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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Техника и наука >> Новости науки и техники
«Партнер» №5 (260) 2019г.

Новые раскладывающиеся смартфоны

Раньше в просторечии их называли раскладушки, они же Klapphandy, выпускают их, кстати, и сейчас, они удобны тем, что сочетают компактность и относительно большой, на весь корпус, дисплей. Но на смену мобильникам повсеместно пришли смартфоны и их, казалось бы, уже никак не сложить, казалось бы, размеры экрана ограничены габаритами корпуса, в котором он находится. Но было бы желание, а техника в наше время всегда найдется. Новое поколение дисплеев становится гибким, их можно сгибать и даже складывать как лист бумаги. В разложенном виде дисплей выглядит как одно целое, линии сгиба не видно.

 

Это новинка, ее выпускают пока лишь несколько фирм, которые могут позволить себе рискнуть в поисках нового рынка сбыта. А риск ведь есть, не каждая инновация встречает спрос, например, не нашли достойного сбыта 3D-телевизоры, изогнутые дисплеи телевизоров и компьютеров тоже не нарасхват... Сегодня такие фирмы – Samsung и Huawei, лидирующие в производстве смартфонов.

 

Ими предложены две модели высшего качества, необычные каждая на свой лад. Huawei Mate X состоит из двух половинок, соединенных шарниром, дисплей находится снаружи, в сложенном состоянии его размеры соответствуют диагонали 6,6 дюймов с соотношением сторон 16:9, а в развернутом виде он квадратный с диагональю в 8 дюймов, то есть практически превращается в «таблетку» (планшет, Tablett-PC). В этом, собственно, и смысл конструкции: устранить противоречие между потребностью в относительно большом экране и компактностью для размещения в кармане. Толщина его в варианте смартфона равна 11 мм, в разложенном варианте – всего 5,4 мм. Все параметры новинки на самом высоком уровне, тут и высшее разрешение, и большая емкость двух аккумуляторов, и огромная скорость работы, и совместимость со стандартом 5G… и цена около 2300 евро.


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<< Назад | №5 (260) 2019г. | Прочтено: 66 | Автор: Мучник С. |

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