, старая крепость с пушками, памятник Симону Боливару (1783-1830) – герою борьбы за независимость от испанского господства. Всюду продают соломенные шляпы и солнцезащитные очки, сувениры и фрукты, много арбузов и бананов...

 

Ф. Патрунов
Слава и трагедия художника Иосифа Браза


Кисти художника Браза принадлежит знаменитый прижизненный портрет Антона Павловича Чехова. В 1914 году Осип Браз был избран академиком императорской Академии художеств. После Октябрьской революции художник работал хранителем и заведующим отдела голландской живописи Эрмитажа, в 1920-х годах преподавал во ВХУТЕИНе.Черные времена для Осипа Браза и его семьи наступили в 1924 году, когда художник был арестован по ряду ложных обвинений. Ему инкриминировали скупку произведений искусства с целью дальнейшего вывоза за границу, а также разглашение сведений о предстоящей продаже ценностей Эрмитажа и шпионаже. По судебному приговору он получил три года заключения с отбыванием срока в лагере особого назначения на Соловках...

С. Шпигель
Клара и Мина, дочери пекаря

 

Сестры Берри были первыми, кто сделал популярную адаптацию еврейских народных пеен для массовой аудитории. Начали петь они в США, но затем огромную популярность во всем мире. Немалую роль в этом сыграл замечательный талант аранжировщика, продюсера и композитора Абрахама Еллстеина, руководителя дуэта.В 1959 году по случаю открытия американской выставки в СССР вместе с группой американских артистов сестры посетили Москву. Концерт состоялся в Зелёном театре парка имени Горького. Их первое появление на советской сцене стало событием, всколыхнувшим десятки тысяч еврейских душ на всем огромном пространстве советской империи...

И. Парасюк 
Нобелевская премия по литературе

 

Лауреатом Нобелевской премии в области литературы в 2019 году стал австрийский писатель и драматург Петер Хандке, а за 2018-й – польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук. Почему за 2018-й? Дело в том, что в прошлом году Шведская академия не вручала литературную премию. Нобелевский комитет по литературе был распущен из-за сексуального или, точнее сказать, финансово-сексуального скандала. Тот самый злополучный синдром Вайнштейна докатился тогда и до Стокгольма. Поэтому сейчас вручаются сразу две премии – за прошлый год и за нынешний...

Н. Ухова 

 

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... и еще три десятка статей читайте в ноябрьском номере журнала!

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