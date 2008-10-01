Русский | Deutsch
Вход
Логин

Пароль или логин неверны

Введите ваш E-Mail, который вы задавали при регистрации, и мы вышлем вам новый пароль.



 При помощи аккаунта в соцсетях


Facebook Одноклассники Twitter VK YouTube rss
Menu Menu

Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
Полистать журнал  |  Версия для печати
Здоровье >> Новое в медицине
«Партнер» №5 (260) 2019г.

Рождение вопреки смерти

Венгерские врачи помогли родиться ребенку у умершей от инсульта


Чудеса бывают. Редко, но бывают! Новость о рождении здорового, но недоношенного ребенка вряд ли удивила бы кого-то, если бы не особые обстоятельства.

 

Несколько месяцев до свершившегося чуда в клинику венгерского городка Дебрецен поступила 30-летняя женщина на четвертом месяце беременности. Но не в гинекологическое отделение. Беременность проходила нормально, без осложнений. Трагедия была в другом – в результате обширного инсульта у мамы произошли необратимые изменения в головном мозге, в результате чего он перестал функционировать. Это – страшнейший диагноз, идентичный смерти всего организма. Но – чудо! Ребенок не пострадал! Он жил вопреки всему. И выжил!

 

Случай уникальный, аналогов в мире практически нет. Клиника – обычная, нелюксовая в мегаполисе. Но разве в этом дело? На помощь малышу пришли квалифицированные доктора и внимательный персонал. Тщательно, но быстро изучив всю имеющуюся литературу и посоветовавшись с родными женщины, врачи приняли решение оставить маму подключенной к приборам жизнеобеспечения. Таким образом, тело мамы стало для ребенка естественным инкубатором.


Полностью эту статью вы можете прочесть в печатном или электронном выпуске журнала «Партнёр».

Подписаться на журнал в печатном или в электронном виде вы можете здесь.

Купить любой (в том числе и актуальный) номер журнала в электронном виде можно здесь.

Заказать бесплатно ознакомительный экземпляр с доставкой на дом можно здесь.


<< Назад | №5 (260) 2019г. | Прочтено: 8 | Автор: Кабанова C. |

Поделиться:




Комментарии (0)

  • Уважаемые посетители, в связи с частым нарушением правил добавления комментариев нашими гостями, мы вынуждены оставить эту возможность только для зарегистрированных пользователей.


    Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи портала.

    Войти >>

Удалить комментарий?


Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!

Топ 20

Филиппины. В клинике хилера Перлито Алказара

Прочтено: 2547
Автор: Нудельман М.

Сохранение кости после удаления зубов

Прочтено: 1844
Автор: Лисевич И.

Новое в лечении мерцательной аритмии

Прочтено: 1753
Автор: Рейдерман М.

Стволовые клетки и регенеративная медицина

Прочтено: 1704
Автор: Вайнбойм П.

APTOS – технологии нитевого омоложения

Прочтено: 1420
Автор: Синицына Т.

Фитонциды - победители микробов

Прочтено: 1306
Автор: Воробьёв Р.

Металл, керамика, пластмасса...

Прочтено: 1069
Автор: Гуткин Р.

Голливудская улыбка

Прочтено: 1060
Автор: Лисевич И.

Ремонт сосудов сердца, или инвазивная кардиология

Прочтено: 1023
Автор: Рейдерман М.

ЛЕЧИТЬСЯ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ

Прочтено: 1001
Автор: Айзенберг Е.

Страничка врача-гомеопата

Прочтено: 962
Автор: Фолльнер Т.

Страничка врача-гомеопата

Прочтено: 880
Автор: Фолльнер Т.

Врач, который всегда с тобой

Прочтено: 862
Автор: Филимонов О.

Бессмертие: миф или реальность?

Прочтено: 816
Автор: Левицкий В.

Лечение зубных каналов

Прочтено: 773
Автор: Лисевич И.

Эти «гениальные» стволовые клетки

Прочтено: 748
Автор: Вайнбойм П.

В 2015 году в Германии прооперировано 7 миллионов пациентов

Прочтено: 733
Автор: Шкляр Ю.

Ботокс против морщин

Прочтено: 731
Автор: Лисевич И.

ГИПНОЗ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ

Прочтено: 728
Автор: Krause W.-R.

Зубные имплантаты – это надежно и красиво!

Прочтено: 713
Автор: Лисевич И.