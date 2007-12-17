Политика >> Европейский Союз

«Партнер» №5 (260) 2019г.

Выборы в Европарламент 2019. Момент истины для Евросоюза

С 23 по 26 мая в странах Евросоюза состоятся выборы в Европарламент. Две трети стран, в том числе и Германия, проголосуют 26 мая. Депутаты нового состава Европарламента изберут председателя Еврокомиссии.

Как проходят европейские выборы

Европейские выборы проходят по традиционной для многих стран пропорциональной системе. Это означает, что процент депутатов Европарламента от каждой партии равен проценту голосов, которые партия получила на выборах. Если партия получила, к примеру, 10% голосов, то она получит 75 из 751 кресел в парламенте, и депутатами станут 75 человек, которые значатся в партийном списке под номерами с 1-го по 75-й.

Практически все европейские партии, участвующие в выборах, – это альянсы политических партий разных стран ЕС, имеющих сходные политические направления. С 2014 года европейские партии должны быть зарегистрированы в соответствующем управлении европейских политических партий. Только зарегистрированные в установленном порядке партии получают финансовую поддержку из бюджета ЕС. В настоящее время зарегистрированы 10 европейских партий:

– Европейская народная партия – EVP (христианская демократия, либеральный консерватизм)

– Социал-демократическая партия Европы – SPE

– Альянс европейских консерваторов и реформистов – AKRE (консерватизм, антифедерализм)

– Альянс либералов и демократов за Европу – ALDE (экономический либерализм)

– Партия европейских левых – EL (социализм, коммунизм)

– Европейская партия зеленых – EGP

– Европейская демократическая партия – EDP (центризм)

– Европейский свободный альянс – EFA (регионализм, нацменьшинства)

– Европейское христианское политическое движение – ECPM (социальный консерватизм, христианские права)

– Движение за Европу наций и свободы – MENL (евроскептицизм, национальный консерватизм).

Некоторые партии в Европарламенте образовали собственные фракции, некоторые для образования фракций объединились. Всего в составе парламента действующего созыва функционируют восемь фракций.

Почему я считаю эти выборы моментом истины для ЕС

Никогда еще Европа не приходила к выборам в Европарламент в таком, я бы сказал, турбулентном состоянии. Всех штормовых факторов, раскачивающих европейский корабль, и не перечислить.

Конечно же, главным из них является брекзит.





Итальянская газета HuffingtonPost выразила мнение, что участие Великобритании в выборах может стать катастрофой для ЕС. После того как брекзит отложили, его «духовный пастырь» Найджел Фараж заявил, что он мобилизует своих сторонников на выборы и приведет в Европарламент десятки непримиримых сторонников брекзита. С учетом того, что после выборов ожидается появление в стенах парламента тучи популистов, националистов и сторонников «суверенных демократий», в дополнение к ним плеяда озлобленных депутатов из туманного Альбиона не сулит Европе ничего хорошего.

Брекзит отнимает у ЕС силы и время, необходимые для решения насущных вопрос Союза, – пишет бельгийская L’Echo. До выборов осталось всего ничего, а на саммитах ЕС речь только о брекзите. Где решение социальных вопросов? Не до того! Где тема завершения формирования еврозоны? В долгом ящике! На лицах участников саммитов – смертельная усталость от катания шаров из Брюсселя в Лондон и обратно. Настало время для шоковой терапии, и самый походящий момент для такой терапии – предстоящие выборы.

Интересная мысль, хоть и не имеющая прямого отношения к этим выборам, но заслуживающая внимания, выражена одним из колумнистов газеты TheTimesofMalta. «Брекзит, – пишет он в своей колонке, – выгоден самым богатым. Для британских миллиардеров и их коллег с материка, которые прячут свои миллиарды на Британских далеких территориях, брекзит – это ровно то, что надо. Что им до будущего страны вне ЕС, если для них останутся открыты врата налогового рая по ту сторону Ла-Манша или на Карибах, где их мешки с деньгами лежат вне досягаемости европейского правосудия?»

Особо надо отметить инициативу министра иностранных дел Италии Маттео Сальвини об объединении всех правых сил Европарламента в единую фракцию.

В начале апреля Сальвини представил в Милане Европейский альянс народов и наций. На этом мероприятии рядом с ним сидели представители немецкой AfD, Датской народной партии и лидеры партии Истинные финны.





