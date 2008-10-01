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«Партнер» №5 (260) 2019г.

Рождение вопреки смерти

Венгерские врачи помогли родиться ребенку у умершей от инсульта







Чудеса бывают. Редко, но бывают! Новость о рождении здорового, но недоношенного ребенка вряд ли удивила бы кого-то, если бы не особые обстоятельства.

Несколько месяцев до свершившегося чуда в клинику венгерского городка Дебрецен поступила 30-летняя женщина на четвертом месяце беременности. Но не в гинекологическое отделение. Беременность проходила нормально, без осложнений. Трагедия была в другом – в результате обширного инсульта у мамы произошли необратимые изменения в головном мозге, в результате чего он перестал функционировать. Это – страшнейший диагноз, идентичный смерти всего организма. Но – чудо! Ребенок не пострадал! Он жил вопреки всему. И выжил!

Случай уникальный, аналогов в мире практически нет. Клиника – обычная, нелюксовая в мегаполисе. Но разве в этом дело? На помощь малышу пришли квалифицированные доктора и внимательный персонал. Тщательно, но быстро изучив всю имеющуюся литературу и посоветовавшись с родными женщины, врачи приняли решение оставить маму подключенной к приборам жизнеобеспечения. Таким образом, тело мамы стало для ребенка естественным инкубатором.



