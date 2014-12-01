Анонсы апрельского номера журнала «Партнёр»

Апрельская мозаика



Удивительный месяц апрель! Помещается в нем всё – и пафосные праздники, и трагические даты, и самые веселые дни в году.

День дураков, например. Его отмечали в Европе всегда, даже в средние века. Даже на полях сражений. Так, в Первую мировую войну, 1 апреля 1915 года, французский самолет сбросил на немцев огромную бомбу. Бомба не взорвалась. На ней красовалась надпись: «С 1 апреля!» После этого можно было б и войну закончить!

Отдавая дань Дню смеха, мы вспомним в этом номере, как прошло у нас «пятое время года», над кем потешались в Дюссельдорфе в дни карнавала. А потом расскажем несколько околомузыкальных историй времен СССР.

Важное и актуальное, конечно, как всегда, тоже есть. Наши обозреватели поведают вам о том, что Германия урезает расходы на беженцев и о том, что начался процесс возвращения немецких фабрик и заводов из Китая на родину. Мы дадим обзор наиболее значимых законодательных изменений. Вы узнаете, возможно ли проживание в более дорогой, чем положено по социальным нормам, квартире и почему за протезирование зубов приходится платить по-разному.

Мы посоветуем вам, куда пойти в свободное время и как с толком его провести. А потом мы вместе с вами совершим путешествие на цитрусовый остров Италии – Сицилию. Недавнее извержение вулкана привлекло туда еще больше туристов, чем обычно. Побывал там и наш корреспондент.

Открывайте журнал и выбирайте чтение себе по вкусу – вы найдете много интересного!

Редакция журнала «Партнёр»



