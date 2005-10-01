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Мишель Легран и Маша Мериль. История любви
Мы понимаем, что годы идут неумолимо,
сокращая наше время на земле, но мы
знаем, что пройдет оно насыщенно и
ярко, мы не потеряем ни одного мгновения!
Маша Мериль
18 сентября 2014 года в Парижском соборе Святого Александра Невского епископ Константинопольского патриархатa Иов обвенчал немолодую пару. Ей было 74 года, ему – 82. Его звали Мишель, ее – Маша. «Ради Маши я проживу сто лет», – пообещал Мишель.
В Бразилии
B 1964 году oни встретились на пляже Копакабана. В Бразилии шел Международный кинофестиваль. В составе французской делегации был успешный музыкант и композитор, женатый мужчина, отец двоих детей Мишель Легран и молодая актриса Маша Мериль.
Мишель: «Произошло это очень давно, еще в 1964 году... Копакабана – пляж в Рио-де-Жанейро… Романтическое, райское место. Солнце. Изумрудная вода. Там я впервые увидел Машу и влюбился в нее с первого взгляда».
Машa: «С Мишелем мы были знакомы с юности. Вновь встретились в тот момент, когда мне казалось, что все мои истории с мужчинами закончились. Произошло настоящее чудо, хотя мне было 74, а ему почти на 10 лет больше… В любовь надо верить в любом возрасте».
Как спустя годы говорили и он, и она, внезапно вспыхнувший роман был платоническим, он начался в Рио-де-Жанейро, там и закончился. Мишеля дома ждали жена и дети, Машу – жених...
Мишель: «Мы вдруг осознали... невозможность нашей любви. Мы честно сказали об этом друг другу: если дадим волю чувствам и останемся вместе, то разобьем сердца тех, кто был нам дорог. Наша любовь могла причинить боль очень многим людям, и мы понимали... не можем позволить себе любовь».
Маша: «Тогда, в Бразилии, я сказала себе: поставлю крест на этой любви, нет, так нет. И если невозможно быть вместе, то зачем портить жизнь? Отравлять ее себе и близким? Переверну страницу, попробую найти свой путь, без него».
И они 50 лет прожили друг без друга…
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