Возможен ли в Европарламенте такой вот новый альянс? Ни в коем случае! – заявляет общественная немецкая радиостанция Deutschlandfunk. Качиньский, Орбан, Ле Пен, Вилдерс, Штрахе – в одной упряжке? Ле Пен (французский Национальный фронт) совсем недавно пускала «отравленные» стрелы в адрес итальянцев. Шпрахе (Австрийская партия свободы) не может себе позволить перегнуть палку в Брюсселе, поскольку за ним внимательно наблюдают союзники по правящей коалиции в самой Австрии, которые за правый экстремизм могут ей указать на дверь из коалиции. Орбан пока еще входит в Европарламенте в христианско-демократический лагерь, где стол, так сказать, накрыт богаче, чем в сомнительном новом альянсе – это как, сидя в фешенебельном ресторане, соблазниться пивнушкой. (Правда, его партию ФИДЕС временно исключили из Европейской народной партии с формулировкой «до следующего решения». Об этом речь пойдет ниже).

А главное, добавлю я от себя, не ссылаясь на авторитетные издания, все эти лидеры одержимы стремлением к автократии. Каждый из них, может быть, и принял бы идею коалиции, но при одном непременном условии: лидером должен быть именно он (она) – и никто другой!

Правые после выборов увеличат свое присутствие в парламенте – сегодня им сулят до 150 кресел из 751, но единой грозной силы они не составят, – подводит итог словенская газета Delo.

Есть еще «нидерландский фактор» – успех на мартовских региональных выборах в этой стране правопопулистской партии Форум за демократию, возглавляемой Тьерри Баудетом.





Партия, едва вылупившаяся из яйца (образована в 2016 году), обставила всех, в том числе и Партию свободы Герта Вилдерса, который долго и безраздельно занимал нишу главного правого популиста страны. Вилдерс оседлал тему угрозы со стороны ислама и все остальные проблемы считает производными этой угрозы. В том инструменте, на котором, образно говоря, играет Баудет, гораздо больше регистров: здесь и выход из ЕС, и сопротивление власти элит, и расширение так называемой прямой демократии за счет проведения референдумов по мало-мальски важным вопросам, и негативное отношение к «разложившейся» современной культуре. Не обошел он вниманием и тему изменения климата, выразив сомнение в том, что это изменение связано с человеческой деятельностью. Такое разнообразие затронутых тем привлекает внимание гораздо большего числа людей, чем топорная исламофобия Вилдерса.

Нидерландская газета DeVolkskrant выражает неподдельные опасения играми Баудета на эмоциях: обвинение в теракте в Утрехте большой группы населения, ксенофобских речах, нападках на журналистов, профессуру, деятелей искусств, которые «хоронят культуру». Отличительной чертой нового правого лидера является то, что он всегда требует, чтобы к его мнению прислушивались, но никогда не слушает мнение других. Традиционные партии должны сплотить свои ряды в борьбе с Баудетом, – делает вывод DeVolkskrant.

После Нидерландов есть смысл внимательнее рассмотреть позицию Венгрии.

ФИДЕС (партия, возглавляемая премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном) была временно исключена из Европейской народной партии (EVP) 20 марта с.г. на съезде партии за антиевропейскую агитацию.

Орбан по этому поводу был в своем репертуаре, высказавшись в том смысле, что ему, а не EVP, решать, с кем объединяться в Европарламенте.

Венгерская пресса во мнениях разделилась. Газета MagyarNemzet призывает Орбана как можно скорее перейти в лагерь правых (тех самых, которых желает объединить Сальвини). «Выбор EVP в пользу социалистов и либералов противоречит интересам Европы и Венгрии, – пишет газета, – этот выбор не защитит Европу. Орбану нужно возглавить борьбу правых против миграции, а не держаться за EVP».

Заметьте – возглавить! Но ведь и Сальвини хочет возглавить, и Качиньский …





Другая венгерская газета, Mandiner, полагает, что Орбану нужно дождаться результатов предстоящих выборов. Позиция Сальвини, Качиньского и Штрахе Орбану ближе, чем позиция Меркель, но участие в EVP защищало ФИДЕС от более сильных нападок. Кто знает, каким будет расклад в новом составе Европарламента? Участие в каком альянсе будет предпочтительнее для Орбана после выборов?

Очевидно одно: EVP стоит перед еще большим вызовом, чем Орбан. Терпеть риторику ФИДЕС дальше просто неприлично, а уход довольно большой группы депутатов в лагерь правых может сильно пошатнуть позиции крупнейшей и самой влиятельной партии Европы.

Проблемы ЕС и предложения Макрона

В статье «Какая нам выгода от Евросоюза», опубликованной в нынешнем номере «Партнёра», говорится о заинтересованности в ЕС и делается вывод, не подлежащий, на мой взгляд, сомнению: всем нам нужны сильная Еврокомиссия и компетентный Европарламент – они еще многое могут для нас сделать.

Так почему же тогда ЕС переживает такие сложные времена? Почему так много недовольных голосов мы слышим в его адрес?

