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«Партнер» №5 (260) 2019г.

Новый сервис пересылки файлов Firefox Send

Послание Огненной лисы

Вам надо переслать на другой компьютер ваши файлы (фильм со смартфона, фото, документы, книги...) – сегодня это не проблема, есть несколько проверенных способов, есть службы, такую услуги предоставляющие.

Теперь их стало на одну больше, известный браузер Mozila Firefox (это огненная лиса и есть в переводе) ввел в марте в действие сервис FirefoxSend для пересылки данных и кратковременного хранения. Причем эта услуга доступна не только в Firefox, но и в других распространенных браузерах от конкурентов, Google Chrome и Microsoft Edge.

Как это работает, видно на скриншотах. Сначала вы открываете страницу сервиса send.firefox.com, затем вводите ваши файлы (перетягиваете мышкой или нажимая на «плюс»), затем программа их загружает и под конец выдает вам ссылку на один файл с расширением ZIP, то есть на архив, в котором содержатся ваши файлы.

Эту ссылку (линк), которая существует 24 часа, вы передаете по электронной почте или любым известным вам способом адресату. Адресат открывает ее в любом браузере и одним нажатием кнопки скачивает себе весь архив.



