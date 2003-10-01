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«Партнер» №5 (260) 2019г.

Дина Рубина: новая трилогия «Наполеонов обоз»

Первый рассказ Д. Рубиной был напечатан в журнале «Юность», когда ей было 16 лет. Ироничный рассказ «Беспокойная натура» был опубликован в разделе «Зеленый портфель» и снабжен фотографией автора – тогда ученицы 10 класса. Следом были напечатаны еще два рассказа, а потом появилась повесть «Когда же пойдет снег?..». С тех пор я постоянно слежу за творчеством Д. Рубиной. Она одна из моих любимых авторов и читать ее – удовольствие.

Мир произведений Д. Рубиной настолько разнообразен и причудлив, что объяснить его довольно сложно. А герои, как положительные, так и отрицательные, это такие яркие персонажи, что порой кажется, что они совершенно реальные, живые люди, и автор не придумывает их, а пишет с конкретных людей. Так, читая роман «На солнечной стороне улицы», я настолько поверил в существование художницы Веры Щегловой, что решил найти в интернете ее картины. Что же касается мест, в которых происходят события, то они описаны так живо, интересно, со своими особенностями, запахами, что создается впечатление, что ты тоже там присутствуешь вместе с героями и наблюдаешь их со стороны. Д. Рубина – коллекционер, вдумчивый и в то же время азартный. Она собирает впечатления, жизненные ситуации и встречи с различными людьми.

В одном из интервью Рубина сказала, она человек, богатый разными всякими знакомствами – близкими, дальними, деловыми, профессиональными. И ни одно знакомство у нее не пропадает зря. Она сама не знает, в какой момент творчества пригодится то или иное ее знакомство, мимолетная встреча, случай или впечатление, но пригодится обязательно и может стать основой того или иного сюжета.

Перу Д. Рубиной принадлежит большое число рассказов, эссе, путевых очерков, повестей и романов. В 2014 году вышла «Русская канарейка» – семейная сага в трех томах с вереницей колоритных персонажей, которая сразу же стала бестселлером.

В 2017 году вышел роман «Бабий ветер», в конце 2018 года на суд читателей была представлена первая книга – «Рябиновый клин», а в марте 2019 – вторая книга новой трилогии «Наполеонов обоз» – «Белые лошади».

Как и в «Русской канарейке», перед читателем проходит вереница колоритных персонажей в различных, подчас необыкновенных обстоятельствах.



