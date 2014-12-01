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Анонсы апрельского номера журнала «Партнёр»
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Апрельская мозаика
Удивительный месяц апрель! Помещается в нем всё – и пафосные праздники, и трагические даты, и самые веселые дни в году.
День дураков, например. Его отмечали в Европе всегда, даже в средние века. Даже на полях сражений. Так, в Первую мировую войну, 1 апреля 1915 года, французский самолет сбросил на немцев огромную бомбу. Бомба не взорвалась. На ней красовалась надпись: «С 1 апреля!» После этого можно было б и войну закончить!
Отдавая дань Дню смеха, мы вспомним в этом номере, как прошло у нас «пятое время года», над кем потешались в Дюссельдорфе в дни карнавала. А потом расскажем несколько околомузыкальных историй времен СССР.
Важное и актуальное, конечно, как всегда, тоже есть. Наши обозреватели поведают вам о том, что Германия урезает расходы на беженцев и о том, что начался процесс возвращения немецких фабрик и заводов из Китая на родину. Мы дадим обзор наиболее значимых законодательных изменений. Вы узнаете, возможно ли проживание в более дорогой, чем положено по социальным нормам, квартире и почему за протезирование зубов приходится платить по-разному.
Мы посоветуем вам, куда пойти в свободное время и как с толком его провести. А потом мы вместе с вами совершим путешествие на цитрусовый остров Италии – Сицилию. Недавнее извержение вулкана привлекло туда еще больше туристов, чем обычно. Побывал там и наш корреспондент.
Открывайте журнал и выбирайте чтение себе по вкусу – вы найдете много интересного!
Редакция журнала «Партнёр»
|Политика в отношении беженцев – крутой поворот или «зализывание ран»?
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Европейский суд признал за Германией право депортировать беженцев в страны ЕС с менее развитыми социальными системами. Да, немецкие социальные стандарты высоки, но это не значит, что все беженцы могут слетаться в Германию за безбедной жизнью. Дублинское соглашение предписывает, что за мигранта ответственна та страна ЕС, в первой из которых он оказался на территории Союза. Мигранты, которые нелегально переезжают в другую страну, могут быть депортированы в начальный пункт.…Новое миграционное законодательство от Зеехофера… Sparplan Шольца… Немецкая политика и беженцы...
А. Кротов
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|Немцы возвращают производство из Китая
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Времена, когда в Германии закрывались фабрики, потому что промышленное производство переводилось в Азию с ее дешевой рабочей силой, прошли. Теперь набирает силу обратный процесс. И вызван он вовсе не ростом зарплат китайских рабочих. Решающую роль играют совсем другие факторы. Прежде всего: Индустрия 4.0. Для этого процесса даже придумали английское название: решоринг (reshoring). Этим термином ученые обозначают возвращение в страну производства, ранее выведенного за рубеж. Made in Europe теперь выгоднее, чем Made in China...
Курс Консалтинг
|Изменения в законодательстве Германии и ЕС
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Обзор наиболее значимых законодательных изменений, принятых в первом квартале 2019 года. Это цифровой пакт, социальное жилье, общественный транспорт; минимальная заработная плата для строителей; компенсация работникам по уходу, реформа BAföG, возврат Meisterbrief для ремесленных профессий, пенсии матерям, закон о медицинском приеме, о запрете рекламы абортов спорят давно, ряд изменений дорожного права.
Ю.Франк
|Оплата жилья для получателя Hartz IV
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Возможно ли получить деньги на проживание в более дорогой, чем положено по социальным нормам, квартире? Правильный ответ был однозначным: нет, ни при каких условиях. Джоб-центры, агентства по труду и прочие структуры, производящие выплату пособий Hartz IV, не допускают оплату более дорогого жилья, чем это установлено социальными нормами. Полной неожиданностью явилось решение земельного суда Нижней Саксонии и Бремена, обязавшего джоб-центр оплачивать дорогую квартиру безработного. Рассказываем подробности...
О.Филимонов
|Зубная быль про ваши деньги
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Почему в «одинаковых» случаях протезирования приходится платить по-разному? Здесь очень часто происходят ситуации, когда «ему это сделали бесплатно, а с меня взяли деньги» или «с него взяли столько-то, а с меня гораздо больше». Чем обусловлена разница платежей? Сразу же подчеркнем: бесплатное (для пациента) протезирование зубов — явление исключительное. Платить, в принципе, положено всегда. Стоимость протезов, мостов, коронок, даже пломб крайне редко укладывается в ту страховую сумму, которую выделяет больничная касса...
Е. Шлегель
|Иммунитет против туберкулеза
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«Для победы во Второй мировой войне он сделал больше, чем 25 дивизий» – эти слова прозвучали в 1945 году при вручении шотландскому врачу и бактериологу Александру Флемингу и его коллегам Нобелевской премии по физиологии и медицине. «Он» в приведенной цитате – это впервые в мире выделенный антибиотик, ныне всем известный пенициллин. Но всякому действию есть противодействие. У бактерий появилась резистентность к антибиотикам, и эта серьезная проблема стремительно набирает обороты. Выход нашли английские ученые из лондонского Института Фрэнсиса Крика. Группа исследователей под руководством Максимилиано Гутьерреза сделала ставку на наш собственный иммунитет, а не на внешнюю помощь...
