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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Техника и наука >> Компьютер и Интернет
«Партнер» №5 (260) 2019г.

Новый сервис пересылки файлов Firefox Send

Послание Огненной лисы

 

Вам надо переслать на другой компьютер ваши файлы (фильм со смартфона, фото, документы, книги...) – сегодня это не проблема, есть несколько проверенных способов, есть службы, такую услуги предоставляющие.

 

Теперь их стало на одну больше, известный браузер Mozila Firefox (это огненная лиса и есть в переводе) ввел в марте в действие сервис FirefoxSend для пересылки данных и кратковременного хранения. Причем эта услуга доступна не только в Firefox, но и в других распространенных браузерах от конкурентов, Google Chrome и Microsoft Edge.

  

Как это работает, видно на скриншотах. Сначала вы открываете страницу сервиса send.firefox.com, затем вводите ваши файлы (перетягиваете мышкой или нажимая на «плюс»), затем программа их загружает и под конец выдает вам ссылку на один файл с расширением ZIP, то есть на архив, в котором содержатся ваши файлы.

Эту ссылку (линк), которая существует 24 часа, вы передаете по электронной почте или любым известным вам способом адресату. Адресат открывает ее в любом браузере и одним нажатием кнопки скачивает себе весь архив.


Полностью эту статью вы можете прочесть в печатном или электронном выпуске журнала «Партнёр».

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<< Назад | №5 (260) 2019г. | Прочтено: 62 | Автор: Мучник С. |

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