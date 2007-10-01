Техника и наука >> Гипотезы и взгляды

«Партнер» №5 (260) 2019г.

Оумуамуа – космич. объект, пересекший Солнечную систему

Долой конспирологию, придерживаемся строго научных фактов, хотя в данном случае и то, и другое не просто. В октябре 2017 года астрономы с Гавайев обнаружили на расстоянии около 24 миллионов км от Земли космический объект, пересекающий Солнечную систему со скоростью около 90 км/с, причем весьма вероятно, что это тело происходит из-за пределов Солнечной системы, откуда-то снаружи. Объекту дали имя «1I/’ Oumuamua», что на местном языке означает «Посланник». Индекс 1I перед названием относит пришельца к новому космическому классу, объектов с таким индексом до сих пор не было, единица говорит о том, что это первый обнаруженный объект такого типа, а I означает «interstellar», то есть межзвездный.

Транзитом сквозь Солнечную систему

А примерно через год астрономы из Гарварда позволили себе совершенно крамольное допущение: Оумуамуа – это не астероид и не комета, а солнечный парус. Ибо летит он по нетипичной траектории и с ускорением, а ускорение предполагает двигатель. То есть впервые обнаружен некий объект искусственного происхождения, ни больше ни меньше! Удалось установить примерные размеры пришельца, он имеет вытянутую форму длиной 160, или 400, или даже 800 м, поперечником 30-40 м и при этом яркость его постоянно меняется, что заставило ученых предположить хаотическое вращение (один оборот за 8 часов). То есть мы имеем аварийный космический корабль. По крайней мере, так считают уфологи.