C. Кабанова
|Анна-Мария и её мать
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- Ее зовут Анна-Мария. Так в свидетельстве о рождении. В целом у меня замечательная дочь. Не отличница, но учится очень хорошо. Особенно налегает на те предметы, которые ей нравятся – это литература, история, языки. Хочет быть учительницей в школе. Ходит в класс своей первой учительницы, помогает ей, второклашки ее обожают…
– Ваш рассказ о дочери важен и интересен. Что же с ней случилось теперь?
- На самом деле я пришла к вам с одним вопросом. Как мне сказать моей замечательной двенадцатилетней дочери, что я – умираю?
К.Мурашова
|Умному дай голову, или Этюд о мудрости
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Какой-то «умник» сказал: «Мудрость – это когда не стыдно за содеянное». В этом определении можно усомниться. Есть люди – можно привести немало таких примеров, – которым в принципе не бывает стыдно за содеянное. И вовсе не потому, что они всегда поступают мудро, а просто по причине отсутствия стыда и совести. А еще говорят, что мудрость – это ум, настоянный на совести. Умное решение может быть безнравственным, мудрое – никогда. Виды и качества мудрости…
Г.Калихман
|Бегу, не оглянусь
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Со временем в СССР возник статус «невозвращенец». Удостоившийся его, особо ничем не рискуя (разве что – благополучием оставшихся на родине близких), законным образом оказавшись за рубежом, не возвращался в родные пенаты. Оставались после соревнований и гастролей спортсмены и актёры, переходили во вражеский стан дипломаты и разведчики, покидали свои корабли в зарубежных портах моряки. Но то была элита, простым гражданам, мечтавшим о загранице, приходилось труднее. Для реализации мечты от них требовалась изобретательность, а порой и отвага. Рисковать приходилось многим, вплоть до жизни...
К.Ришес
|Кто «за»? Большинство!
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Это случилось более 100 лет назад, в 1914 году. Шла война. Немецкие войска захватили маленький бельгийский городок Лувен. Жители попытались сопротивляться. «Справедливые, но строгие» захватчики подожгли Лувен. Появилось множество публичных протестов. Германия ответила Манифестом 93-х, поддержавших и оправдывавших войну. Среди подписавших были пять лауреатов Нобелевской премии. Всегда ли право большинство?!
И.Парасюк
|Судьба воздушных рекордсменов
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50 лет назад совершил в Тулузе первый полет пассажирский сверхзвуковой самолет «Конкорд» («Concorde»). Он прожил в итоге долгую по самолетным меркам жизнь, регулярно летал 27 лет и перевез за это время более 3 миллионов пассажиров. В тот период происходила напряженная гонка между советскими и западными авиастроителями, Туполев смог опередить англо-французских конкурентов, подняв в воздух свой Ту-144 в последний день 1968 года... О самых известных пассажирских и транспортных самолетах…
С.Мучник
|Сицилия: цитрусовый остров
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Сицилия не только полна достопримечательностей – это ведь и раздолье для любителей отдыха на побережье. Те, кому по душе вулканические пляжи, едут на Aci Trezza или Lido Azzurro неподалеку от Катании, а среди песчаных можно отметить пляжи в городках Pozzalo, Marina di Ragusa (на Севере) и San Vito Lo Copo, Cefalu, Mondello (на Юге). На Сицилии не придется ломать голову, чем бы заняться, – она подходит и для длительного отпуска, и для короткой поездки, причем в любой сезон! По Италии своим ходом…
А.Бройдо
|Вспомнить Карла Лагерфельда
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Умер Карл Отто Лагерфельд, немецкий модельер, фотограф, коллекционер, издатель, глава итальянского дома моды Fendi и французского Chanel. Умер великий художник. Гений современной моды, эстет, интеллектуал и просто выдающийся художник. Модный дизайнер, фотограф, издатель, создатель фильмов, Karl Lagerfeld создал свой универсум, в котором каждая линия находилась под его личным контролем, каждая деталь была очень важна и отражала внутренний мир художника.
М.Баст
|Карнавал 2019 в Дюссельдорфе
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Ушлые профессионалы-статистики подсчитали: 8700 участников каравана, с песнями и танцами 24-х музыкальных групп, на 124-х разукрашенных тракторах, телегах и машинах неспешно прошествовали мимо веселящейся костюмированной публики, коей набралось в этот раз аж… около 600 тысяч! И всё это – под нынешним девизом: «GEMEINSAM JECK!» (Все шуты – вместе!) и под традиционное троекратное HELAU! Хелау!»… уже и общее число участников праздничного шествия – их было более 6 000 человек. Над кем потешались в Дюссельдорфе...
Г.Крошин
|В поисках утраченной серединки
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Да, ведь и Рембрандт наш ван Рейн, небольшую картину которого «Положение Христа во гроб» рассматривали мы с вами в мюнхенской пинакотеке, святым, что называется, не был. За его благопристойным бюргерским фасадом клубилась тьма, достойная такого больного гения двадцатого века, как ирландско-британский художник Френсис Бэкон. Диалогу последнего, на этот раз не с криминально-гомосексуальными дружками, а с литературными «собеседниками» от Эсхила до Ницше посвящает свою осенне-зимнюю ретроспективу центр Жоржа Помпиду в Париже… Главные выставки Европы 2019 года – 13 выставок, одна биеннале и один новый музей...
Е.Альтайх
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... и еще три десятка статей читайте в апрельском номере журнала!
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Материалы апрельского выпуска будут выставлены на портале 28 апреля
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