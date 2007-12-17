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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Политика >> Европейский Союз
«Партнер» №5 (260) 2019г.

Какая нам выгода от Евросоюза?

Немецкий бизнес высоко ценит преимущества членства Германии в ЕС, мы же их часто просто не замечаем

  

В конце мая в Европейском Союзе пройдут выборы в Европейский парламент, Германия будет голосовать 26 мая. Избранным депутатам предстоит первым делом выбрать на 5 лет нового председателя Европейской комиссии (правительства ЕС), которым на этот раз впервые за полвека может стать представитель ФРГ, и принять долгосрочный бюджет на 2021-2027 годы.

 

С чего начать разговор о той материальной выгоде, которую всем нам несет членство Германии в Евросоюзе? Можно, к примеру, начать с Дортмунда – и одного из самых ярких символов этого города: Dortmunder U или U-Turm.

 

Миллионы евро для «культурных столиц»

Это массивное здание в центре города рядом с главным вокзалом больше десяти лет пустовало и постепенно приходило в упадок с тех пор, как пивоваренный завод Union-Brauerei в 1994 году переехал на окраину города. Но в 2010 году этот памятник немецкой индустриальной архитектуры зажил новой жизнью: после реконструкции он превратился в культурно-образовательный центр с музеем современного искусства, большим выставочным пространством, кинозалом, помещениями для двух дортмундских вузов.

 

А причем здесь Евросоюз? А притом, что он оплатил половину стартовых расходов на этот проект, составивших 46 миллионов евро. Это произошло после того, как Рурская область была объявлена «Культурной столицей Европы». С 1985 года такой титул ЕС ежегодно присуждает одному или нескольким городам на своей территории, чтобы дать импульс их культурному и градостроительному развитию и привлечь к ним внимание туристов, спонсоров, инвесторов.

 

Этим городам Европейская комиссия в Брюсселе, столице Евросоюза, всякий раз выделяет из общего бюджета ЕС многомиллионные суммы, чтобы помочь что-то отремонтировать, построить, организовать. В Германии титул «Культурной столицы Европы» уже носили Западный Берлин (1988), Веймар (1999), Эссен и вся Рурская область (2010). В 2025 году вновь наступит очередь одного из немецких городов.

 

Помощь в развитии инфраструктуры

Подобными примерами предоставления государственным, местным, общественным и коммерческим получателям средств из различных фондов Евросоюза можно было бы заполнить чуть ли весь номер «Партнера». На какие-то проекты выделяются миллионы, на менее крупные – сотни или десятки тысяч евро.


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<< Назад | №5 (260) 2019г. | Прочтено: 77 | Автор: «Курс Консалтинг» |

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