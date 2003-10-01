Русский | Deutsch
Вход
Логин

Пароль или логин неверны

Введите ваш E-Mail, который вы задавали при регистрации, и мы вышлем вам новый пароль.



 При помощи аккаунта в соцсетях


Facebook Одноклассники Twitter VK YouTube rss
Menu Menu

Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
Полистать журнал  |  Версия для печати
Культура >> Литература
«Партнер» №5 (260) 2019г.

Дина Рубина: новая трилогия «Наполеонов обоз»

Первый рассказ Д. Рубиной был напечатан в журнале «Юность», когда ей было 16 лет. Ироничный рассказ «Беспокойная натура» был опубликован в разделе «Зеленый портфель» и снабжен фотографией автора – тогда ученицы 10 класса. Следом были напечатаны еще два рассказа, а потом появилась повесть «Когда же пойдет снег?..». С тех пор я постоянно слежу за творчеством Д. Рубиной. Она одна из моих любимых авторов и читать ее – удовольствие.

 

Мир произведений Д. Рубиной настолько разнообразен и причудлив, что объяснить его довольно сложно. А герои, как положительные, так и отрицательные, это такие яркие персонажи, что порой кажется, что они совершенно реальные, живые люди, и автор не придумывает их, а пишет с конкретных людей. Так, читая роман «На солнечной стороне улицы», я настолько поверил в существование художницы Веры Щегловой, что решил найти в интернете ее картины. Что же касается мест, в которых происходят события, то они описаны так живо, интересно, со своими особенностями, запахами, что создается впечатление, что ты тоже там присутствуешь вместе с героями и наблюдаешь их со стороны. Д. Рубина – коллекционер, вдумчивый и в то же время азартный. Она собирает впечатления, жизненные ситуации и встречи с различными людьми.

 

В одном из интервью Рубина сказала, она человек, богатый разными всякими знакомствами – близкими, дальними, деловыми, профессиональными. И ни одно знакомство у нее не пропадает зря. Она сама не знает, в какой момент творчества пригодится то или иное ее знакомство, мимолетная встреча, случай или впечатление, но пригодится обязательно и может стать основой того или иного сюжета.

Перу Д. Рубиной принадлежит большое число рассказов, эссе, путевых очерков, повестей и романов. В 2014 году вышла «Русская канарейка» – семейная сага в трех томах с вереницей колоритных персонажей, которая сразу же стала бестселлером.

 

В 2017 году вышел роман «Бабий ветер», в конце 2018 года на суд читателей была представлена первая книга – «Рябиновый клин», а в марте 2019 – вторая книга новой трилогии «Наполеонов обоз» – «Белые лошади».

Как и в «Русской канарейке», перед читателем проходит вереница колоритных персонажей в различных, подчас необыкновенных обстоятельствах.


Полностью эту статью вы можете прочесть в печатном или электронном выпуске журнала «Партнёр».

Подписаться на журнал в печатном или в электронном виде вы можете здесь.

Купить любой (в том числе и актуальный) номер журнала в электронном виде можно здесь.

Заказать бесплатно ознакомительный экземпляр с доставкой на дом можно здесь.


<< Назад | №5 (260) 2019г. | Прочтено: 9 | Автор: Шкляр Ю. |

Поделиться:




Комментарии (0)

  • Уважаемые посетители, в связи с частым нарушением правил добавления комментариев нашими гостями, мы вынуждены оставить эту возможность только для зарегистрированных пользователей.


    Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи портала.

    Войти >>

Удалить комментарий?


Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!

Топ 20

Poetry slam. Молодые русские поэты в Дюссельдорфе

Прочтено: 2916
Автор: Кротов Ю.

Редьярд Киплинг о противостоянии Востока и Запада

Прочтено: 2318
Автор: Ионкис Г.

Сервантес и «Дон-Кихот»

Прочтено: 2176
Автор: Жердиновская М.

Русские писатели в Берлине

Прочтено: 2107
Автор: Борисович Р.

ЛЕГЕНДА О ДОКТОРЕ ФАУСТЕ

Прочтено: 1954
Автор: Нюренберг О.

Новейшая литература Германии: Бернхард Шлинк

Прочтено: 1832
Автор: Ионкис Г.

Смерть поэта Мандельштама

Прочтено: 1705
Автор: Бляхман А.

ЛЕГЕНДЫ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ. ТАНГЕЙЗЕР

Прочтено: 1609
Автор: Нюренберг О.

Литературный Рейн. Вадим Левин

Прочтено: 1449
Автор: Левин В.

Русский мир Лейпцига

Прочтено: 1436
Автор: Ионкис Г.

Стефан Цвейг и трагедия Европы

Прочтено: 1372
Автор: Калихман Г.

Литературный Рейн. Генрих Шмеркин

Прочтено: 1344
Автор: Шмеркин Г.

Владимир Маяковский: поэтическая «белка» в любовной лодке

Прочтено: 1280
Автор: Ионкис Г.

Ги де Мопассан. Забвению не подлежит

Прочтено: 1237
Автор: Ионкис Г.

Мандельштам в Гейдельберге

Прочтено: 1198
Автор: Нерлер П.

«Колыбель моей души»

Прочтено: 1164
Автор: Аграновская М.

Федерико Гарсия Лорка – поэт чарующих тайн

Прочтено: 1162
Автор: Ларин И.

Мир русского Мюнхена

Прочтено: 1104
Автор: Фишман В.

Великие мифы испанской любви

Прочтено: 1078
Автор: Сигалов А.

Чарльз Диккенс и его мир

Прочтено: 1043
Автор: Ионкис Г.