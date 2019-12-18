Анонсы декабрьского номера журнала «Партнёр»



Самое важное, что произошло в мире за прошедший месяц, самое главное в политике, экономике, культурной жизни разных стран, – всё находит свое отражение на страницах журнала. Просто о сложном, доступно о трудном и обо всём увлекательно – это стиль «Партнёра». Коротко о главном

Редакция журнала «Партнёр»



В Германии будет введена базовая пенсия

Со времен Бисмарка, автора идеи универсального пенсионного обеспечения, размер пенсии зависел от суммы пенсионных отчислений, накопленных за активную фазу жизни. Принцип прост, но в реальных условиях дает сбои: сегодня в Германии количество пенсионеров, которые не могут прожить на свою пенсию, а потому вынужденных обращаться за помощью к государству, превысило полмиллиона. Кстати, не все из них реализуют эту возможность – кто из гордости, кто из-за незнания своих прав. Почему так? Потому что люди, получавшие зарплату на минимальном уровне, могут рассчитывать только на пенсию в 512 евро, а это значительно меньше прожиточного минимума. Однако среди немецких политиков давно существует консенсус – обращение за социальным пособием не должно быть моделью для преодоления бедности у пенсионеров. В немецкой политике даже существует такой слоган – пенсионеры имеют право на достойную пенсию «в знак уважения их труда»... А.Кротов

Германия хочет стать водородной державой

Повсюду в мире растет интерес к водороду и идут дискуссии о его перспективах. Энтузиасты видят в нем экологичное и возобновляемое топливо будущего, способное заменить и нефть, и природный газ, и уголь. Скептики указывают на дороговизну его производства или напоминают о трагическом эпизоде немецкой истории, связанном с этим пожароопасным газом. Тем временем в целом ряде стран, особенно в Азии и в Европе, уже внедряются различные связанные с ним технологии. В декабре национальную водородную стратегию намерено принять правительство Германии. По внедрению двух связанных с H2 технологий ФРГ уже стала мировым лидером... Курс Консалтинг

О немецком происхождении на уровне предков третьего поколения для статуса позднего переселенца



29 октября 2019 года в качестве адвоката и защитника моего манданта я принял участие в важном заседании Федерального административного суда. Речь шла об уровне немецкого происхождения, достаточном для подачи заявления о присвоении статуса позднего переселенца. Мой клиент 1964 года рождения не смог добиться статуса позднего переселенца, т.к. Ведомство приема поздних переселенцев сомневалось в его немецком происхождении. Суд первой инстанции счел отказ закономерным, и мой клиент пошел по инстанциям. До 2008 года немецкое происхождение допускалось на уровне одного из родителей заявителя статуса позднего переселенца. В 2008 году по решению Федерального административного суда достаточность происхождения была расширена до уровня предков второго поколения (бабушки и дедушки). Спорным оставалось происхождение на уровне предков третьего поколения (прадедушки и прабабушки)... Т.Пуэ

Плюнь в пробирку… Или плюнуть на это дело?

Плюнь в пробирку, отправь в лабораторию — узнаешь, что в тебе течет кровь индейцев майя, в предках ходит Ричард Львиное Сердце, и ты рискуешь заболеть диабетом. Для чего нужно пройти генетическое тестирование, а почему это бесполезно? Генетические тесты уже настолько доступны, что их дарят родственникам и друзьям на Новый год. Проектом бывшей жены создателя «Гугла» Сергея Брина - Энн Воджицки воспользовалось уже больше полутора миллионов человек. Между тем, эксперты уже предсказывают грядущие конфликты: обнаружатся побочные дети, нелестные родственные связи и прочие тайны мадридского двора. Знание о потенциальных заболеваниях — тоже чувствительная сфера. «Говорят, что генетика заряжает ружьё, а среда нажимает на курок. Означает ли это, что все болезни, привычки, черты характера заложены на генетическом уровне?» Насколько важна и полезна информация о том, кто был твой предок в десятом колене?... О.Филимонов



Домашние медицинские приборы. Тонометры



Эти приборы должны находиться дома практически у каждого, чей возраст перевалил за 50, даже у здорового человека. Хотя только людям, страдающим нарушением кровяного давления, врач имеет право тонометр выписать по рецепту. Больничные кассы перенимают обычно 20 и более евро, иногда этим покрывается вся стоимость прибора. Но если у вас проблемы с сердцем, то тонометр – последнее, на чем следует экономить. Принцип работы тонометра основан на фиксации моментов перекрытия и отпирания артерии (исчезновении и появлении пульса). Во всех приборах перекрытие артериального кровотока достигается с помощью манжеты, в которую нагнетается воздух. Это безобидная, хотя и не всегда приятная процедура. Воздух нагнетается вручную с помощью грушевидной помпы или специальным электронасосом, в зависимости от устройства прибора. А пульс регистрируется с помощью стетоскопа или автоматически сенсором. Сейчас сложилась ситуация, когда у врачей давление меряют в основном ручными приборами, а дома – автоматическими. Единицей измерения является миллиметр ртутного столба (mmHg)...

