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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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История >> Памятные даты
«Партнер» №5 (260) 2019г.

25 лет со дня открытия тоннеля под Ла-Маншем

Впервые идея соединить Париж с Лондоном пришла в голову французам в самом начале ХIХ столетия во время правления Наполеона. «Нет ничего проще, – сказал инженер Альбер Матье-Фавье Наполеону, – прокопаем метров на десять ниже дна пролива, и будут ездить конные экипажи, освещать его станут масляные лампы, а для вентиляции сделаем трубы, возвышающиеся над морскими волнами». И когда заключался мирный договор между Великобританией и Франции, проект чуть было не решились осуществлять. Но скоро технологии стали развиваться стремительно, и проект то клали на полки, то обновляли его. Причем несколько раз начинали рыть землю, а потом останавливались.

 

И наконец, в ХХ веке после окончания Второй мировой войны проект стал реализовываться. Сначала обе страны создали исследовательскую группу, и она в 1960 году предложила прорыть два главных пути, а между ними – один рабочий. Но дело было настолько затратным, что лишь в конце 1987 года начались первые проходческие работы на глубине около 50 метров ниже дна пролива. Специальная техника немедленно укрепляла бетонными кольцами прорытые метры. Но была еще одна опасность: тоннель навстречу друг с другом прокладывали с двух сторон. И обеим сторонам надо было выдержать точное направление. Для этого потрудились спутниковые лаборатории и лазерные лучи. Погрешность составила около 36 сантиметров по горизонтали и около 5 сантиметров по вертикали. Такое было невозможным в прежние десятилетия. В реализации проекта участвовали 13 тысяч рабочих и инженеров. После каждых 375 метров они выкапывали еще и переходы, которые соединяли рабочие тоннели со служебным. С вырытой землей страны поступили по-разному. Франция превратила ее, смешав с морской водой, в пульпу и отдала на волю волн. Англичане же превратили вырытую землю в мыс и создали на нем парк.

 

И наконец, 6 мая 1994 года Евротоннель в присутствии королевы Великобритании и президента Франции Франсуа Миттерана был торжественно открыт. Весь путь от Парижа до Лондона высокоскоростные поезда проходят всего за 2 часа 15 минут. На пути по сушe поезда мчатся со скоростью до 300 км/ч, в тоннеле, который поезда проскакивают за полчаса, скорость снижается до 160 км/ч.

А сам тоннель назван «Чудом света нового времени».

 

Валерий Воскобойников

 

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