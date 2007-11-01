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«Партнер» №5 (260) 2019г.

Директор «Моссада» – Йоси Коэн

«Ведомство разведки и специальных задач «Моссад» является одной из самых эффективных в мире секретных организаций. В нынешнем виде «Моссад» создан молодым еврейским государством в апреле 1951 года на базе исследовательского отдела политического департамента МИД Израиля. Сегодня «Моссад» подчиняется непосредственно премьер-министру Израиля.

История израильских спецслужб, а их в стране несколько и выполняют они различные функции, начинается в период Британской оккупации Палестины. Регулярные кровавые конфликты с местным арабским населением, подавление проявлений самостоятельности еврейского населения Палестины и организация нелегальной эмиграции евреев в страну потребовали от еврейских поселенцев создания разведывательной службы. Тогда в Палестине и появилась первая еврейская спецслужба «Шай».

Деятельность «Моссада» в общих чертах можно определить следующим образом: ведомство несет ответственность за разведывательные операции за рубежом, а также проводит акции по уничтожению террористов за пределами Израиля.

Полная история «Моссада», его структура, методы работы, ключевые фигуры, имена сотрудников в период их активной деятельности, сведения о многих оперативных операциях освещены чрезвычайно скупо или не описаны вообще. Обычно после ухода сотрудника на пенсию или, не дай бог, после его провала, в СМИ появляется более или менее подробная информация, касающаяся обстоятельств его жизни и деятельности, а публика, наконец, узнает его биографию. Так заведено в разведках всех стран мира, так принято и в Израиле, с момента своего создания находящегося в окружении, мягко говоря, недружественных соседей.

А вот о Йосе Коэне, нынешнем двенадцатом директоре «Моссада» (назначен на эту должность 6 января 2016 года), пресса пишет достаточно много, хотя, конечно, по понятным причинам далеко не всё. Известны некоторые факты его личной и семейной жизни и некоторые акции возглавляемой им службы. Впрочем, нередко «Моссад» эти факты официально не признает. Доступны и фотографии «красавчика», так в Израиле называют обладателя модельной внешности импозантного директора «Моссада».

(Фото Йоси Коэна)