Я приведу отрывок из моей прошлогодней статьи (Партнёр, № 8 / 2018) о брекзите и Борисе Джонсоне, бывшем мэре Лондона и главе МИД Великобритании. Речь идет там о письме Джонсона Терезе Мэй.

«Где-то в середине письма Джонсон рассказывает, как задался вопросом, почему в Лондоне так много велосипедистов, особенно женщин, гибнет под колесами грузовиков? Понял ли он это сам или подсказали специалисты, но способ уменьшить опасность был найден: нужно сделать окна кабины ниже, чтобы улучшить видимость. Рынок уже предлагал такие конструкции, но инициаторам изменений было сказано: нужно ждать, пока ЕС издаст законы по этому вопросу.





Не удержусь, чтобы не процитировать: «Если страна не может принять закон, чтобы спасти жизни женщин-велосипедисток, когда это предложение поддерживается на всех уровнях власти Великобритании, я не понимаю, как эту страну можно считать независимой».

Можно приводить другие примеры, иллюстрирующие излишнюю заорганизованность структур ЕС, их недостаточную гибкость и архаичность. А можно и не приводить – в этом одном заключено всё.

Напрашивается пример из геометрии. Если в углы треугольника вставить шарниры, это не придаст треугольнику подвижности – он останется жестким. Если же шарниры вставить в углы параллелограмма, фигура станет подвижной, можно будет вращать его стороны, изменяя углы между ними.

Бюрократическая система ЕС подобна треугольнику – в ее углы бесполезно вставлять шарниры и их смазывать. Систему нужно делать подвижной, опираясь на естественные, вытекающие из требований жизни общества законы. Если этого не делать, правые получат на руки еще больше козырей, чем у них есть сегодня.

Эмманюэль Макрон, став президентом Франции, главный акцент своей деятельности перенес на реформирование ЕС. Последний пакет его предложений содержит такие основные идеи:

- Создание европейского агентства по защите демократии.

- Реорганизация торговой политики и реформа политики в области конкуренции.

- Усиление защиты границ шенгенской зоны.

- Решительная борьба с распространением ненависти и насилия в интернете.

Предложения, исходящие от лидера одной из стран-локомотивов ЕС, не могли не вызвать информационного взрыва в европейских СМИ. Из этого моря информации я выбрал две публикации.

Первая – от румынской радиостанции RadioEuropaLibero.

Для западноевропейских стран Евросоюз – это федеральный проект; для Скандинавских стран – не более, чем общий рынок, для стран Восточной Европы – банкомат. Насколько принципиально взаимное непонимание, стало очевидным во время кризиса беженцев, который вылился в кризис солидарности. Выяснилось, что для Запада солидарность – это естественное выражение европейской интеграции, а Восток этой парадигмы никогда не принимал.

Вторая – от британской TheGuardian.

Макроновские идеи об еще более объединенной, интегрированной, зарегулированной и коллективизированной Европе явно устарели. Слишком глубоки линии раскола, внутренние противоречия и структурные недостатки. Это не тот Евросоюз, членом которого Великобритания хотела бы быть.

И, внимание, вывод статьи!!!

ИМЕННО ПОЭТОМУ БРИТАНИЯ ДОЛЖНА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИДЕИ БРЕКЗИТА, В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ВСТУПИТЬ В БИТВУ ЗА ЕВРОПУ И ПОМОЧЬ ВЫИГРАТЬ ЕЕ.

Из реакции европейских СМИ видно, что предложения Макрона не превратят «треугольник» Евросоюза в «параллелограмм». Но если они поспособствуют сохранению Великобритании в лоне ЕС …

Манифест «Европейских патриотов»

30 писателей и представителей интеллектуальной элиты Европы выступили с обращением к общественности с призывом дать отпор популистам во время выборов в Европарламент. Итальянская LaRepublika опубликовала призыв философа Бернара-Анри Леви, который я приведу без сокращений:

«Мы не имеем права сидеть сложа руки и просто смотреть на то, как повсюду распространяются враждебность, зависть, ненависть и их ядовитые плоды. Мы должны бить в набат – против поджигателей, которые повсюду – в Париже, Риме, Дрездене, Барселоне, Будапеште, Вене или Варшаве – играют с факелом наших свобод. Ибо именно эта игра сейчас и ведется: на фоне непонятной слабости Европы, на фоне жестокого кризиса, охватившего европейское сознание, предпринимается попытка разрушить и поставить под сомнение либеральную демократию и ее ценности – всё то, чем мы – впервые с 30-х годов XX века – можем гордиться, чему мы обязаны своим процветанием и достоинством».

Добавить нечего. Только пожелать всем, кто имеет право голоса на выборах в Европарламент, не оставаться в этот день дома – в ваших руках судьба объединенной Европы!

Александр Кротов (Эссен)

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