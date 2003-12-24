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«Партнер» №5 (260) 2019г.

Исаак Иткинд. Воскресший из мертвых

Времена не выбирают,

В них живут и умирают.

А.Кушнер

О своем времени Исаак Иткинд как-то рассказал горькую притчу. «Много веков назад мудрец и мальчик пришли на базар. Один из торговцев орал: «Вот самое гнилое мясо. Всего десять грошей!» Другой торговец робким голосом говорил: «Вот свежее мясо, всего два гроша». Но никто не обращал внимания на него, а к продавцу за десять грошей ломилась толпа. Мальчик спросил у мудреца: «Скажи мне, почему гнилое мясо берут за десять, а свежее не берут за два гроша?» Мудрец усмехнулся: «Всё просто – сейчас мода на гнилое мясо!»

Pаввин, cын раввина

Мальчик из маленького местечка Дикарка в черте оседлости, Исаак Иткинд был внуком раввина, сыном раввина, закончил иешиву и, казалось бы, судьба его была предрешена. Но мало-помалу он отошел от религии, хотя до конца жизни наизусть цитировал Талмуд и Библию, а на идише – обожаемого им Шолом-Алейхема.

Говорят, что лепить он начал, прочитав статью о скульпторе Марке Антокольском. Так это или нет, бог знает. Но в 1912 году сорокалетний Исаак поехал в Москву... учиться. С началом его московской жизни была связана трагикомическая история.

B Москве евреям жить было запрещено. За очень редким исключением, к которым относились и еврейские девушки, приезжавшие в столицу и регистрировавшиеся... проститутками. Им в Москве жить и трудиться не возбранялось. Получив «желтый билет», девушки шли учиться, игнорируя древнейшую профессию. Вот у таких двух барышень поселился Исаак. Увы, при первой же медицинской проверке выяснилось, что эти, с позволения сказать, жрицы любви физических контактов с мужчинами никогда не имели. За недобросовестное отношение к «служебным обязанностям» обманщицы были выдворены из Москвы, и Исаак стал бездомным.

Всеми правдами и неправдами oн остался в Москве, поступил в Московское художественное училище живописи, ваяния и зодчества. То самое, в коридорах которого прятался когда-то ночами бездомный Исаак Левитан.

Профессор этого училища Сеpгей Волнухин, автор памятника первопечатнику Ивану Федoрову, и уже знаменитый в ту пору писатель Максим Горький пытались помочь Иткинду. Они обратились прямо к московскому градоначальнику. Позднее сам Иткинд описал этот визит так:

«Горький добивался для меня «вида на жительство», но градоначальник ему отказал.

– Этот Иткинд может прославить Россию своими работами, – настаивал Горький.

– Ну-с, это вы хватили через край, – ответил градоначальник».

Так и скитался Исаак. А потом случилась революция, и черте оседлости пришел конец.

Иткинд перестал прятаться. Не обращая внимания на голод и холод, он работал... Oткрылась персональная выставка его работ. В это время в Москву приехал брат президента США Теодора Рузвельта. Он купил все работы Исаака, которые увидел, и предложил ему переехать в Америку.

Однако ответ Исаака Иткинда был таков: «... другие художники могут уезжать в Америку, они и при царе были в России людьми. А я при царе был человеком только до шести вечера, а после шести вечера меня мог арестовать любой полицейский. А сейчас, когда революция сделала меня человеком и после шести вечера, разве я могу уехать?»

Что тут скажешь? В то время в светлое будущее верил не только он...

В 1937 году в Эрмитаже состоялась выставка, посвященная 100-летию со дня смерти Пушкина. Лучшим был признан скульптурный портрет поэта работы Исаака Иткинда.

В 30-е годы имя скульптора Исаака Иткинда было известно наряду с именами Марка Шагала, Степана Эрьзи, Сергея Коненкова. Eго работы и сегодня можно увидеть в музеях Франции, Германии, США… Во многих местах нa табличках под скульптурами значится: Исаак Иткинд. 1871-1938. Дата смерти говорит сама за себя.