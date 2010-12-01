Здоровье >> Медицинское законодательство

«Партнер» №5 (260) 2019г.

Права пациентов в Германии: Второе врачебное мнение

Одна из самых обсуждаемых пациентами проблем имеет в Германии простейшее решение. Удивительно, что далеко не все его знают. Проблема озвучена примерно так. «Я недоволен(льна) своим врачом. Он невнимательный, торопливый, ставит не те диагнозы, прописывает не те лекарства...» Так что же делать, если врач «не тот»?

Простейшее решение: обратиться к другому врачу. Свобода выбора врача или лечебного учреждения гарантирована пациентам в Германии, она не подразумевает законодательных, организационных или формальных ограничений. Можно жить в одном городе, а лечиться в другом – кому как нравится.

Но решение сменить врача, принятое, так сказать, навскидку, не всегда продуктивное. Врач – специалист. Пациент обычно нет. Кто из них ошибается, кому судить о «правильности или неправильности» лечения (диагноза, прогноза на выздоровление)? Другому пациенту? Или лучше всё-таки другому врачу?

Промежуточным и зачастую более продуктивным решением является такое: воспользоваться правом на второе врачебное мнение.

Когда второе мнение желательно

Обратитесь с тем же диагнозом (с теми же жалобами) к другому врачу. Что он скажет? А вдруг то же самое? Вряд ли два врача ошибутся «одними и теми же словами». Второе мнение может существенно укрепить доверие к лечащему врачу либо окончательно его подкосить.

Вот если второе мнение расходится с первым, тогда есть смысл задуматься о смене врача. Это будет обоснованный шаг.

Бояться или стесняться параллельного обращения к врачу не надо (хотя, конечно, не надо и злоупотреблять). Больничные кассы оплачивают второй визит «по тому же вопросу». Право пациентов на второе мнение определено Пятым томом Социального кодекса Германии (SGB V) и Законом о правах пациентов (Patientenrechtegesetz, полное название: Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten). Более того, законодатель определяет целый ряд ситуаций, когда лечение (например, сильнодействующими медикаментами) назначается ТОЛЬКО двумя врачами, работающими независимо друг от друга. Причем оба должны, кроме своей основной специальности, обладать еще и квалификацией «врача по особой медикаментозной терапии» (Arzt für besondere Arzneimitteltherapie). Что ни говори, но вопрос о втором врачебном проработан. Как на уровне законов, так и на практике.



