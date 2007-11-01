Русский | Deutsch
Вход
Логин

Пароль или логин неверны

Введите ваш E-Mail, который вы задавали при регистрации, и мы вышлем вам новый пароль.



 При помощи аккаунта в соцсетях


Facebook Одноклассники Twitter VK YouTube rss
Menu Menu

Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
Полистать журнал  |  Версия для печати
Общество >> Люди и судьбы
«Партнер» №5 (260) 2019г.

Директор «Моссада» – Йоси Коэн

«Ведомство разведки и специальных задач «Моссад» является одной из самых эффективных в мире секретных организаций. В нынешнем виде «Моссад» создан молодым еврейским государством в апреле 1951 года на базе исследовательского отдела политического департамента МИД Израиля. Сегодня «Моссад» подчиняется непосредственно премьер-министру Израиля.

 

История израильских спецслужб, а их в стране несколько и выполняют они различные функции, начинается в период Британской оккупации Палестины. Регулярные кровавые конфликты с местным арабским населением, подавление проявлений самостоятельности еврейского населения Палестины и организация нелегальной эмиграции евреев в страну потребовали от еврейских поселенцев создания разведывательной службы. Тогда в Палестине и появилась первая еврейская спецслужба «Шай».

Деятельность «Моссада» в общих чертах можно определить следующим образом: ведомство несет ответственность за разведывательные операции за рубежом, а также проводит акции по уничтожению террористов за пределами Израиля.

 

Полная история «Моссада», его структура, методы работы, ключевые фигуры, имена сотрудников в период их активной деятельности, сведения о многих оперативных операциях освещены чрезвычайно скупо или не описаны вообще. Обычно после ухода сотрудника на пенсию или, не дай бог, после его провала, в СМИ появляется более или менее подробная информация, касающаяся обстоятельств его жизни и деятельности, а публика, наконец, узнает его биографию. Так заведено в разведках всех стран мира, так принято и в Израиле, с момента своего создания находящегося в окружении, мягко говоря, недружественных соседей.

 

А вот о Йосе Коэне, нынешнем двенадцатом директоре «Моссада» (назначен на эту должность 6 января 2016 года), пресса пишет достаточно много, хотя, конечно, по понятным причинам далеко не всё. Известны некоторые факты его личной и семейной жизни и некоторые акции возглавляемой им службы. Впрочем, нередко «Моссад» эти факты официально не признает. Доступны и фотографии «красавчика», так в Израиле называют обладателя модельной внешности импозантного директора «Моссада».

(Фото Йоси Коэна)


Полностью эту статью вы можете прочесть в печатном или электронном выпуске журнала «Партнёр».

Подписаться на журнал в печатном или в электронном виде вы можете здесь.

Купить любой (в том числе и актуальный) номер журнала в электронном виде можно здесь.

Заказать бесплатно ознакомительный экземпляр с доставкой на дом можно здесь.


<< Назад | №5 (260) 2019г. | Прочтено: 8 | Автор: Шпигель С. |

Поделиться:




Комментарии (0)

  • Уважаемые посетители, в связи с частым нарушением правил добавления комментариев нашими гостями, мы вынуждены оставить эту возможность только для зарегистрированных пользователей.


    Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи портала.

    Войти >>

Удалить комментарий?


Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!

Топ 20

Вилли Брандт – великий канцлер

Прочтено: 4248
Автор: Борухсон Ю.

КАК Я ИСКАЛА СВОИ НЕМЕЦКИЕ КОРНИ

Прочтено: 1560
Автор: Соколова Н.

Стив Джобс. Человек, который изменил мир

Прочтено: 1413
Автор: Калихман Г.

Этюд о «временах года» человеческой жизни

Прочтено: 1230
Автор: Калихман Г.

ЛЮДМИЛА МЕЛА. ОТКРОВЕННО О СЕБЕ

Прочтено: 1180
Автор: Мела Л.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «НЕМЦЫ РОССИИ» - САМАЯ ИНФОРМАТИВНАЯ КНИГА О РОССИЙСКИХ НЕМЦАХ XX И XXI ВЕКОВ

Прочтено: 1141
Автор: Buchmüller H.

Путь Гордона

Прочтено: 1106
Автор: Мучник С.

Люди, отмеченные Богом

Прочтено: 1088
Автор: Ионкис Г.

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ: ''ИММИГРАНТЫ ВНОСЯТ ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ ГЕРМАНИИ''

Прочтено: 1058
Автор: Бальцер Т.

Unbesungene Helden – «Невоспетые герои»

Прочтено: 1024
Автор: Парасюк И.

Человек, который умеет удивляться

Прочтено: 931
Автор: Фельде С.

Ральф Джордано. Штрихи к портрету

Прочтено: 926
Автор: Либерман Б.

Добро ходит по кругу!

Прочтено: 879
Автор: Скутте Г.

«Сашин дом» или Александр Панков, архитектор и человек

Прочтено: 856
Автор: Редакция журнала

Рукописи не горят

Прочтено: 852
Автор: Штайман Д.

ЭМИГРАНТСКИЕ СТАНСЫ

Прочтено: 824
Автор: Фельде С.

Человек особой выплавки

Прочтено: 819
Автор: Беленькая М.

ИОАНН ПАВЕЛ II – ПАПА, КАКИХ ЕЩЕ НЕ БЫЛО

Прочтено: 816
Автор: Борухсон Ю.

БЕРТОЛЬД БАЙТЦ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ

Прочтено: 807
Автор: Борухсон Ю.

Скрещение судеб

Прочтено: 790
Автор: Ионкис Г.