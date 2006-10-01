История >> Люди, вошедшие в историю

«Партнер» №5 (260) 2019г.

Николай Новиков – великий просветитель России

Николая Ивановича Новикова называют одним из самых великих просветителей России. И даже фамилию его, как это часто делают в России со знаменитостями, нужно произносить с ударением на последний слог. В начале жизни он ничем не отличался от детей из обедневших дворянских семей. Читать его учил не гувернер, а местный дьячок. Затем родители устроили сына в дворянскую гимназию при университете, откуда через несколько лет его отчислили, якобы за отсутствие рвения к учебе. Начальство не догадывалось, что рвение у него было – к чтению умных книг. Это подтверждает и то, что, когда, как и полагалось дворянским юношам, он поступил на военную службу и стал унтер-офицером, то опубликовал две переведенные с французского повести и сонет. А вскоре Екатерина Вторая произвела его из нижних чинов в офицеры за косвенное содействие ее воцарению. Она же сделала его и секретарем комиссии депутатов, которым полагалось составить новый свод законов. В результате через него прошли сотни документов, говорящих как о достоинствах, так и о многочисленных недостатках привычного уклада жизни и о дикости рабовладения, которое в России называлось крепостным правом.





Через два года императрица, передумав создавать новые законы, закрыла комиссию. И Новиков занялся издательским делом. И тут-то проявился его гениальный организаторский и издательский талант. Екатерина и сама была не прочь просвещать доставшуюся ей грандиозную страну и открыла первый в России журнал, с названием «Всякая всячина» Уже из названия понятно, что печаталась там всяческая ерунда. Новиков в ответ создал другой журнал: «Трутень». На обложке которого был эпиграф: «Они работают, а вы их труд ядите». А внутри журнала была масса сатирических текстов, говорящих о творящихся в стране несправедливостях и страданиях крепостных рабов. Императрица была уверена, что именно она окультуривает Россию. Даже сочинила и напечатала первые на Руси литературные сказки для детей: «Сказка о царевиче Хлоре» и «Сказка о царевиче Фивее».

Но для нее просвещение народа было в значительной степени игрой. А для Новикова – просвещение стало главным смыслом жизни. И с журнала «Трутень» только началась его издательская деятельность. В этом журнале он осмеливался издеваться над императрицей. Этого она не потерпела, и «Трутень» прожил лишь два года. А Новиков, перебравшись в Москву, арендовал типографию Московского университета и всерьез занялся книгоизданием. До него в Москве существовали лишь две книжные лавки. А во многих городах империи вообще книги не продавались. Он связался с провинциальными центрами и создал в них книжные магазины. Всего таких книжных лавок историки насчитали 58. А в самой Москве вместо двух было открыто уже двадцать магазинов, и за год они стали продавать вместо нескольких десятков изданий – двести тысяч книг. К тому же Новиков создал в Москве и первую на Руси бесплатную библиотеку-читальню.

Чтение книг в Российской империи, благодаря ему, неожиданно превратилось в модное занятие. И не только книг, но и журналов. Среди них были первые в истории России журналы о новостях науки, а также – «Детское чтение для сердца и разума». Он сумел сделать увлекательной и газету «Московские ведомости» В результате вместо четырехсот подписчиков у нее стало десять тысяч. Казалось бы, Екатерина Вторая должна была радоваться таким успехам своего подданного в делах просветительских. Но всё же она была женщиной, да еще и ревнивой. К тому же была напугана расширением в городах России масонского движения, на которое также не распространялось ее влияние. Тогдашние масоны, как и Новиков, призывали к равенству всех людей. Да и сам Новиков тоже был членом масонского общества. И она, перейдя к решительным действиям, попыталась запретить масонское движение. А заодно – и самого Новикова повелела не только арестовать, но и без всяческого суда отправить в Шлиссельбургскую крепость на 15 лет.

Он вышел из тюрьмы через четыре года – сразу после смерти Екатерины. Павел в первый же день своего царствования повелел освободить его немедленно, т.к. с удовольствием поступал вопреки действиям матери. Но только был Николай Иванович Новиков уже тяжело больным человеком и доживал свою жизнь в доставшемся ему имении. Однако порожденная им в тогдашней России страсть к чтению книг не угасла. Дело его продолжили Карамзин, Жуковский, Пушкин. И многие талантливые литераторы следующих поколений.

Валерий Воскобойников

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