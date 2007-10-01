Техника и наука >> Гипотезы и взгляды

«Партнер» №5 (260) 2019г.

Океанские сокровища

Настоящие сокровища находятся на морском дне не только на затонувших судах. Например, огромные объемы газа и нефти добываются из-под воды, причем сейчас уже никто не говорит об исчерпанности этих ресурсов, более того, постоянно обнаруживаются новые. Самый свежий пример: газовые месторождения в Средиземном море вблизи побережья Израиля. Но дно морское содержит помимо газа и нефти еще и все остальные полезные элементы. Иное выглядело бы странным, ведь если на суше добывают ископаемые, почему им не быть в океане, это ведь та же суша, «только» залитая водой, причем последние сотни миллионов лет.

Лидеры в этом поиске – японцы, это ведь островной народ, весьма обделенный геологически, поэтому они и обращают свой взор на океан. А там ищут в первую очередь руды редкоземельных металлов (РЗМ).

Вообще-то их содержится в земной коре вполне достаточно, но они недаром получили свое название, они не сконцентрированы, за исключением отдельных месторождений, а именно что рассеяны, и цена определяется не редкостью в прямом смысле, а рассеянностью в земной коре.

Без металлов человеческая цивилизация никогда бы возникла в теперешнем виде; камень, керамика и древесина, оставаясь по сей день важнейшими материалами, с древности дополняются и частично вытесняются металлами. Сначала цветными и благородными, потом железом, потом настало время легких сплавов на основе алюминия и титана. В многообразии сплавов РЗМ играют особую роль: в одних случаях они придают сплавам новые важные свойства, в других – являются основой материалов с рекордными характеристиками.

Основным мировым производителем РЗМ является Китай, практически диктующий мировые цены на далеком от насыщения рынке. Сегодня цена килограмма наиболее дорогого из них тербия составляет около 600 долларов, самый дешевый, лантан, стоит 6 долларов. Китай добывает 90% всех РЗМ в мире, 60% от них приобретает Япония.

И вот, наконец-то, в 2011 году японцам удался прорыв: в собственных территориальных водах обнаружено крупнейшее месторождение РЗМ. Новая информация появилась в конце прошлого года. Запасов металлов, а в рудах присутствует обычно смесь нескольких РЗМ сразу, хватит всему человечеству на многие сотни лет, оценочно их содержится там 16 миллионов. Прогнозы эти, конечно, весьма приближенные, но даже ошибка в сотню-другую лет значимости открытия не меняет: в перспективе снижение цен на РЗМ, конец китайской монополии.