С. Мучник

Платежи через мобильный телефон

Телефон как средство платежа явление не столь уж новое, но пока еще малопривычное. Кто-то уверенно «расплачивается телефоном», а для кого-то это в диковинку. Автомобиль подъезжает к заправке. Водитель вставляет в бак наконечник шланга, заправляется, после чего садится в машину и уезжает. А заплатить за бензин?! Вор, преступник? Выглядит действительно подозрительно. Но не исключено, что водитель расплатился за топливо прямо за рулем, через мобильный телефон. Подобных примеров можно привести немало. Мобильный телефон позволяет провести платеж в любой момент, где угодно и кому угодно (получатель денег может находиться на другом конце света)…

О. Филимонов



Почему падает успеваемость у немецких школьников?

Уходящий 2019 год ознаменовался для политиков народных партий смелыми новациями образовательных программ, а для школьников – снижением успеваемости. Как показали исследования Bildungstrend 2018, в период между 2012 и 2018 годами показатели по большинству указанных предметов значительно снизились – в особенности в восточных землях Бранденбург и Саксония-Анхальт. Общественность обсуждает причины сложившегося положения и пути совершенствования немецкой системы образования ...

С. Дебрер

Квантовый прорыв?

Google объявил о создании квантовый компьютер – самого мощного из существующих в настоящее время … Этот компьютер за пару минут решает задачи, занявшие бы тысячелетия у самых совершенных классических компьютеров! Да, вопросов остается еще много. Когда, например, запустили первый спутник, вопросов не было, достаточно было вглядеться в ночное небо – вот он, летает. Прорыв, о котором возвестил Google, по научному значению сопоставим с первым спутником, но никто счастливый по улицам не бегает, как случилось тогда… С. Мучник

Этюд о богатстве и бедности

Можно сказать, что богатство и бедность (в крайней стадии, нищета) – это два противоположных полюса на шкале благосостояния. Богатство – это когда не думаешь о деньгах, а бедность – это когда думаешь только о деньгах. Между ними – огромное поле средних возможностей. Богатство или бедность – это не только материальное состояние человека, это еще образ жизни, круг знакомых, круг интересов. Само собой разумеется, богатство и бедность – понятия относительные. Здесь возникает вопрос: «Кто богаче – у кого много есть или кому мало надо?» ... Г. Калихман

Как врач из Вены стал генералом Ло

Авторитет Розенфельда был столь велик, что его назвали «Великим доктором с большим носом», а многие китайцы всерьез считали его реинкарнацией знаменитого китайского врача эпохи династии Хань Хуа То. Не удивительно, что Якоб Розенфельд стал руководителем медицинской службы сначала Новой 4-й армии, а позднее – командующим медицинского корпуса Китайской народной армии, ему было присвоено воинское звание генерала. Теперь его называли генерал Ло. Генерал Ло вошел в элиту нового Китая,у него установились дружеские отношения с Лю Шаоци – будущим председателем правительства и Чэнь И — будущим министром иностранных дел КНР. В 1947 году генерала Ло назначают на пост министра здравоохранения временного революционного правительства Китая...

С. Шпигель

Монахи-студиты: помнить всех...

В начале 1942 года митрополит Андрей Шептицкий обратился в Ватикан с призывом препятствовать «бесчеловечной природе немецкой политики по отношению к евреям…».В феврале 1942 года митрополит Андрей Шептицкий выразил протест против убийства евреев в письме к рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру. В конце августа 1942 года началось спасение тех, кого еще можно было спасти. «Каждый, кто помогает немцам преследовать евреев, будет проклят до конца жизни» – говорил Шептицкий своим священникам. Среди спасенных монахами и священниками людей нобелевский лауреат по химии Роалд Хоффман, главный раввин армии обороны Израиля Давид Кохане, министр иностранных дел Польши Адам Ротфильд... И. Парасюк



«Марсианские хроники» Фрэнка Гери

Никому еще не удалось добиться такой завораживающей зрелищности, какой обладают сюрреалистические сооружения Фрэнка Гери, своими странными формами похожие то на инопланетные станции пришельцев, то на рыб, то на бинокль, то на силуэт танцующей пары; дома – с не менее странным покрытием из металла, напоминающим то латы рыцаря, то рыбью чешую... В числе наиболее известных творений Гери – музей Гуггенхайма в Бильбао, «танцующмй» дом в Праге, новая таможня в Дюссельдорфе, концертный зал Уолта Диснея... А. Сигалов

Праздники – дело особое

Чувство неловкости от одежды может овладеть каждым. Например, Эльза Триоле писала своей сестре Лиле Брик в 1937 году: «Я в тот вечер, по долгу службы, обедала с Люсьеном Лелонгом. Платье у меня было до пят, и накидка из голубых петушиных перьев. Я умирала от стыда! хотя платье и накидка страшно красивые (портниха одолжила), но у меня ещё в жизни не было длинного платья, и я чувствовала себя индейцем среди нормальных людей». И это писала одна из светских дам! Что уже говорить простым смертным. Так или иначе, но праздники – дело особое. Из истории нарядной одежды... М. Баст

Время чудес

В предыдущем номере нашего журнала мы рассказали о том, как семья Янины Бошманн отмечает Хэллоуин. А в этом номере говорим о том, как и когда начинает эта семья подготовку к главному празднику года, как готовятся к нему маленькие Алиса и Артемий. Рождество, наверное, самый теплый и уютный праздник года. Это один из важнейших праздников в Германии, если не самый важный. Уже с осени прилавки магазинов пестрят разноцветными шарами, снеговиками, лампочками. И любят этот праздник все — и дети и взрослые, независимо от того, религиозна семья или нет.Готовимся к празднику вместе с детьми...

Я. Бошманн

Время читать: «Bella Германия», большая семейная сага