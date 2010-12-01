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Как быстрей попасть на прием к врачу
Вступил в силу новый закон (Terminservice- und Versorgungsgesetz, или TSVG), обязывающий производить запись пациентов больничных касс на прием к врачу в более короткие сроки.
Получить термин у врача (как это называется в Германии), особенно у узкого специалиста, нередко составляет серьезную проблему. Запись производится на отдаленные сроки (через недели, а то и месяцы). Ситуация, однако, не всегда обусловлена тем, что у врача «всё забито». Врачебные практики стараются оставить больше резервного времени для приватно застрахованных пациентов, поскольку тем гарантирован быстрый прием у врача условиями страховки. А у кассовых пациентов такой гарантии нет. Кроме того, немало врачей предпочитают именно приватно застрахованных пациентов, поскольку работа с ними оплачивается выше. А кассовых пациентов «отодвигают на потом».
Чтобы покончить с этой практикой, решено увеличить минимальное время для приема кассовых пациентов у врачей – на пять часов в неделю. Врачей определенного профиля, например, гинекологов, окулистов, оториноларингологов, обязали добавить в свое служебное расписание еще по пять часов в неделю для приема пациентов без предварительной записи.
Для того, чтобы облегчить и ускорить запись на прием к врачу, расширяется телефонная посредническая служба при сообществах кассовых врачей – так называемые Terminservicestellen. Ранее эта служба способствовала в назначении возможно более скорых терминов у врачей-специалистов, включая психиатров. Теперь она подключена и к назначению удобных для пациентов терминов у домашних врачей, в том числе педиатров.
Создается единый сервис срочной записи к врачу с всегерманским телефонным номером 116117. Обещано, что эта горячая линия будет действовать круглосуточно.
За скорое обслуживание кассовых пациентов предусмотрено дополнительное денежное вознаграждение врачам, в среднем на практику по 380 тысяч евро в год, а в целом по стране до 600 миллионов евро в год.
Елена Шлегель (Пассау)
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